Saját részvények vásárlásával fűti piacát a profitban úszó biztosító – pénzeső hullhat a részvényesek ölébe
10-15 százalékos pluszba pattant ma délelőtt a CIG Pannónia. A társaság tegnap, piaczárás után közölte, hogy 300 ezer darab saját részvényt vásárol az MRP-szervezet részére. Közel 100 millió forint érkezhet a CIG piacára.
Fókuszban a saját részvények
Holnap kezdődik a saját részvények vásárlása. Az ügylet a napi forgalom 20 százalékát teheti ki, az előző napi záróárhoz képest plusz-mínusz 10 százalékos árfolyamkorláttal.
A mostani árszinten százmillió forint körüli összeg érkezhet a piacra.
Ami némi gyógyír a részvényeseknek, hiszen a korábban 40 forintos osztalékra spekuláltak, ám végül a közgyűlés úgy döntött, hogy a tavalyi, közel 4 milliárd forint adózott eredményt tartalékba helyezik.
A kurzus a februári 390 forintról március végére 290 forintig morzsolódott. Majd 300 forint közelében oldalazott mostanáig. Ma 353 forintig szúrt fel.
A tavaszi csúszás elsődleges oka, hogy a biztosító több hullámban is együtt esett a hazai politikai papírokkal. Ami a társaság esetében nem feltétlen indokolt:
- profittermelő a társaság,
- lezárták a profitromboló olasz ügyeket.
Másfelől,
az elmúlt években megszokott osztalék elmaradása keltett csalódást.
Profitban úszik a biztosító
Az idei első negyedévben:
- 1,307 milliárd forint profitot ért el, szemben az egy évvel korábbi 468 millió forinttal,
- míg a díjbevételek 17 milliárdról 15 milliárd forintra zsugorodtak.
A biztosító díjbevételeinek 12 százalékos csökkenése két tényező eredője:
• az életbiztosítási díjak 31 százalékkal visszaestek, amiben a banki értékesítési (MBH) csatorna 38 százalékos zsugorodása lehetett döntő,
• míg a nem életbiztosítási díjbevételek (EMABIT) 50 százalékkal megugrottak, amiben a vállalati biztosításoknak volt kulcsfontosságú szerepük.
A kiugró profit elsődleges magyarázata:
- a 994 millió forintos biztosítástechnikai eredmény, amely 707 millióval nőtt éves alapon.
- Különösen feltűnő a vállalati vagyonbiztosítás szegmens 694 milliós javulása.
A biztosító értékelése szempontjából fontos az úgynevezett olasz ügyek lezárása. Ez annak köszönhető, hogy a vitatott követelések 70 százalékáról peren kívül megegyeztek, a CIG számára kedvező módon, amennyiben a tőkekövetelés 65 százalékának kifizetésével megszűnt a per. Így teljeskörűen biztosítva van a csoport növekedési pálya mentén történő finanszírozása.