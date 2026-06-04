Pánik a Wall Streeten: ügyészek üldözik az aktivista shortosokat – mindenki kétszer meggondolja, hogy beszéljen-e

Túlmutat önmagán Andrew Left aktivista shortos bírósági ügye. Bűnösnek találta az esküdtszék 21 millió dolláros piaci manipulációban. Ami vészjelzés a Wall Street shortosainak. Míg a piac számára gyászos hír, amennyiben a részvények esésére játszók ügyészségi üldözése azzal járhat, hogy elvész egy fontos információ. Honnan tudnánk, hogy túlvett egy eszköz, ha nem halmozódhatnának szabadon az eladási ajánlatok?

Fontos piaci információ vész el, ha üldözik a shortosokat / Fotó: NurPhoto via AFP

Bűnösnek találták az aktivista shortost



A bűnösnek talált Andrew Left

aktivista shortos, ami annyit tesz, hogy folyamatosan tájékoztatja eladói pozícióiról a közösségi médiában a követőit.

Ezek fontos információk, hiszen a vállalatok gyakran eltitkolják a negatív tényezőket, így a mezei befektetők csak késve értesülnek a részvény túlértékeltségéről.

A szövetségi ügyészek azt az álláspontot képviselték:

Left aláásta a kiszemelt vállalatok jó hírét a közösségi médiában megjelenő nyilatkozataival.

Hatalmas követő tábora miatt, a beharamgozott árfolyamesés önmegvalósító próféciává vált. Amennyiben annyian fogadtak a papír ellen, hogy a kurzus beomlott a shortpozíciók súlya alatt. Emellett, az ügyészek azzal is vádolták Leftet, hogy long pozíciókra is bíztatta követőit, felhájpolva részvények árfolyamát. Ráadásul, az esküdtek bűnösnek is találták leftet, akire augusztusban róhatnak ki ítéletet.

Elsorvadnak a hedge fundok?

Mostantól kétszer is meggondolja az ember, hogy nyilvánosan beszéljen a kereskedési pozíciójáról

– mondta Nate Koppikar, az Orso Partners hedge fund portfóliómenedzsere.

Bár az ítélet mind a short, mind a long kereskedésre kiterjedt, elsősorban a shortra specializálódott cégek hanyatlását hozhatja.

Évek óta szenvednek

a bikapiactól,

és a mémrészvények terjedésétől.

A Breakout Point kutatócég arra hívta fel a figyelmet, hogy 5 év alatt közel felére esett vissza a short publikációk száma.

A gyengélkedő vállalatok részvényeit shortoló hedge fundok 2021-ben a Wall Street-i csatában szenvedtek történelmi vereséget, amikor a közösségi médiában szerveződő kisbefektetők az egekbe hájpolták a GameStop részvényeit.