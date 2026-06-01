Már nem a Toyota a legértékesebb cég: a mesterséges intelligenciába fektet a trónfosztó, ez repítette az égbe a Softbankot

Megelőzte hétfőn piaci kapitalizációban a Toyotát a Softbank, így Maszajosi Szon cége lett a legértékesebb tőzsdei cég Japánban. Az OpenAI egyik legnagyobb befektetőjét a mesterséges intelligenciát övező eufória repítette csúcsra, miközben a Toyota árfolyamára az autóipar előtt álló kihívások és a geopolitikai bizonytalanság gyakorol nyomást.

Bejött a Softbank OpenAI-ra tett fogadása / Fotó: AFP

Nem először lett Japán legértékesebb cége a Softbank

A Softbank egyszer már a szigetország legértékesebb cége lett, ám a dotkomlufi fújódása közben elért vezető pozíció pünkösdi királyságnak bizonyult – idézi fel a Bloomberg összefoglalója. A mostani őrségváltáshoz hozzájárult, hogy a Softbank részvényei 14 százalékot erősödtek, míg a Toyota árfolyama 4,5 százalékot esett.

A befektetési vállalkozás értéke így elérte a 48 ezermilliárd jent, szemben az autógyártó 46 ezermilliárd jenes értékeltségével.

Az árfolyamok változása közötti kontraszt még látványosabb az év kezdete óta, miután a Softbank részvényei 85 százalékos szárnyaláson vannak túl, míg a Toyota részvényei 15 százalékot veszítettek értékükből.

A mesterséges intelligenciához kapcsolódó eufóriát jelzi az is, hogy a harmadik legértékesebb japán tőzsdei cég ma már a memóriachipeket gyártó Kioxia Holding, letaszítva a dobogóról a Mitsubishi UFJ Financail Groupot. Az adatközpontok memóriaéhségén profitáló vállalat a mostani negyedévben nagyobbat kaszálhat, mint a márciusig tartó 12 hónap teljes nyeresége.

Ezzel szemben Maszajosi Szon cégének nyeresége a Softbank OpenAI részesedésének felértékelődésén alapul, ám ezt a Softbank csak a részvények eladásával realizálhatja. A mesterséges intelligencia startup a tervek szerint még idén tőzsdére léphet, várhatóan 1000 milliárd dollárt meghaladó értékeltség mellett. A Softbank októberig 65 milliárd dollárt fektethet az OpenAI-ba, amiért cserébe a vállalat 13 százalékát szerezheti meg. A japán cég emellett a hétvégén azt is bejelentette, hogy mintegy 75 milliárd eurót költhet el Franciaországban az MI-infrastruktúra, köztük adatközpontok kiépítésére.