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Kilőtt a SpaceX, megremegnek a passzív befektetők

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az évszázad eddigi legnagyobb tőzsdei bevezetése passzív befektetők millióit is érinti. Az igazi kérdés, hogy a következő hetekben a fundamentumok vagy egy a legtöbb befektető számára láthatatlan tényező mozgatja-e a SpaceX árfolyamát.
Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője
2026.06.16, 06:45

Az évszázad eddigi legnagyobb tőzsdei bevezetése nem csupán a SpaceX számára jelent mérföldkövet, passzív befektetők millióit is érinti, anélkül, hogy egyetlen döntést hoztak volna. A SpaceX június 12-én debütált a Nasdaq-on SPCX ticker alatt. A részvényenként 135 dolláros kibocsátási áron történő, 75 milliárd dolláros tőkebevonás, a valaha volt legnagyobb IPO-t eredményezte. De az igazi kérdés, hogy vajon a következő hetekben a fundamentumok vagy egy a legtöbb befektető számára láthatatlan tényező mozgatja-e az árfolyamot.

SpaceX részvénykibocsátás, IPO
A SpaceX a világ legnagyobb elsődleges részvénykibocsátását hajtotta végre / Fotó: AFP

Az indexóramű

Aki indexkövető ETF-en keresztül fekteti be megtakarításait, az valójában egy kosarat vesz: például a Nasdaq-100 esetében a száz legnagyobb technológiai vállalat részvényeit, amelyet összesen mintegy 1400 milliárd dollár követ. Korábban egy frissen tőzsdére lépő vállalatnak akár három hónapot is kellett várnia arra, hogy bekerüljön az indexbe. Azonban a Nasdaq 2026. május 1-jén hatályba lépett módosítása szerint a 40 legnagyobb piaci kapitalizációjú újonnan listázott vállalat már mindössze 15 kereskedési nap után bekerülhet az indexbe, a korábbi közkézhányad-követelmény eltörlésével együtt. A Nasdaq mellett az FTSE Russell szintén bevezette a gyorsított felvételi szabályt, öt kereskedési napos küszöbértékkel. Az indexszolgáltatók a felvételi szabályaikat egyértelműen a SpaceX bevonzása miatt lazították ilyen mértékben.

A SpaceX ennek megfelelően várhatóan július 6. körül kerül be a Nasdaq-100-ba. Ettől a pillanattól a QQQ-t (az egyik legnagyobb indexkövető alapot) tartó befektetők automatikusan SpaceX-tulajdonosokká válnak.

A számok önmagukért beszélnek

A londoni Intropic elemzőcég becslése szerint az új szabály értelmében a passzív befektetők az első 15 kereskedési napon belül a szabadon forgó részvények közel 30 százalékát szerzik meg, míg a régi szabályok szerint ez mindössze 4 százalék lett volna. A BNP Paribas kalkulációja alapján a Nasdaq-100-felvétel önmagában nyolcmilliárd dollárnyi passzív vásárlást generálhat az első hónapban, és az összes indexeseményből (azaz a Nasdaq-100, Russell és S&P 500 bevezetésből) eredő beáramlás összesen elérheti a harmincmilliárd dollárt. A JP Morgan a Russell 1000-be kerülés hatását további négymilliárd dollárra becsüli.

A passzív alapok vásárlásainak árfelhajtó hatását felerősíti a szűkös kínálat: a részvények mindössze 3-4 százaléka lesz szabadon forgalomban a bevezetés napján, mivel az alapítói részvényeket 366 napig zárolják. A hatalmas kereslet és a minimális kínálat együttesen jelentős árfolyam-emelkedést eredményezhet.

Az öngerjesztő spirál

Az Intropic arra figyelmeztet, hogy az alacsony közkézhányad, a gyors indexfelvétel és a koncentrált vásárlás öngerjesztő ciklust hozhat létre: az indexalapok vesznek, ami emeli a kapitalizációt, a nagyobb kapitalizáció növeli az indexsúlyt, ami újabb vásárlásra kényszeríti az alapokat.

A kényszervásárlásnak ára van, mégpedig a már indexben lévő vállalatok rovására. 

Az indexalapoknak arányosan csökkenteniük kell meglévő pozícióikat, hogy helyet csináljanak a SpaceX-nek: 

  • az Apple, 
  • a Microsoft 
  • és az NVIDIA 

mind milliárd dolláros passzív eladási nyomásnak lesz kitéve. Aki tehát QQQ-t tart, az nemcsak SpaceX-részvényt kap automatikusan, de portfóliójában a tech óriások súlya is csökken.

A kiskereskedelmi befektetők FOMO-vezérelt viselkedése minderre rátehet még egy lapáttal, szélsőségesebb árfolyamkilengéseket generálva. Az indexóramű fel van húzva, a kérdés csak az, meddig jár.

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