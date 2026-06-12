Fergeteges rajtot vett a SpaceX, az optimistáké az első pont

Több mint 10 százalékos emelkedéssel nyitott pénteki tőzsdei debütálásakor a SpaceX, ami a világ legnagyobb tőzsdei bevezetésének hatalmas sikerét jelenti.

A SpaceX csengetett be pénteken a Nasdaqon / Fotó: AFP

Így startolt el a SpaceX

A Nasdaqon többórás erőgyűjtés után

elstartolt végre a kereskedés a SpaceX részvényeivel, mégpedig 150 dolláros nyitó áron, azaz a vállalatot nagyjából 2000 milliárd dollárra értékelheti a piac. Az árfolyam aztán tovább erősödött, jelenleg 158 dolláron áll a kurzus.

Ez már 17 százalékos emelkedés, s ezzel

A SpaceX csütörtökön közölte, hogy 555,56 millió részvényt adott el 135 dollár/részvény áron, 1770 milliárd dollárra téve a lécet.

Bár Elon Musk cége csengetett be a pénteken a Nasdaqon, s elvileg azonnal megkezdődhetett volna a kereskedés a SpaceX papírjaival a technológiai részvények tőzsdéjén, mégsem került sor kötésre órákon keresztül.

Mielőtt egy amerikai IPO utáni kereskedés megkezdődik, a brókerek figyelemmel kísérik a jelzett árfolyam-tartományt, amelyet a vételi és eladási megbízások leadásával vagy módosításával gyakran frissítenek – írja az Investing befektetési hírportál.

Más űrvállalatok, például

az AST SpaceMobile,

a Viasat

és a Rocket Lab részvényei

a kereskedés elején estek, mivel a befektetők a SpaceX rajtjára vártak.

A vállalat értéke már az új részvények 135 dolláros kibocsátási árát alapul véve is meghaladta a JPMorgan Chase, a Berkshire Hathaway, az Eli Lilly, a Meta Platforms és a Tesla értékét. A részvényekkel kapcsolatos optimizmus nagy, annak ellenére, hogy a SpaceX tavaly veszteséget jelentett, és bevételei lényegesen alacsonyabbak, mint más nagy piaci kapitalizációjú vállalatoké.

Az eddigi legnagyobb tőzsdei bevezetés a Saudi Aramco 2019. decemberi kibocsátása volt, amely 1710 milliárd dolláros értékelés mellett 25,6 milliárd dollárt hozott a konyhára. Inflációval kiigazítva az Aramco jelenlegi árakon 2210 milliárd dolláros összérték mellett 33,2 milliárd dollárnyi friss forrást gyűjtött volna.