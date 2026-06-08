Cseles befektetők már az IPO előtt is beszállhatnak a SpaceX-be, persze vannak feltételek
A SpaceX a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetésének a küszöbén áll, 75 milliárd dollár friss forrást akarnak bevonni az elsődleges nyilvános részvénykibocsátással (IPO), s ha a terveknek megfelelően a részvényeket 135 dollárért bocsátják ki, 1750 milliárd dolláros tőzsdei kapitalizációval indíthatja meg szabályozott piaci karrierjét az űrvállalat. Azok azonban, akik nem akarják megvárni a tőzsdei bevezetést, már a várhatóan június 12-én kezdődő kereskedés előtt is befektethetnek a cégbe, ám az út drága és kockázatos.
Sok befektető a rizikóval nem törődve azonban mindenképpen szeretné megelőzné a piacot, de ha erre van is mód, csak bizonyos feltételek mellett -írja a Yahoo Finance.
Részvényvásárlás az IPO előtt – lehetséges ez?
A tőzsdei bevezetés előtt is meglehet szerezni a SpaceX-részvényeket úgynevezett másodlagos piacokon.
Ilyen kereskedési platform a Rainmaker, az EquityZen, a Forge Global, vagy a Hiive.
A SpaceX az egyik leginkább keresett vállalat a platformunkon, ma a magánpiacon nincs hozzá hasonló
– nyilatkozta a Yahoo Finance-nek Greg Martin, a Rainmaker Securities képviselője.
Ez a nagy kereslet elsősorban a vállalat erős piaci pozíciójának köszönhető a rakétaindítások és a Starlink műholdas internet szolgáltatás terén.
Bár a SpaceX részvényeivel még nem kereskednek nyilvánosan, már több milliárd van belőlük, melyek
- Elon Musk,
- a korai befektetők,
- az alapok és
- az alkalmazottak tulajdonában állnak.
Martin hozzátette:
A kereslet szinte mindig meghaladja a kínálatot, még azokban az időszakokban is, amikor a másodlagos piac aktivitása általában visszafogottabb volt.
Korlátozások és feltételek
A másodlagos piacon vásárolt részvényeket ugyanakkor az IPO után általában 90–180 napig nem lehet eladni. Ez az úgynevezett lock-up periódus. A korlátozás célja: megakadályozni, hogy a tőzsdei bevezetést követően túlkínálat zúduljon a piacra, az árfolyamot letörve.
A lock-up időszak lejárta után a részvények átruházhatók lesznek azon a tőzsdén, amelyre a SpaceX-et bevezetik, azaz a Nasdaq Composite-on.
A másodlagos piacokon való kerekedéshez ellenben a magánszemélyeknek úgynevezett akkreditált befektetőnek kell minősülniük, azaz
legalább két egymást követő évben évi 200 000 dollár feletti - házastárssal együtt 300 000 dollár feletti - jövedelemmel, vagy legalább 1 millió dollárt meghaladó nettó vagyonnal kell rendelkezniük, az elsődleges lakóhely értékét nem számítva.
A platformok amellett jellemzően legalább 50 000–100 000 dolláros minimális tranzakciós értéket követelnek meg.
A legtöbb kisbefektető számára ez az út ezért gyakorlatilag nem jelent opciót.
Érdemes-e akkor idejekorán beszállni a SpaceX-be?
A SpaceX elsősorban a jövőre való fogadást jelenti. Rakétáival a vállalat kulcsszerepet játszik az amerikai űrutazásokban, és a Starlinkkel már most is milliárdos bevételt termel.
Ugyanakkor a SpaceX ma még súlyos veszteségeket szenved el.
A legfrissebb közzétett adatok szerint a tavalyi deficit közel ötmilliárd dollár volt.
Ennek egyik fő oka a Starship rakéta magas fejlesztési költsége volt.
Azok, akik a tőzsdei bevezetés előtt fektetnek be, ezért kevésbé a jelenlegi profitra koncentrálnak, hanem inkább arra a reményre, hogy a SpaceX az elkövetkező években is erőteljesen növekedni fog, és új üzleti területeket hódít meg.
Mindenesetre nem árt az óvatosság.