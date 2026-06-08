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IPO

Cseles befektetők már az IPO előtt is beszállhatnak a SpaceX-be, persze vannak feltételek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Elon Musk űrcége jövő pénteken robban be a Nasdaqra. Van lehetőség azonban arra is, hogy a befektetők már az IPO előtt SpaceX-részvényeket szerezzenek, kérdés, milyen feltételekkel, s hogy megéri-e.
Murányi Ernő
2026.06.08, 05:30

A SpaceX a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetésének a küszöbén áll, 75 milliárd dollár friss forrást akarnak bevonni az elsődleges nyilvános részvénykibocsátással (IPO), s ha a terveknek megfelelően a részvényeket 135 dollárért bocsátják ki, 1750 milliárd dolláros tőzsdei kapitalizációval indíthatja meg szabályozott piaci karrierjét az űrvállalat. Azok azonban, akik nem akarják megvárni a tőzsdei bevezetést, már a várhatóan június 12-én kezdődő kereskedés előtt is befektethetnek a cégbe, ám az út drága és kockázatos.

Photo Illustration - SpaceX Files For An IPO
Cseles befektetők már az IPO előtt is beszállhatnak a SpaceX-be / Fotó: NurPhoto via AFP

Sok befektető a rizikóval nem törődve azonban mindenképpen szeretné megelőzné a piacot, de ha erre van is mód, csak bizonyos feltételek mellett -írja a Yahoo Finance.

Részvényvásárlás az IPO előtt – lehetséges ez?

A tőzsdei bevezetés előtt is meglehet szerezni a SpaceX-részvényeket úgynevezett másodlagos piacokon. 

Ilyen kereskedési platform a Rainmaker, az EquityZen, a Forge Global, vagy a Hiive.

A SpaceX az egyik leginkább keresett vállalat a platformunkon, ma a magánpiacon nincs hozzá hasonló 

– nyilatkozta a Yahoo Finance-nek Greg Martin, a Rainmaker Securities képviselője. 

Ez a nagy kereslet elsősorban a vállalat erős piaci pozíciójának köszönhető a rakétaindítások és a Starlink műholdas internet szolgáltatás terén.

Bár a SpaceX részvényeivel még nem  kereskednek nyilvánosan, már több milliárd van belőlük, melyek 

Martin hozzátette:

A kereslet szinte mindig meghaladja a kínálatot, még azokban az időszakokban is, amikor a másodlagos piac aktivitása általában visszafogottabb volt.

Korlátozások és feltételek

A másodlagos piacon vásárolt részvényeket ugyanakkor az IPO után általában 90–180 napig nem lehet eladni. Ez az úgynevezett lock-up periódus. A korlátozás célja: megakadályozni, hogy a tőzsdei bevezetést követően túlkínálat zúduljon a piacra, az árfolyamot letörve.

A lock-up időszak lejárta után a részvények átruházhatók lesznek azon a tőzsdén, amelyre a SpaceX-et bevezetik, azaz a Nasdaq Composite-on.

A másodlagos piacokon való kerekedéshez ellenben a magánszemélyeknek úgynevezett akkreditált befektetőnek kell minősülniük, azaz 

legalább két egymást követő évben évi 200 000 dollár feletti - házastárssal együtt 300 000 dollár feletti -  jövedelemmel, vagy legalább 1 millió dollárt meghaladó nettó vagyonnal  kell rendelkezniük, az elsődleges lakóhely értékét nem számítva.

 A platformok amellett jellemzően legalább 50 000–100 000 dolláros minimális tranzakciós értéket követelnek meg.

A legtöbb kisbefektető számára ez az út ezért gyakorlatilag nem jelent opciót.

Érdemes-e akkor idejekorán beszállni a SpaceX-be?

A SpaceX elsősorban a jövőre való fogadást jelenti. Rakétáival a vállalat kulcsszerepet játszik az amerikai űrutazásokban, és a Starlinkkel már most is milliárdos bevételt termel.

Ugyanakkor a SpaceX ma még súlyos veszteségeket szenved el.

A legfrissebb közzétett adatok szerint a tavalyi deficit közel ötmilliárd dollár volt.

 Ennek egyik fő oka a Starship rakéta magas fejlesztési költsége volt.

Azok, akik a tőzsdei bevezetés előtt fektetnek be, ezért kevésbé a jelenlegi profitra koncentrálnak, hanem inkább arra a reményre, hogy a SpaceX az elkövetkező években is erőteljesen növekedni fog, és új üzleti területeket hódít meg.

Mindenesetre nem árt az óvatosság.

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