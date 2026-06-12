Minden rekordot megdöntött a SpaceX IPO-ja: Elon Musk vagyona közel 1000 milliárd dollárra ugrott

A SpaceX 75 milliárd dollár friss forrást gyűjtött az elsődleges részvénykibocsátás (IPO) során, mivel 555,6 millió részvénye kelt el darabonként – a terveknek megfelelően – 135 dollárért, áll a SpaceX weboldalán csütörtökön publikált közleményben. Muskék IPO-ja mint kétszer akkora volt, mint az eddigi csúcstartó Saudi Aramco 2019-ben végrehajtott 29,4 milliárd dolláros kibocsátása.

Szétkapkodták a SpaceX részvényeit, újabb csúcsra ért Elon Musk vagyona / Fotó: NurPhoto via AFP

A SpaceX kibocsátása hatalmasat vert az eddigi csúcstartóra

A közlemény szerint továbbá a Space Exploration Technologies Corp., ahogy hivatalosan ismert, túljegyzési opciót adott a jegyzést szervező bankoknak további 83,3 millió részvény megvásárlására, ami teljes körű lehívás esetén az IPO értékét körülbelül 86 milliárd dollárra növelné. A Bloomberg News beszámolója szerint az IPO során kínált részvényeket több mint négyszeresen jegyezték túl.

A rakéta-, műhold- és AI- vállalat pénteken debütál a Nasdaqon és a Nasdaq Texason SPCX szimbólum alatt.

Musk rajongótábora a kisbefektetői körökben kulcsfontosságú eleme volt a kibocsátásnak. Több mint 100 milliárd dollár értékben adtak le megrendeléseket a SpaceX részvényeire, ami jóval több, mint amennyi a számukra fenntartott 20 százalékos arány alapján járt.

Persze nem csak rajongói vannak Elon Musknak. A veterán shortos James Chanos szerdán „reményekkel és álmokkal teli IPO-nak” nevezte a tranzakciót, amelyet a Musk és a mesterséges intelligencia iránti lelkesedés vezérel, és nem a vállalat nem létező nyeresége.

Ezzel szemben Kim Forrest, a Bokeh Capital Partners befektetési igazgatója úgy véli:

Ez valószínűleg a legreménytelibb IPO, és bár én ugyan személy szerint nem szállok be IPO-kba, a SpaceX vásárlói a jövő részesei akarnak lenni, ami reményteli olyan időkben, amikor a kapzsiság és a félelem pólusai között ingadozunk.

Jön még idén néhány tech óriás a parkettre

A befektetői lelkesedésre persze mások is ráhajtanak. Az Anthropic PBC és az OpenAI, a SpaceX két mesterséges intelligencia területén tevékenykedő versenytársa várhatóan szintén még idén tőzsdére lép, és egyenként több mint 1000 milliárd dolláros értékelésre számíthatnak. Az új részvények özöne, melynek része lesz a Google-tulajdonos Alphabet 85 milliárd dolláros tőkeemelése is, felveti a kérdést, hogy fel tudja e szívni a piac a bőséges kínálatot.