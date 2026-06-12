Minden rekordot megdöntött a SpaceX IPO-ja: Elon Musk vagyona közel 1000 milliárd dollárra ugrott
A SpaceX 75 milliárd dollár friss forrást gyűjtött az elsődleges részvénykibocsátás (IPO) során, mivel 555,6 millió részvénye kelt el darabonként – a terveknek megfelelően – 135 dollárért, áll a SpaceX weboldalán csütörtökön publikált közleményben. Muskék IPO-ja mint kétszer akkora volt, mint az eddigi csúcstartó Saudi Aramco 2019-ben végrehajtott 29,4 milliárd dolláros kibocsátása.
A SpaceX kibocsátása hatalmasat vert az eddigi csúcstartóra
A közlemény szerint továbbá a Space Exploration Technologies Corp., ahogy hivatalosan ismert, túljegyzési opciót adott a jegyzést szervező bankoknak további 83,3 millió részvény megvásárlására, ami teljes körű lehívás esetén az IPO értékét körülbelül 86 milliárd dollárra növelné. A Bloomberg News beszámolója szerint az IPO során kínált részvényeket több mint négyszeresen jegyezték túl.
A rakéta-, műhold- és AI- vállalat pénteken debütál a Nasdaqon és a Nasdaq Texason SPCX szimbólum alatt.
Musk rajongótábora a kisbefektetői körökben kulcsfontosságú eleme volt a kibocsátásnak. Több mint 100 milliárd dollár értékben adtak le megrendeléseket a SpaceX részvényeire, ami jóval több, mint amennyi a számukra fenntartott 20 százalékos arány alapján járt.
Persze nem csak rajongói vannak Elon Musknak. A veterán shortos James Chanos szerdán „reményekkel és álmokkal teli IPO-nak” nevezte a tranzakciót, amelyet a Musk és a mesterséges intelligencia iránti lelkesedés vezérel, és nem a vállalat nem létező nyeresége.
Ezzel szemben Kim Forrest, a Bokeh Capital Partners befektetési igazgatója úgy véli:
Ez valószínűleg a legreménytelibb IPO, és bár én ugyan személy szerint nem szállok be IPO-kba, a SpaceX vásárlói a jövő részesei akarnak lenni, ami reményteli olyan időkben, amikor a kapzsiság és a félelem pólusai között ingadozunk.
Jön még idén néhány tech óriás a parkettre
A befektetői lelkesedésre persze mások is ráhajtanak. Az Anthropic PBC és az OpenAI, a SpaceX két mesterséges intelligencia területén tevékenykedő versenytársa várhatóan szintén még idén tőzsdére lép, és egyenként több mint 1000 milliárd dolláros értékelésre számíthatnak. Az új részvények özöne, melynek része lesz a Google-tulajdonos Alphabet 85 milliárd dolláros tőkeemelése is, felveti a kérdést, hogy fel tudja e szívni a piac a bőséges kínálatot.
Mindenesetre Elon Musk lépett megint elsőként, ami lehetővé tette, hogy a SpaceX kevesebb mint egy év alatt újabb ugrást érjen el az értékelésben. Amikor a cég februárban felvásárolta a szintén Musk tulajdonában álló xAI vállalatot, az egyesült vállalat értékét 1250 milliárd dollárra becsülték, a SpaceX fúzió előtti értékét pedig 1000 milliárd dollárra tartották.
Tavaly decemberben amúgy még csak 800 milliárd dollárról szólt a fáma, ami nagyjából a duplája volt a júliusi értéknek.
Megdöbbentő tény, hogy a SpaceX Musk másik tőzsdei cégét, a Teslát már a startnál lehajrázta. Az EV-gyártó jelenlegi tőzsdei kapitalizációja mintegy 1500 milliárd dollár.
Musk fantasztikus terve, amely a SpaceX-et egy sci-fi jövőkép középpontjába helyezte,
- adatközpontokkal az űrben
- és robotgyárakkal a Holdon,
pontosan a megfelelő időben érkezett ahhoz, hogy kihasználja a mesterségesintelligencia-boomhoz kapcsolódó befektetések iránti megnövekedett étvágyat. A Nasdaq-100 index az elmúlt napok meredek esése után is 15,45 százalékos pluszban maradt idén, míg a Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index 81,84 százalékkal emelkedett.
Musk a világ csúcsán
Ja, és ne felejtsük el a személyes szálat sem, hiszen Elon Musk nettó vagyona a Bloomberg Billionaires Index számításai szerint az IPO révén – a 135 dolláros árfolyamot alapul véve – nagyjából 275 milliárd dollárral, mintegy 970 milliárd dollárra ugrott. Musk SpaceX-részvénypakettjének az értéke az opciókkal együtt ugyanis 688 milliárd dollárra nőtt.
Mit tehetnénk még mindehhez hozzá? Talán annyit, izgatottan várjuk, hogy a magyar idő szerint délután fél négykor nyitó amerikai tőzsdéken megvédi-e értékelését a SpaceX, vagy esetleg még növeli is kapitalizációját. Csütörtökön – miután Donald Trump amerikai elnök elállt az éjszakára tervezett nagy Irán elleni légicsapás-sorozat tervétől, nagyot ment a Nasdaq, az előjelek tehát kedvezők.
Sőt, a tőzsdén kívüli piacok nagy ralit jeleznek.
Az IG International online brókercég által kínált derivatívák péntek reggel Szingapúrban 2400 milliárd dolláros piaci értéket jeleztek, ami több mint 35 százalékos árfolyamnyereséget jelentene a részvényenkénti 135 dolláros árhoz és az IPO során megállapított 1770 milliárd dolláros értékeléshez képest.
A Hyperliquid kereskedési platformon pedig a határidős ügyletekben 180 dolláros árfolyamon adták-vették a SpaceX papírjait, ami több mint 2300 milliárd dolláros értékelést jelent.