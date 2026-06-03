A SpaceX-részvények nyilvános kibocsátása (IPO) eltér a hagyományos tőzsdei bevezetési folyamattól, amelyben a vállalatok általában egy árfolyamtartományt jelentenek be, mielőtt befektetői roadshow keretében megkezdik a részvények értékesítését, és a befektetői érdeklődést mérlegelve a kereskedés megkezdése előtt rögzítik a végleges kibocsátási árat - értesült szerda reggel a Reuters.

Elon Musk ebben is formabontó, ennyiért lesznek kaphatók a SpaceX részvényei és slussz / Fotó: Ethan Swope

Tetszik, nem tetszik ennyibe kerülnek a SpaceX részvényei

A gazdaságtörténet eddigi legnagyobb, 75 milliárd dollárosra becsült tőzsdei bevezetése során azonban Elon Musk rakétakilövő, műholdas és AI-vállalata már előre eldöntötte, hogy 135 dolláron hozza forgalomba a részvényeket, amelyekből 555,6 millió kerülne a jegyzésben résztvevő részvényesekhez.

A SpaceX vezetőit az sem igazán izgatja, hogy az IPO-ra egy olyan időszakban kerül sor, amikor egymást követik a nagy kaliberű kibocsátások.

Ezek közül kiemelkedik a rivális OpenAI és az Anthropic IPO-ja, sőt hétfőn a Google anyavállalata, az Alphabet - amely már most is a glóbusz harmadik legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező tőzsdei cége - is egy rekordösszegű, 80 milliárd dolláros új részvénykibocsátás tervével rukkolt ki.

A SpaceX-ügylet a valaha volt legnagyobb IPO lenne, több mint kétszerese az eddigi rekorder Saudi Aramco által 2019-ben összegyűjtött 29,4 milliárd dollárnak.

A vállalat várhatóan már szerdán nyilvánosságra hozza a kibocsátás feltételeit, június 4-én kezdi meg a hivatalos marketingtevékenységet, és június 11-én határozza meg hivatalosan is a kibocsátási árat, a tőzsdei bevezetés során legalább 1,8 billió dolláros piaci értéket tűztek ki célul – számolt be a Bloomberg News.

A bankok körmére koppintanak

A teljes nevén Space Exploration Technologies Corp-ként ismert vállalat várhatóan az SPCX jelöléssel debütál a Nasdaq és a Nasdaq Texas tőzsdéken. A tőzsdei bevezetést 23 bank segíti, köztük olyan óriások, mint a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, a Bank of America, a Citigroup és a JPMorgan.

Elon Musk nem is lenne önmaga, ha a SpaceX nem használná ki hatalmas méretét a banki költségek minimumra szorítására, bár a bankok így is várhatóan mintegy 500 millió dollárt kaszálnak majd.