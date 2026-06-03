Deviza
EUR/HUF355,49 +0,14% USD/HUF306,09 +0,21% GBP/HUF411,52 +0,16% CHF/HUF387,75 +0,08% PLN/HUF83,82 +0,06% RON/HUF67,58 +0,06% CZK/HUF14,69 +0,15% EUR/HUF355,49 +0,14% USD/HUF306,09 +0,21% GBP/HUF411,52 +0,16% CHF/HUF387,75 +0,08% PLN/HUF83,82 +0,06% RON/HUF67,58 +0,06% CZK/HUF14,69 +0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 609,38 +0,45% MTELEKOM2 728 -0,73% MOL4 044 +1,93% OTP41 670 -0,53% RICHTER12 090 -3,89% OPUS375 +2,93% ANY7 990 +0,75% AUTOWALLIS148 +1,35% WABERERS4 640 0% BUMIX9 211,55 -0,69% CETOP4 579,33 +1,36% CETOP NTR2 887,13 -0,11% BUX136 609,38 +0,45% MTELEKOM2 728 -0,73% MOL4 044 +1,93% OTP41 670 -0,53% RICHTER12 090 -3,89% OPUS375 +2,93% ANY7 990 +0,75% AUTOWALLIS148 +1,35% WABERERS4 640 0% BUMIX9 211,55 -0,69% CETOP4 579,33 +1,36% CETOP NTR2 887,13 -0,11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
Elon Musk
SpaceX
részvénykibocsátás

Elon Musk ebben is formabontó, ennyiért lesznek kaphatók a SpaceX részvényei és slussz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A világ legnagyobb tőzsdei kibocsátása során a bankok körmére koppintanak. Rengetegen válhatnak multimilliomossá a SpaceX IPO-jával.
Murányi Ernő
2026.06.03, 11:35

A SpaceX-részvények nyilvános kibocsátása (IPO) eltér a hagyományos tőzsdei bevezetési folyamattól, amelyben a vállalatok általában egy árfolyamtartományt jelentenek be, mielőtt befektetői roadshow keretében megkezdik a részvények értékesítését, és a befektetői érdeklődést mérlegelve a kereskedés megkezdése előtt rögzítik a végleges kibocsátási árat - értesült szerda reggel a Reuters.

SpaceX Has Filed Confidentially For IPO Ahead Of AI Rivals
Elon Musk ebben is formabontó, ennyiért lesznek kaphatók a SpaceX részvényei és slussz / Fotó: Ethan Swope

Tetszik, nem tetszik ennyibe kerülnek a SpaceX részvényei

A gazdaságtörténet eddigi legnagyobb, 75 milliárd dollárosra becsült tőzsdei bevezetése során azonban Elon Musk rakétakilövő, műholdas és AI-vállalata már előre eldöntötte, hogy 135 dolláron hozza forgalomba a részvényeket, amelyekből  555,6 millió kerülne a jegyzésben résztvevő részvényesekhez.  

A SpaceX vezetőit az sem igazán izgatja, hogy az IPO-ra egy olyan időszakban kerül sor, amikor egymást követik a nagy kaliberű kibocsátások.

Ezek közül kiemelkedik a rivális OpenAI és az Anthropic IPO-ja, sőt hétfőn a Google anyavállalata, az Alphabet - amely már most is a glóbusz harmadik legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező tőzsdei cége - is egy rekordösszegű, 80 milliárd dolláros új részvénykibocsátás tervével rukkolt ki.

A SpaceX-ügylet a valaha volt legnagyobb IPO lenne, több mint kétszerese az eddigi rekorder Saudi Aramco által 2019-ben összegyűjtött 29,4 milliárd dollárnak.

A vállalat várhatóan már szerdán  nyilvánosságra hozza a kibocsátás feltételeit, június 4-én kezdi meg a hivatalos marketingtevékenységet, és június 11-én határozza meg hivatalosan is a kibocsátási árat, a tőzsdei bevezetés során legalább 1,8 billió dolláros piaci értéket tűztek ki célul – számolt be a Bloomberg News. 

A bankok körmére koppintanak

A teljes nevén Space Exploration Technologies Corp-ként ismert vállalat várhatóan az SPCX jelöléssel debütál a Nasdaq és a Nasdaq Texas tőzsdéken. A tőzsdei bevezetést 23 bank segíti, köztük olyan óriások, mint a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, a Bank of America, a Citigroup és a JPMorgan. 

Elon Musk nem is lenne önmaga, ha a SpaceX nem használná ki hatalmas méretét a banki költségek minimumra szorítására, bár a bankok így is várhatóan mintegy 500 millió dollárt kaszálnak majd.

A Bloomberg jelentése arra is kitér, hogy több mint ezer szemfüles jelenlegi és volt SpaceX-alkalmazott fektetett be olyan kifinomult - adómegtakarítást is lehetővé tevő - pénzügyi termékekbe, amelyek révén az IPO-nak köszönhetően sokan dollár-multimilliomossá válnak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu