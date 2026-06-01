SpaceX-IPO: öt százalékot kapnak a haverok és a családtagok is

A Space Exploration Technologies (SpaceX) a közelgő elsődleges nyilvános részvénykibocsátás (IPO) során egy irányított részvényprogram keretében a részvények hányadát bizonyos alkalmazottaknak, valamint a vezető tisztségviselők barátainak és családtagjainak juttatja – derül ki a vállalat hétfőn közzétett módosított IPO-dokumentációjából.

A barátok részvényeire a lock-up sem vonatkozik

Az anyagban a teljes mennyiség maximum 5 százalékában határozták meg az irányított részvényprogramra elkülönített A osztályú részvények mennyiségét, miközben megerősítették, hogy – amint azt már a múlt hónapban is közölték –, az úgynevezett baráti és családi listán szereplő részvényesek részvényeladásait nem korlátozzák.

Bár az irányított részvényprogramok meglehetősen gyakori jellemzői az IPO-knak, a kedvezményezettek részvényeladási jogát általában egy meghatározott időre kizárják (lock-up), hogy megakadályozzák az árfolyamot lenyomó gyors értékesítéseket.

A SpaceX IPO-tájékoztatója is azt írja, hogy az IPO előtt tőzsdén kívül kibocsátott részvények több mint 60 százalékát, beleértve az Elon Muskot, a vállalat alapítóját és vezérigazgatóját megillető részvényeket, eladási korlátozással terhelik.

A módosított beadvány arra is kitér, hogy a SpaceX és az Anthropic megállapodása, amely szerint az utóbbi vállalatot Musk cége AI-számítási kapacitással látja el, körülbelül 325 000 Nvidia-csip felhasználását teszi szükségessé.

A megállapodás az Anthropic oldalán havi 1,25 milliárd dolláros fizetési kötelezettséget jelent, és 2029 májusáig érvényes, ám a kezdeti három hónapos időszak után bármelyik fél 90 napra felmondhatja.

A SpaceX–IPO kockázatai

Az IPO-val kapcsolatos kockázati tényezők között a SpaceX a dokumentumban feltüntette, hogy a számítási szolgáltatásait igénybe vevő egyes ügyfelei hitelből finanszírozhatják kötelezettségeik teljesítését.

További rizikófaktor lehet az aszályos időjárás, mivel a vízforrásokért folytatott fokozott verseny és a vízfelhasználásra vonatkozó egyre szigorúbb szabályozás korlátozhatja vagy megdrágíthatja az adatközponti infrastruktúra hűtését – derül ki a beadványból.