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energiaválság

Nincs vége az energiaválságnak, a piac újabb szegletén indultak felfelé az árak

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A Hormuzi-szoros lezárása miatt kieső energiahordozókat valamivel pótolni kell. Ázsia egyik válasza pedig a szén lehet, miközben a közelgő hőség is fokozza az áramfogyasztást.
K. B. G.
2026.06.08, 08:40
Frissítve: 2026.06.08, 08:40

A kibontakozó energiaválság újabb jeleként megugrott a szén ára is az ázsiai piacokon, így a nyersanyag közel két éve nem látott szintre drágult. Az árak emelkedésének hátterében az Indonézia által bejelentett exportkorlátozások és a várhatóan növekvő erőművi kereslet állnak.

Heaps,Of,Coal
A szén is egyre drágább a kibontakozó energiaválság közepette / Fotó: Artur_Nyk / Shutterstock

A szén ára is elszabadul az energiaválság hatására

Az ausztrál Newcastle határidős ügylet, ami az ázsiai árak benchmarkjaként szolgál 148,75 dollárra emelkedett tonnánként pénteken, ami 2024 augusztusa óta a legmagasabb érték, ugyanakkor távol van az orosz-ukrán háború kitörése utáni csúcsoktól, amikor tonnánként 400 dollár fölötti ára is kialakult. Azonban 

a szén ára így is mintegy 40 százalékot emelkedett idén, ami már hasonló mértékű drágulás mint ami az olaj esetében történt.

Indonézia a múlt hónapban jelebntette be, hogy kormányzati felügyelet alá vonja kulcsfontosságú nyersanyagok exportját, köztük például a nikkelét vagy a szénét, ám a júniusban bevezetett rendszer nem indult zökkenőmentesen, így egyes szállítmányok késve indultak csak útnak – írja a Bloomberg, hozzátéve, hogy a piaci szereplők szerint Ausztrália töltheti be a hiányt.

A szén ára azonban nemcsak a kínálati oldal zavarai miatt emelkedi, de a kereslet is várhatóan növekedni fog, miután a közelgő hőség fokozza a légkondicionálási igényeket Ázsiában, olyan nagyfogyasztó országokban mint Kína.

Ha nincs LNG, jó a szén is

Végezetül az energiahordozók piacán megkerülhetetlen a Hormuzi-stzoros lezárása, melyen keresztül halad át a globális LNG-kínálat mintegy ötöde. Bár a földgáz-kínálatnak a cseppfolyósított változat csak kisebb részét fedi le, olyan országok, mint Japán vagy Dél-Korea a széntüzelésű erőművek felpörgetésével válaszol az LNG hiányára.

Japánban a széntüzelésű erőművek már most is magasabban fokozaton működnekj, mint az előző év azonos időszakában és Délkelet-Ázsiában más országok is a szénhez fordulhatnak az LNG hiánya miatt. A kínai vegyipar pedig a kőolaj vagy a földgáz helyett használja alapanyagként a szenet. A piac feszességét jelzi, hogy a határidős árak görbéje megfordult, és szemben a megszokott, a jövőben magasabb árakat jelző mintázattal, most a minél korábbi szállításokhoz kapcsolódnak a magasabb árak.

A határidős görbe ilyen képe a mielőbbi eladást ösztönzi a készletezés helyett, ami feszes kínálatra utal.

Energiaválság

Energiaválság
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