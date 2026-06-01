Szupergazdagok: a svájci UBS bank szerint így mentik a vagyonukat, ha 3 milliárd dollár lapul a portfóliójukban
A szupergazdagok, azaz a világ leggazdagabb családjai csökkentik az amerikai dollár felé való kitettségüket, mivel a geopolitikai feszültségek és a növekvő államadósság a portfóliókockázat szélesebb körű újragondolására készteti őket – áll a svájci UBS bank csütörtökön közzétett UBS Global Family Office Report 2026 című jelentésében.
Kiábrándultak a dollárból a szupergazdagok
A svájci bank által megkérdezett családi vagyonkezelő irodák körülbelül kétharmada arra számít, hogy a dollárba, mint tartalékvalutába vetett bizalmuk tovább gyengül az év során.
A felmérést január és március vége között végezték, mielőtt a dollárerősödés elstartolt, s a zöldhasú elkezdte lehajrázni riválisait.
A dollárnak a felmérést megelőző évben bekövetkezett leértékelődése számos családi vagyonkezelő irodát arra késztetett, hogy felülvizsgálja portfólióját, és majdnem a felük arra a következtetésre jutott, hogy túlzottan ki vannak téve az amerikai dollárnak a különböző eszközosztályokban
– mondta Maximilian Kunkel, az UBS stratégája.
A dollárban denominált eszközöknek való kitettség csökkentésére vonatkozó tervek pedig együtt járnak az amerikai központú portfóliók átfogó újragondolásával – állapítja meg a jelentés.
A családi vagyonkezelő irodák a feltörekvő piaci részvényállományuk bővítését tervezik, miközben ingatlanbefektetéseiket is csökkentik.
Most először véljük úgy, hogy a családi irodák (family office) az ázsiai–csendes-óceáni térségben, és bizonyos mértékig Nyugat-Európában is terjeszkedni akarnak
– emelte ki Benjamin Cavalli, az UBS vezetője.
Ez főként az Egyesült Államokon kívüli családi irodákra jellemző, ám korlátozott mértékben az amerikai családi irodák is dedollarizálnak.
A geopolitika a legfőbb mumus
Az aggodalom legfőbb tárgya pedig hatalmas fölénnyel természetesen a geopolitikai konfliktusok sora, főként ez készteti a családi irodákat eszközallokációjuk megváltoztatására, illetve arra, hogy az allokációt multishoring stratégiákkal kombinálják, azaz a családi irodák tevékenységét több joghatóság között osszák fel – közölte az UBS.
A családi irodák reakciója ugyanakkor azt mutatja, hogy távol állnak a pánikhangulattól, megfontolt módosításokkal törekednek befektetéseik értékállóságának megőrzésére.
Ez a jelentés azt mutatja, hogy a családi vagyonkezelő irodák továbbra is mértéktartó lépésekben módosítják portfólióikat – diverzifikálva eszközosztályok, devizák és régiók között, miközben továbbra is szelektívebben összpontosítanak olyan kiemelt témákra, mint a mesterséges intelligencia
– hangsúlyozta Cavalli.
Apropó, mesterséges intelligencia (AI), a megkérdezett családi irodák 65 százaléka már befektetett a mesterséges intelligencia értékláncába – például adatközpontokba, szoftverplatformokba vagy félvezetőgyártókba.
A svájci bank amúgy világszerte 307 ügyfelet kérdezett meg. A részt vevő családok átlagos nettó vagyona 2,7 milliárd dollár volt.