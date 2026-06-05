Igazi pénteki hangulat a pesti tőzsdén

Erősen teljesített a pesti tőzsde péntek délután, noha kevés előrelépés történt az amerikai–iráni béketárgylásokon a héten. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX délutánra átlépte a 135 ezer pontot, ami több mint 1 százalékos emelkedést jelent. Bár az egyik ománi kikötőben egy időre leállították a rakodást, annak újraindulása után az olajárak stabilizálódtak.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Péntek délutánra megtorpant a forint erősödése , de a magyar deviza továbbra is kifejezetten erősnek mondható, az egyik legjobban teljesítő fizetőeszköz világszerte. Azonban az euró-foroint árfolyam eltávolodott a 353 körüli szinttől, és 354 fölé emelkedett, miközben egy dollárért több mint 304 forintot kellett adni.