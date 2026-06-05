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Igazi pénteki hangulat a pesti tőzsdén

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Noha továbbra sem látni a közel-keleti válság végét, ez már egyre kevésbé fékezi a piacokat. A pesti tőzsde is emelkedő trendben mozog a hét utolsó kereskedési napján.
K. B. G.
2026.06.05, 14:17
Frissítve: 2026.06.05, 14:24

Erősen teljesített a pesti tőzsde péntek délután, noha kevés előrelépés történt az amerikai–iráni béketárgylásokon a héten. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX délutánra átlépte a 135 ezer pontot, ami több mint 1 százalékos emelkedést jelent. Bár az egyik ománi kikötőben egy időre leállították a rakodást, annak újraindulása után az olajárak stabilizálódtak.

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Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Péntek délutánra megtorpant a forint erősödése , de a magyar deviza továbbra is kifejezetten erősnek mondható, az egyik legjobban teljesítő fizetőeszköz világszerte. Azonban az euró-foroint árfolyam eltávolodott a 353 körüli szinttől, és 354 fölé emelkedett, miközben egy dollárért több mint 304 forintot kellett adni.

EUR / HUF árfolyam
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A pesti tőzsde erősen zárhatja a hetet

A pesti tőzsdeemelkedésében szinte valamennyi blue chip részt vett, egyedül a Magyar Telekom mutatott némi gyengeséget. Az OTP több mint 1 százalékot emelkedett, és a bank részvényei délután 41 200 forint fölött cseréltek gazdát. 

 OTP részvény
OTP részvény14:27:36
Árfolyam: 41 080 HUF +380 / +0,93 %
Forgalom: 3 086 736 590 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol árfolyama ennél szolidabban erősödött, az olajtársaság árfolyama csak 0,4 százalék körüli mértékben emelkedett, 3930 forint körüli szintig.

 MOL részvény
MOL részvény14:29:24
Árfolyam: 3 924 HUF +8 / +0,2 %
Forgalom: 514 702 184 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter árfolyama visszatért a 12 ezer forintos határ fölé, a gyógyszergyártó részvényei ugyanis majdnem 2 százalékot erősödtek, ami akár fordulatot is jelenthet az utóbbi időben gyengébben teljesítő részvény kurzusában.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény14:29:59
Árfolyam: 12 060 HUF +180 / +1,49 %
Forgalom: 473 252 390 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvénye enyhén gyengült, miután a héten már kevésbé kedvező célár is érkezett a távközlési cégre, mely nemrég többször is megdöntötte a korábbi történelmi csúcsát.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény14:30:46
Árfolyam: 2 652 HUF -10 / -0,38 %
Forgalom: 516 651 852 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Érdemes azonban kiemelni a Waberer’s részvényét, amely már csütörtökön őrült sebességre kapcsolt, s ez pénteken is folytatódott, így több mint 100 millió forintos forgalom mellett 5000 forint fölé erősödött az árfolyam, ami közel 7 százalékos emelkedésnek felel meg. A logisztikai cég már csütörtökön is több mint 7 százalékot emelkedett.

 WABERERS részvény
WABERERS részvény14:30:11
Árfolyam: 5 180 HUF +400 / +7,72 %
Forgalom: 236 028 130 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu