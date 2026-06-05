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Éppenhogy, de kitartott a pesti tőzsde lendülete a nap végéig

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Hiába fordultak le a piacok világszerte az amerikai munkaerőpiaci adatra, a BUX pluszban tudott zárni. A forint már nem úszta meg olyan könnyen, mint a pesti tőzsde.
K. B. G.
2026.06.05, 17:15
Frissítve: 2026.06.05, 17:37

Jó hangulatban zajlott a kereskedés a pesti tőzsdén délutánig, amikor azonban fordult a helyzet az amerikai munkaerőpiaci adatok hatására. Ugyanis a gyorsuló infláció mellett a befektetők úgy vélték, hogy a Fed kamatemelését csak a munkaerőpiac gyengesége fékezheti meg, ám a pénteki adat kifejezetten erős munkahelyteremtésről árulkodott a tengerentúlon. Az erős dollár és a szigorú monetáris politika árnya pedig világszerte lefelé tolta a tőzsdéket.

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A pesti tőzsde bírta az iramot a nap végéig / Fotó: Shutterstock

A dollár erősödése a forintnak sem szokott kedvezni, így a magyar deviza is gyengülni kezdett az amerikai szigorhoz kötődő várakozások hatására mind az euróval, mind a dollárral szemben.

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A pesti tőzsde végül állta a sarat

Az amerikai kamatemelési várakozások hatására elromló piaci hangulat sem tudta a negatív tartományba taszítani a Budapesti Értéktőzsde részvényindexét, a BUX-ot, amely 0,06 százalékos erősödés után 133 670,96 ponton zárt.

A blue chipek közül az OTP ereje is kitartott a nap végéig. Még ha 41 ezer forint alá csúszott is zárásra az árfolyam, ez még mindig 0,17 százalékos erősödést jelent. A bankpapír 40 770 forinton fejezte be a kereskedést.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 40 770 HUF 0 / +0,17 %
Forgalom: 8 745 631 070 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A dollár erősödésével párhuzamosan gyengült az olajár is, ami nem tett jót a Mol árfolyamának, az olajtársaság enyhe, 0,2 százalékos esés után 3908 forinton fejezte be a kereskedést.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 908 HUF 0 / -0,2 %
Forgalom: 1 249 372 660 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényei szintén erősödni tudtak, 0,34 százalékos mértékben, ám a 12 ezer forintos határ elesett, az árfolyam 11 920 forint volt a kereskedés végén.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 920 HUF 0 / +0,34 %
Forgalom: 1 737 769 880 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A negyedik blue chip, a héten gyengébb célárat is kapó Magyar Telekom árfolyama 1,05 százalékos esés után 2634 forintra esett.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 634 HUF 0 / -1,05 %
Forgalom: 973 019 768 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A midcapek közül a Waberer’s szárnyalt csütörtök után pénteken is, ám napközben hiába lépte át a logisztikai társaság árfolyama az  5 ezer forintos határt is, végül 4950 forinton zárt a papír, ami 3,5 százalékos emelkedést jelent.

 WABERERS részvény
WABERERS részvény17:20:00
Árfolyam: 4 950 HUF 0 / +3,56 %
Forgalom: 268 723 790 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu