Sorra dönti a csúcsokat a Magyar Telekom, erőre kapott a forint
Jó hangulat uralkodott a világ tőzsdéin kedd délelőtt, miután Donald Trump amerikai elnök igyekszik leállítani az Izrael és a Hezbollah között folyó harcokat Libanonban, hogy ismét a tárgyalóasztalhoz ültesse az iszlamista csoporttal szövetséges Iránt.
A pozitív hangulat a forint árfolyamának is kedvezett, így az euró/forint árfolyam ismét vissza tudott süllyedni a 355-ös szint alá, míg a dollár/forint árfolyam esetében a 305-ös szint esett el. bár ezek némileg magasabban vannak, mint ahol azelőtt voltak , mielőtt Teherán közöte, hogy feláll a tárgyalóasztaltól, a magyar deviza erősödő trendje visszatért.
A pesti tőzsdén is jó a hangulat
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX folytatta az erősödést és több mint 1 százalékkal a hétfői záróérték fölött, 135 200 pont körül járt délelőtt. Ez nem is csoda, hiszen az index legnagyobb összetevője, az OTP közel 2 százalékot drágult és 41 700 forint fölött járt a bankpapír árfolyama, miután a legtöbb európai bank is erősödésre volt képes.
Az alacsony olajár nem kedvezett ugyanakkor a Mol árfolyamának, így az árfolyam a kezdeti emelkedés után lefordult, de 3900 forint fölött maradt, miközben a legtöbb európai olajcég részvényi ennél jelentősebb mértékben gyengültek.
A napot jelentős erősödéssel kezdő Richter lendülete sem tartott sokáig, a gyógyszergyártó részvényei 12 500 forint környékére süllyedtek délelőtt.
Megtáltosodott viszont a Magyar Telekom, mely többször is megdöntötte történelmi csúcsát a nap folyamán és az árfolyam már egészen közel került a 2700 forintos határhoz is. A távközlési cégre új, 3300 forintos célár érkezett, miközben a cég viszonylag nagy sajátrészvény-vásárlási programja is tart.
Azonban arányaiban a Telekomnál is nagyobbat erősödtött a 4iG, mely múlt pénteken számolt be eredményeiről és mely azóta szinte megtáltosodott, kedden például 4,5 százalékot erősödött élénk forgalom mellett.