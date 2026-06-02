Deviza
EUR/HUF354,99 -0,25% USD/HUF304,97 -0,3% GBP/HUF410,68 -0,25% CHF/HUF388,05 -0,23% PLN/HUF83,86 -0,18% RON/HUF67,58 -0,38% CZK/HUF14,63 -0,22% EUR/HUF354,99 -0,25% USD/HUF304,97 -0,3% GBP/HUF410,68 -0,25% CHF/HUF388,05 -0,23% PLN/HUF83,86 -0,18% RON/HUF67,58 -0,38% CZK/HUF14,63 -0,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 138,25 +1% MTELEKOM2 684 +0,67% MOL3 934 +0,41% OTP41 690 +1,85% RICHTER12 530 -0,24% OPUS355 +1,27% ANY7 980 0% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 600 -0,43% BUMIX9 257,01 +0,02% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 895,84 +1,55% BUX135 138,25 +1% MTELEKOM2 684 +0,67% MOL3 934 +0,41% OTP41 690 +1,85% RICHTER12 530 -0,24% OPUS355 +1,27% ANY7 980 0% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 600 -0,43% BUMIX9 257,01 +0,02% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 895,84 +1,55%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
Magyar Telekom
OTP
4iG
Mol
Richter

Sorra dönti a csúcsokat a Magyar Telekom, erőre kapott a forint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jó hangulatban indult a kereskedés, a 4iG szinte valósággal megtáltosodott. A pesti tőzsdén a Magyar Telekom többször is megdöntötte történelmi csúcsát kedd déleleőtt.
K. B. G.
2026.06.02, 10:28
Frissítve: 2026.06.02, 10:36

Jó hangulat uralkodott a világ tőzsdéin kedd délelőtt, miután Donald Trump amerikai elnök igyekszik leállítani az Izrael és a Hezbollah között folyó harcokat Libanonban, hogy ismét a tárgyalóasztalhoz ültesse az iszlamista csoporttal szövetséges Iránt.

Telekom
Fotó: Shutterstock

A pozitív hangulat a forint árfolyamának is kedvezett, így az euró/forint árfolyam ismét vissza tudott süllyedni a 355-ös szint alá, míg a dollár/forint árfolyam esetében a 305-ös szint esett el. bár ezek némileg magasabban vannak, mint ahol azelőtt voltak , mielőtt Teherán közöte, hogy feláll a tárgyalóasztaltól, a magyar deviza erősödő trendje visszatért.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A pesti tőzsdén is jó a hangulat

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX folytatta az erősödést és több mint 1 százalékkal a hétfői záróérték fölött, 135 200 pont körül járt délelőtt. Ez nem is csoda, hiszen az index legnagyobb összetevője, az OTP közel 2 százalékot drágult és 41 700 forint fölött járt a bankpapír árfolyama, miután a legtöbb európai bank is erősödésre volt képes.

 OTP részvény
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az alacsony olajár nem kedvezett ugyanakkor a Mol árfolyamának, így az árfolyam a kezdeti emelkedés után lefordult, de 3900 forint fölött maradt, miközben a legtöbb európai olajcég részvényi ennél jelentősebb mértékben gyengültek.

 MOL részvény
MOL részvény10:54:46
Árfolyam: 3 934 HUF +16 / +0,41 %
Forgalom: 191 416 104 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A napot jelentős erősödéssel kezdő Richter lendülete sem tartott sokáig, a gyógyszergyártó részvényei 12 500 forint környékére süllyedtek délelőtt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:55:32
Árfolyam: 12 530 HUF -30 / -0,24 %
Forgalom: 763 292 590 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Megtáltosodott viszont a Magyar Telekom, mely többször is megdöntötte történelmi csúcsát a nap folyamán és az árfolyam már egészen közel került a 2700 forintos határhoz is. A távközlési cégre új, 3300 forintos célár érkezett, miközben a cég viszonylag nagy sajátrészvény-vásárlási programja is tart.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:58:11
Árfolyam: 2 684 HUF +18 / +0,67 %
Forgalom: 548 027 358 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Azonban arányaiban a Telekomnál is nagyobbat erősödtött a 4iG, mely múlt pénteken számolt be eredményeiről és mely azóta szinte megtáltosodott, kedden például 4,5 százalékot erősödött élénk forgalom mellett.

 4IG részvény
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu