Lerázta magáról a háborús félelmeket a pesti tőzsde, a Magyar Telekom újabb történelmi csúcsára már nem kellett évtizedeket várni

Megnyugodni látszottak a világ tőzsdéi kedd reggelre, miután az Egyesült Államok igyekszik lecsillapítani a Libanonban folyó izraeli műveleteket a Hezbollah ellen. Washington azután lépett, hogy Irán közölte, feláll a trágyalóasztaltól, mondván véleményük szerint az április elején megkötött tűzszünet Izrael északi szomszédját is érinti. Teherán döntésére azonnal emelkedésnek indultak az olajárak és gyengültek a tőzsdék, ám Donald Trump amerikai elnök gyorsan lépett, hogy helyrehozza a kialakult helyzetet.

A béketárgyalások kudarcáról szóló hírek hétfőn a forint árfolyamát is megütötték, így egy euróért ismét több mint 355 forintot kellett adni hétfő délután, ám az árfolyam kedd reggelre ezen a szint környékén stabilizálódott. A magyar deviza mozgása szempontjából azonban továbbra is fontos szerepet kaphatnak a geopolitikai fejlemények.