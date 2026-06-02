Lerázta magáról a háborús félelmeket a pesti tőzsde, a Magyar Telekom újabb történelmi csúcsára már nem kellett évtizedeket várni

A forint árfolyam is stabilizálódott, de sok múlik azon, hogy visszatér-e Irán a tárgyalóasztalhoz. A pesti tőzsdén mindenesetre optimista hangulatban indult a kereskedés.
K. B. G.
2026.06.02, 09:13
Frissítve: 2026.06.02, 09:14

Megnyugodni látszottak a világ tőzsdéi kedd reggelre, miután az Egyesült Államok igyekszik lecsillapítani a Libanonban folyó izraeli műveleteket a Hezbollah ellen. Washington azután lépett, hogy Irán közölte, feláll a trágyalóasztaltól, mondván véleményük szerint az április elején megkötött tűzszünet Izrael északi szomszédját is érinti. Teherán döntésére azonnal emelkedésnek indultak az olajárak és gyengültek a tőzsdék, ám Donald Trump amerikai elnök gyorsan lépett, hogy helyrehozza a kialakult helyzetet.

Fotó: Vémi Zoltán

A béketárgyalások kudarcáról szóló hírek hétfőn a forint árfolyamát is megütötték, így egy euróért ismét több mint 355 forintot kellett adni hétfő délután, ám az árfolyam kedd reggelre ezen a szint környékén stabilizálódott. A magyar deviza mozgása szempontjából azonban továbbra is fontos szerepet kaphatnak a geopolitikai fejlemények.

Így indult a nap a pesti tőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a hétfői enyhe esés után kedden enyhe, 0,36 százalékos erősödéssel nyitott, a mutató 134 2755 pont körül mozgott a kereskedés elején, majd tovább folytatódott az erősödés, mitegy 1 százalékig, 135 000 pont fölé.

A blue chipek közül az OTP erősen kezdte a kereskedést, a bankpapír 0,7 százalékos drágulás után 41 200 forint fölött cserélt gazdát, ,ajd folyatódott az emelkedés.

OTP részvény
Árfolyam: 41 550 HUF +630 / +1,52 %
Forgalom: 738 362 040 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol árfolyamát nem rázta meg az olajárak esése, a vállalat árfolyama enyhe erősödés után 3932 forinton állt, közelítve a 4 ezres határt, ahol nem is olyan rég már járt az olajtársaság.

MOL részvény
Árfolyam: 3 888 HUF -30 / -0,77 %
Forgalom: 69 025 348 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A hétfői nagy esés után javítani tudott a Richter részvénye is, a gyógyszercég árfolyama közel másfél százalékos ugrás után 12 700 forint fölött állt a keddi nap kezdetén.

RICHTER részvény
Árfolyam: 12 670 HUF +110 / +0,87 %
Forgalom: 129 843 140 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A hétfői napot a valaha volt legmagasabb záróértékén befejező Magyar Telekom részvényei tovább erősödtek és rögtön újabb történelmi csúcsot döntöttek a kereskedés kezdetén, miután elérték a 2678 forintot is. Az előző, múlt hónapban elért történelmi csúcsra a részvényeseknek még több mint 25 évet kellett várniuk, most ez pár nap alatt bekövetkezett. A távközlési cégre ráadásul brutális, 3300 forintos új célár is érkezett hétfőn.

MTELEKOM részvény
Árfolyam: 2 678 HUF +12 / +0,45 %
Forgalom: 177 930 250 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
