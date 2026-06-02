Deviza
EUR/HUF355,37 -0,14% USD/HUF305,34 -0,18% GBP/HUF411,18 -0,12% CHF/HUF388,35 -0,16% PLN/HUF83,9 -0,13% RON/HUF67,65 -0,27% CZK/HUF14,64 -0,13% EUR/HUF355,37 -0,14% USD/HUF305,34 -0,18% GBP/HUF411,18 -0,12% CHF/HUF388,35 -0,16% PLN/HUF83,9 -0,13% RON/HUF67,65 -0,27% CZK/HUF14,64 -0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
befektetés
tőzsde
mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia újabb kockázata: nincs ellensúly, ha billen a piac

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hiába tettek 500 vállalatot az S&P 500 kosarába. Az amerikai széles piaci tőzsdeindex ma már annyira koncentrált, hogy a TOP 10 simán lenyomja a maradékot. A csúcson a mesterséges intelligencia haszonélvezői ülnek. Ha csak megtorpanna az MI terjedése, már az is elég lenne, hogy magukkal rántsák az egész piacot.
Faragó József
2026.06.02, 07:30

Elméletileg a széles piac tőzsdeindexe az S&P 500. Mégis riasztó, hogy ma már az indexkosár súlyának közel fele a TOP 10-ben koncentrálódik, mely nagyrészt a mesterséges intelligenciából profitál. Ha kifulladna az MI, nem lenne ellensúlya a billenő piacnak. 

tőzsdeindex
Túlságosan koncentrált az S&P 500 tőzsdeindex /  Fotó: Martin Shields / Alamy Stock Photo

Nincs a TOP 10-nek ellensúlya a tőzsdeindex kosarában

Az amerikai széles piacot leképező S&P 500 index 1957-ben nyerte el mai formáját: 

  • a kosárban 500 vállalat, 
  • az index a piaci kapitalizációval súlyozott. 

Akkoriban ez az index kiegyensúlyozottnak számított. Ma súlyosan fejnehéz. 

A TOP 10 társaság együttes súlya:

  • 1990-ben 19 százalékos volt,
  • 2020-ban 29 százalékos,
  • manapság 43 százalék.

Nem a mesterséges intelligenciával kezdődött az indexkosár koncentrációja, de az MI rettenetesen felgyorsította ezt a folyamatot.

Az elemzők most attól tartanak, hogy ha hirtelen kifulladna a mesterséges intelligencia terjedése, ami könnyen előfordulhat, hiszen a hosszú sikeres sztorik esetében is gyakoriak az időleges hullámvölgyek, technológiai váltások, akkor a TOP 10 részvényeinek többsége gyengélkedne, s a több száz részvényből álló derékhad nem tudná ellensúlyozni a piac megbillenését.     

 

A 10 legnagyobb súlyú vállalat a széles piaci S&P 500 indexkosárban

Egyre több piaci kísértet idézi a dotcomkorszakot

Napi beszédtéma a Wall Streeten, hogy küszöbönállhat az MI-buborék pukkanása. 

Többek közt, a dotcomkorszak piaci buborékjára emlékezteti az elemzőket, hogy rekordszintre emelkedett az amerikai félvezetőipar 30 reprezentánsát leképező PHLX Semiconductor Index, melynek első kosarát 1993-ban állították össze Philadelphiában. Idén több 100 százalékot emelkedtek a csipgyártók, ami a mesterségesintelligencia- (MI) korszak mércéjével is feltűnő teljesítmény. A félvezetőindex (PHLX) idén eddig bő 80 százalékot emelkedett, amihez

hasonló teljesítményt utoljára 1995-ben látott a piac 

az év első száz kereskedési napján, még a dotcombuborék előtt.

Nem csak a félvezetőindex idei első száznapos teljesítménye idézi a gyászos tőzsdeomlásba fulladt dotcomkorszakot. Az is feltűnő, hogy a kötvényekkel szembeni részvénykockázati prémium szinte teljesen elolvadt.

 Ilyet is a dotcomlufi idején látott utoljára a piac. 

A tőzsdei hagyomány és a közgazdasági elmélet szerint, hosszú távon a részvényeknek magasabb jutalmat kell adniuk, mint a kötvényeknek, mert a kincstári eszközök biztonságosabbak és kiszámíthatóbbak, mint a részvények. Ehhez képest hónapok óta zérushoz közeli a részvények kockázati prémiuma.

Most azzal nyugtatják magukat és a piacot az elemzők, hogy a régi buborékokkal ellentétben

  • az S&P 500 legnagyobb alkotóelemei rendkívül nyereséges vállalkozások,
  • erős mérleggel, tartós versenyelőnnyel 
  • és jelentős szabad készpénzáramlással.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu