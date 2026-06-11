Az Unicumgyártó piaca már rég beárazta az osztalékot
Közzétette ma kereskedési időben a közgyűlési előterjesztéseit a Zwack. Talán a leginkább várt határozati javaslat a részvényenként 1 550 forintos osztalékra vonatkozik. Az osztalékfizetés július 29-én kezdődik. Az Unicumgyártó részvényesei július másodikán szavazhatnak az előterjesztésekről.
Rég beárazódhatott az Unicumgyártó osztaléka
A közgyűlési előterjesztés alapján az igazgatóság 3 154 250 000 forint osztalék kifizetését határozta el. Osztalékra azok lesznek jogosultak, akiket a részvénykönyvében 2026. július 22-én nyilvántartanak. Az osztalékfizetés 2026. július 29-én kezdődik.
Az árfolyam nem reagált a közzétételte. A részvényenkénti 1 550 forint a 37 000 forintos árfolyam mellett
4,1 százalékos osztalékhozamot jelent.
A közgyűlési meghívó óta, amikor az igazgatóság megfogalmazta az osztalékjavaslatot, 500 forintot emelkedett a kurzus.
Valójában az osztaléktalálgatások már idén februárban megindultak 35 ezer forintos árfolyamszint közelében. Másszóval,
a nem meglepő mértékű osztalék már régen beárazódhatott.
A társaság tavalyelőtt 1 400 forintot fizetett, tavaly 1 500 forintot. Sokan 1 600 forintot vártak ebben az évben.
Bár semmi sem lképzelhetetlen, de meglepő lenne, ha osztalékrali indulna a közgyűlés után. Kizárni, persze, nem lehet, mert a szavazás után még 3 hétig osztalékszelvénnyel forog a papír.
Remek üzleti évet zártak
A társaság a 2025/2026-os üzleti évben 3,179 milliárd forint adózott eredményt ért el, mely 190 millió forinttal, 6,4 százalékkal magasabb a bázisnál. A tárgyévre az előző üzleti évvel nagyságrendileg megegyező eredményszint elérését tervezték, ám
a tényleges teljesítmény jelentősen felülmúlta a profittervet.
Az eredmény növekedése elsősorban a társaság meghatározó profittermelő márkája, az Unicum értékesítési volumenében bekövetkezett számottevő bővüléssel magyarázható. A termékértékesítésből származó bevétel 90 százalékban a hazai piachoz kötődik.
- A bruttó árbevétel 39,6 milliárd forint volt, ami 812 millió forintos, 2,1 százalékos növekedés.
- A nettó értékesítés (jövedéki adó, valamint DRS visszaváltási díj nélküli árbevétel) 24,432 milliárd forint volt, ami 1,6 százalékos növekedés.
A belföldi termékértékesítés nettó árbevétele 20,941 milliárd forint lett, s ez 3,7 százalékos bővülés.
- A saját termelésű termékek nettó árbevétele a hazai piacon 666 millió forinttal, 4,4 százalékkal nőtt. Ezen belül a prémium termékek árbevétele 6,8 százalékkal emelkedett, míg a minőségi termékek árbevétele 3,1 százalékkal csökkent.
Az exportot tekintve:
- a stratégiailag kiemelt jelentőségű országok közül Romániában és a Duty Free-ben jelentősen növekedett az árbevétel,
- míg Olaszországban, Németországban és Szlovákiában érezhető visszaesés történt.