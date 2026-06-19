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védett ár
JD Vance
iráni háború
üzemanyag
olajár

Magyar Péter komoly figyelmeztetést kapott, nem mástól, mint az amerikai alelnöktől

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JD Vance amerikai alalnök lemondta a péntekre tervezett svájci amerikai-iráni csúcstalálkozót, ami rögtön megakasztotta az olajárak esését. A közel-keleti béke ingatagsága a hektikusan mozgó olajárak is tükrözik, az üzemanyagok védett árának kivezetése még visszaüthet a Magyar-kormányra.
K. T.
2026.06.19, 10:47
Frissítve: 2026.06.19, 10:53

Fontos figyelmeztetést küldött az üzemanyagok védett árát megszüntető Magyar Péter kormányának közvetlenül a piac, közvetve pedig JD Vance amerikai alelnök, aki az iráni háború legújabb fordulataként bejelentette, mégsem utazik el Svájcba, ahol a tervek szerint pénteken tárgyaltak volna a szemben álló felek a közel-keleti konfliktus lezárásanak részleteiről.

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A csökkenő olajárak miatt a védett üzemanyagárak kivezetéséről döntött a Magyar-kormány, lehet, túl korán / Fotó: Sipeki Péter

A svájci találkozó elhalasztása megakasztotta az olajárak elmúlt napokban látott zuhanását, a Brent kurzusa ismét 80 dollár fölé emelkedett hordónként, azt követően, hogy az árfolyam csütörötkig közel kilenc százalékot esett csütörötkig.

Bár a halasztás oka továbbra sem tisztázott, Izrael és az Irán által támogatott Hezbollah-militánsok éjszaka ismét összecsaptak Libanonban. Irán a libanoni fegyverszünetet tette az Egyesült Államokkal kötendő előzetes megállapodásának feltételévé.

Mindebből az Equilor elemzői szerint "arra lehet következtetni, hogy a 60 napos tárgyalások nem lesznek zökkenőmentesek, melyet a svájci találkozó lemondása is mutat. Az iráni vezetők folyamatosan hangsúlyozzák, hogy nem bíznak meg Washingtonban, és készek bármikor ismét katonai műveleteket végrehajtani, amennyiben úgy vélik, hogy a másik fél nem tartja be a megállapodást". A brókerház szerint a másik fontos kockázatot Izrael jelenti, mivel nem valószínű, hogy teljesen le fogja állítani a Libanon elleni támadásokat, mely ütőkártya lehet Teherán kezében a Hormuzi-szoros ismételt lezárására.

A közel-keleti konfliktus és az azt övető bizonytalanságok, a megállapodásra leselkedő kockázatok miatt az árupiacok továbbra is idegesek, az olajpiac pedig nagy kilengésekkel reagál a legapróbb pozitív vagy kedvezőtlen fejleményekre.

 Mindez jól mutatja, mekkora kockázatot vállalt az új budapesti kabinet az üzemanyagok védett árának megszüntetésével,

 amely a 80 dollár alatti olajárfolyamnál látta az állami beavatkozás kivezetésének lehetőségét.

Az újabb kedvezőtlen fordulatra a részvénypiac is reagált, az ázsiai részvények fél százalékkal fordultak le a történelmi csúcsról a nyitva tartó börzéken (a kínai, hongkongi és tajvani tőzsde zárva tart pénteken), és az amerikai határidős indexek is 0,3 százalékkal ereszkedtek. A tengerntúlon pénteken kereskedési szünnapot tartanak. Az európai piacokon is óvatos a hangulat, bár a nyugat-európai indexek a mínuszos nyitást követően már pluszba fordultak át.

Energiaválság

Energiaválság
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