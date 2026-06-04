Alacsonyabb árréssel szervezik a vendégmunkásokat, jelképes osztalékot fizet a Pensum Group

Bár jelentősen csökkent a vendégmunkás-kölcsönző profitja, mégis fizet osztalékot. Néhány napig még osztalékszelvénnyel forog a pesti parketten a Pensum Group. A papír piacán utoljára májusban kötöttek: 2200 forintos árfolyamon. Az osztalék 8 forint részvényenként.

Szigorodtak a vendégmunkások alkalmazására vonatkozó szabályok, kevesebb profitot hoz a munkaerő-kölcsönzés / Fotó: Balázs Attila

Jelképes az osztalék

Részvényenként 8 forint osztalékot fizet a Pensum. Míg tavaly 35 forint, tavalyelőtt pedig 11 forint volt az egy részvényre jutó osztalék. Miután az árfolyam évek óta 2000 és 2500 forint között mozog, nemcsak a mostani kifizetés tekinthető jelképesnek, de a korábbiak sem kínáltak komoly osztalékhozamot.

A társaság szerdán kereskedési időben tette közzé az osztalékfizetés rendjét:

a részvény június 10-én forog utoljára osztalékszelvénnyel,

az osztalékfizetés kezdőnapja pedig június 22.

A társaság összesen 16 millió forintot fizet ki osztalékként.