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vendégmunkás
tőzsde
Pensum Group

Alacsonyabb árréssel szervezik a vendégmunkásokat, jelképes osztalékot fizet a Pensum Group

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Jelképes osztalékot fizet a Pensum Group. Jelentősen zsugorodott a vendégmunkás-kölcsönző profitja: így az osztalék részvényenként 8 forint. De még pár napig szelvénnyel forog a pesti parketten.
Faragó József
2026.06.04, 18:01
Frissítve: 2026.06.04, 18:05

Bár jelentősen csökkent a vendégmunkás-kölcsönző profitja, mégis fizet osztalékot. Néhány napig még osztalékszelvénnyel forog a pesti parketten a Pensum Group. A papír piacán utoljára májusban kötöttek: 2200 forintos árfolyamon. Az osztalék 8 forint részvényenként.

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Szigorodtak a vendégmunkások alkalmazására vonatkozó szabályok, kevesebb profitot hoz a munkaerő-kölcsönzés / Fotó: Balázs Attila

Jelképes az osztalék

Részvényenként 8 forint osztalékot fizet a Pensum. Míg tavaly 35 forint, tavalyelőtt pedig 11 forint volt az egy részvényre jutó osztalék. Miután az árfolyam évek óta 2000 és 2500 forint között mozog, nemcsak a mostani kifizetés tekinthető jelképesnek, de a korábbiak sem kínáltak komoly osztalékhozamot.

A társaság szerdán kereskedési időben tette közzé az osztalékfizetés rendjét:

  •  a részvény június 10-én forog utoljára osztalékszelvénnyel,
  • az osztalékfizetés kezdőnapja pedig június 22.   

A társaság összesen 16 millió forintot fizet ki osztalékként. 

 PENSUM részvény
PENSUM részvény2026.05.27.
Árfolyam: 2 200 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 40 500 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Alacsonyabb árréssel szervezik a vendégmunkásokat

Az elsősorban a harmadik országbeli munkavállalók kölcsönzéséből fakadó organikus növekedés mellett kihívást jelentett, hogy 2024 végén a kormány szigorított a vendégmunkások alkalmazásának szabályain. Ennek következtében 2025 januárjától a lejáró engedélyű munkavállalókat kizárólag a Fülöp-szigetekről érkezőkkel lehetett pótolni. A Pensum Group az új megrendeléseket a szigorítás mellett is fedezni tudta, ugyanakkor a korlátozottabb rendelkezésre állás és a fokozódó árverseny miatt csak alacsonyabb árréssel. 

A piaci környezet változása és a költségnövelő tényezők következtében a vállalat adózott eredménye 71 százalékkal 68 millió forintra zuhant, így az egy részvényre jutó nyereség 35 forint volt 2025-ben. 

Korábban június 1-jéig ígérte a Tisza Párt, hogy kormányzásra való felhatalmazás esetén korlátozza az Európai Unión kívüli országokból érkező vendégmunkások magyarországi foglalkoztatását. A határidő azonban lejárt, és egyelőre nem ismert olyan kormányzati döntés, rendelet vagy határozat, amelynek alapján kijelenthető lenne, hogy az új kabinet végrehajtotta a kampányban többször hangsúlyozott vállalását a vendégmunkásokkal kapcsolatban.

Idén az Amerikai Egyesült Államok és Irán konfliktusa érezteti hatását: a növekvő nyersanyagárak kimondottan kedvezőtlenek Európa gazdaságainak, így Magyarországnak is. A Pensum várakozásai szerint emiatt a német és magyar piacon is csökkenhet a növekedés, amely szűkülő munkaerőigényhez vezethet. 

 

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