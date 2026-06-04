Alacsonyabb árréssel szervezik a vendégmunkásokat, jelképes osztalékot fizet a Pensum Group
Bár jelentősen csökkent a vendégmunkás-kölcsönző profitja, mégis fizet osztalékot. Néhány napig még osztalékszelvénnyel forog a pesti parketten a Pensum Group. A papír piacán utoljára májusban kötöttek: 2200 forintos árfolyamon. Az osztalék 8 forint részvényenként.
Jelképes az osztalék
Részvényenként 8 forint osztalékot fizet a Pensum. Míg tavaly 35 forint, tavalyelőtt pedig 11 forint volt az egy részvényre jutó osztalék. Miután az árfolyam évek óta 2000 és 2500 forint között mozog, nemcsak a mostani kifizetés tekinthető jelképesnek, de a korábbiak sem kínáltak komoly osztalékhozamot.
A társaság szerdán kereskedési időben tette közzé az osztalékfizetés rendjét:
- a részvény június 10-én forog utoljára osztalékszelvénnyel,
- az osztalékfizetés kezdőnapja pedig június 22.
A társaság összesen 16 millió forintot fizet ki osztalékként.
Alacsonyabb árréssel szervezik a vendégmunkásokat
Az elsősorban a harmadik országbeli munkavállalók kölcsönzéséből fakadó organikus növekedés mellett kihívást jelentett, hogy 2024 végén a kormány szigorított a vendégmunkások alkalmazásának szabályain. Ennek következtében 2025 januárjától a lejáró engedélyű munkavállalókat kizárólag a Fülöp-szigetekről érkezőkkel lehetett pótolni. A Pensum Group az új megrendeléseket a szigorítás mellett is fedezni tudta, ugyanakkor a korlátozottabb rendelkezésre állás és a fokozódó árverseny miatt csak alacsonyabb árréssel.
A piaci környezet változása és a költségnövelő tényezők következtében a vállalat adózott eredménye 71 százalékkal 68 millió forintra zuhant, így az egy részvényre jutó nyereség 35 forint volt 2025-ben.
Korábban június 1-jéig ígérte a Tisza Párt, hogy kormányzásra való felhatalmazás esetén korlátozza az Európai Unión kívüli országokból érkező vendégmunkások magyarországi foglalkoztatását. A határidő azonban lejárt, és egyelőre nem ismert olyan kormányzati döntés, rendelet vagy határozat, amelynek alapján kijelenthető lenne, hogy az új kabinet végrehajtotta a kampányban többször hangsúlyozott vállalását a vendégmunkásokkal kapcsolatban.
Idén az Amerikai Egyesült Államok és Irán konfliktusa érezteti hatását: a növekvő nyersanyagárak kimondottan kedvezőtlenek Európa gazdaságainak, így Magyarországnak is. A Pensum várakozásai szerint emiatt a német és magyar piacon is csökkenhet a növekedés, amely szűkülő munkaerőigényhez vezethet.