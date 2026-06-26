Most válik igazán brutálissá a Volkswagen leomlása, egy Audi-üzem is veszélybe került – székesfehérvárnyi embert tesznek utcára

Húsbavágó következményekkel jár a Volkswagen átalakítása, a német autóipari óriás vezérigazgatója, Oliver Blume ugyanis akár 100 000 munkahelyet is megszüntetne a következő néhány évben, és négy német gyárban is beszüntetné a gyártást – írja a Reuters a Manager Magazin pénteken megjelentetett információi alapján.

Drámai léptékű leépítést és költségcsökentést tervez a Volkswagen / Fotó: imago images/Jochen Eckel / Reuters

A német lap információi szerint a a vezérigazgató a leépítések mellett öt évben körülbelül 15 százalékkal 130 milliárd euróra faragná le a járműgyártó beruházási költségeit.

A Volkswagen nem kommentálta a német lap információit.

„Az ügy releváns részleteit a megfelelő szervek fogják megvitatni és jóváhagyni. Nem szeretnénk elébe menni ennek a folyamatnak” – írta egy e-mailben elküldött nyilatkozatában.

Azt ugyanakkor hangsúlyozták, hogy „az egész csoportnak, beleértve a márkáit és leányvállalatait is, mélyreható változásokon kell átesnie”.

A Manager Magazin forrásai alapján arról számolt be, hogy Blume és a csoport pénzügyi igazgatója, Arno Antlitz a vállalat teljes átszervezését tűzték ki célul.

A jelentés szerint a Volkswagen névadó főmárkája, a VW, valamint az alkatrészgyártó üzemek kiválnának a jelenlegi csoportszerkezetből, és jogilag elkülönülő, új külön vállalatba szerveznék ezeket.

Ezek a gyárak húzhatják le a rolót

Középtávon a VW négy németországi üzemét is bezárhatja, így megszűnhet a termelés

a hannoveri,

a zwickaui

és az emdeni gyárakban,

valamint a testvérmárka, az Audi neckarsulmi egységében is,

miután a jelenleg ott gyártott modelleket kivezetné a társaság.

Blume elkötelezte magát amellett, hogy a folyamatban lévő 50 000 fős létszámleépítésen felül tovább fokozza a költségcsökkentést. A cégvezér fókuszába a németországi alulkihasznált gyárak kerültek, annak ellenére, hogy a szakszervezetekkel 2024-ben kötött megállapodás garantálja, hogy ebben az évtizedben nem zárnak be gyárat.

A Volkswagen német és európai versenytársaihoz hasonlóan jelentős piaci nyomás alatt áll a vámok, a kínai verseny és az elektromos járművekre történő költséges átállás miatt.

Fekete nap Németországban, megkezdődött a Volkswagen feldarabolása

A német autóipari óriás tervezett átalakításáról azt követően szivárogtak ki új információk, hogy a Volkswagen történetének egyik legfontosabb üzletét kötötte meg: 7,4 milliárd euróért átadja legjövedelmezőbb leányvállalatának irányítását az amerikai Bain Capitalnak. Az Everllence évek óta a konszern egyik legstabilabban növekvő és legnyereségesebb üzletága volt, ezért Németországban sokan úgy látják, hogy a vállalat már a legértékesebb eszközeihez is kénytelen hozzányúlni.