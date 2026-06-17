Sokkoló hír, már a Volkswagen puszta léte is veszélyben van, mondják a konszern vezetői

Egy a Volkswagen igazgatósági tagjai körében végzett anonim felmérés rávilágít Európa legnagyobb autógyártójának bizonytalan helyzetére. A felmérés célja a belső összetartás elemzése volt, ám nem várt eredményre vezetett, a topmenedzserek már a VW puszta létéért is aggódnak, miközben elismerik, hogy széthúzás van a konszern vezetésében - írja a német Manager Magazin.

Sokkoló hír, már a Volkswagen puszta léte is veszélyben van / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Veszélybe került a Volkswagen puszta léte is

A legmegdöbbentőbb pedig, hogy erre a következtetésre nem autóipari szakértők vagy drága külső tanácsadók jutottak, hanem maguk a vállalat legfelső vezetői.

A kilenc igazgatósági tag közül ugyanis hatan veszélyben látják a VW puszta fennmaradását is, míg további hárman feszültnek minősítették a helyzetet.

Egyetlen olyan vezető sem akadt, aki szerint ne lenne kritikus a helyzet.

A kilenc megkérdezett igazgatósági tag közül viszont mind a kilenc egy radikális stratégiaváltás mellett érvelt, valamennyien élesen bírálták a kínai és észak-amerikai piacokon alkalmazott stratégiát.

Rengeteg kihívással kell megküzdenie a cégvezetésnek

Persze nincs könnyű helyzetben a cégvezetés, a Volkswagen csoportnak számos strukturális és konjunkturális kihívást kell megoldania. A kínai óriáspiacon például csökkent a vállalat versenyképessége a gyenge kereslet, az agresszív helyi versenytársak és a szoftveralapú elektromos autókra való gyors átállás miatt. Ezért a csoport új, helyben fejlesztett elektromos modellekkel pörgetné fel „Kínában, Kínáért” című stratégiáját.

Ezzel párhuzamosan a magas fix és szerkezetátalakítási költségek, a szoftver- és akkumulátor-beruházások, valamint a csökkenő árrések is terhelik a jövedelmezőséget. Ehhez jönnek még az amerikai vámok és a geopolitikai kockázatok.

A Volkswagennek egyidejűleg kell jelentősen csökkentenie a költségeket, szociálisan elfogadható módon átalakítania a gyárakat és leépítenie a munkaerőt, emellett meg kell erősítenie a főmárka versenyképességét, valamint ütősebbé kell válnia az e-mobilitás, a szoftverek és az önvezető autók fejlesztésében, és nem utolsó sorban megfizethető modellekkel kell kijönnie.