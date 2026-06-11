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légitársaság
tőzsde
Wizz Air

Kilőttek a Wizz Air részvényei, sikerült elkerülni a veszteséget

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nyúlfarknyi nyereséggel zárta pénzügyi évét - a veszteséget váró elemzőkre rácáfolva - a fapados légitársaság. Bár az új üzleti évet átláthatatlannak tartja a Wizz Air menedzsmentje, bíztató a pénzügyi helyzet javulása.
Murányi Ernő
2026.06.11, 09:31
Frissítve: 2026.06.11, 10:22

Csaknem nullszaldóba fordult a Wizz Air nettó eredménye március végén lezárt üzleti évében, ám mégis sikerült 1,3 millió euróval a vonal fölött maradnia, miközben mind az árbevétele, mind az EBITDA-ja markánsan bővült - derült ki a légitársaság péntek reggel publikált éves gyorsjelentéséből.

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Kilőttek a Wizz Air részvényei, sikerült elkerülni a veszteséget / Fotó: Felix Tchvertkin / Shutterstock

Átláthatatlan a megkezdett pénzügyi év

A diszkont szolgáltató menedzsmentje ugyanakkor annyira átláthatatlannak tartja a geopolitikai helyzetet, főként a Hormuzi-szoros lezárása és az iráni konfliktus miatt, hogy az április 1-én már megkezdett pénzügyi évére nézve mindenféle pénzügyi előrejelzéstől tartózkodik. Bár Váradi József vezérigazgató annyit megjegyzett, hogy:

Továbbra is az alapvető piacainkra összpontosítunk, a hajtóművek rendelkezésre állásának javulásával visszaállítjuk a flotta teljes kihasználtságát, fegyelmezetten folytatjuk a kapacitásbővítést és a költségkontrollt, valamint tovább javítjuk működésünk megbízhatóságát és minőségét. A 2027-es pénzügyi évben újfent beruházunk a flottánkba, munkatársainkba és üzleti képességeinkbe, hogy támogassuk a Wizz Air hosszú távú növekedését.

Annyit azért nyilván látnak, hogy a most futó első negyedévben 15 százalékkal, a július elején kezdődő 3 hónapos periódusban pedig 20 százalékkal növelik a kapacitást (ASK) az előző év azonos időszakához mérten. Ezzel párhuzamosan az első fél évben várhatóan marad a járatok átlagosan 90,7 százalékos kihasználtsága, amely egyébként a tárgyidőszakban 0,5 százalékponttal csökkent a megelőző pénzügyi évhez viszonyítva.  

Az egy utas kilométerre jutó bevétel (RASK) az első negyedévben előreláthatóan magas egyszámjegyű százalékkal csökken, míg a másodikban éves bázison stagnálás várható. Az üzemanyagköltség nélküli utaskilométerre számolt költségszint az első fél évben változatlan marad, vagy minimálisan nőhet. 

Majdnem megsemmisült a Wizz Air teljes nettó profitja

Visszatérve a lezárt évhez, a megelőző üzleti évben elért 213,9 millió eurós nettó profit 99,4 százalékkal 1,3 millióra zuhant, miközben a magyar légitársaság bevételei 8 százalékkal, 5,69 milliárd euróra nőttek. A nettó eredmény messze túlszárnyalta a Bloomberg-konszenzus által becsült 34,9 millió eurós veszteséget.

Emelkedett az EBITDA is, mégpedig 16,2 százalékkal, egészen 1,32 milliárd euró közelébe, sőt az EBITDA-marzs 1,6 százalékponttal, 23,2 százalékra javult. 

Az üzemi eredmény ugyanakkor 139,7 millió euróra csökkent, 

  • elsősorban a növekvő karbantartási költségek 
  • és az értékcsökkenés miatt, 

mivel a régebbi repülőgépeket kivonták a flottából.   

Apropó flotta, a Wizz Air flottája amúgy 13,4 százalékkal, 262 repülőre gyarapodott, a kapacitás (ASK) ennek megfelelően 8,5 százalékkal bővült, míg az utasférőhelyek száma 10,5 százalékkal nőtt a rövidebb útvonalak miatt.

A légitársaság rekordszámú, 69,7 millió utast szállított - szemben az előző évi 63,4 millióval.

Az utaskilométerre jutó egységbevétel (RASK) 0,4 százalékkal, csökkent az előző évhez képest, azon belül a menetjegy-bevétel 2,39 eurócent maradt, míg a kiegészítő szolgáltatások bevétele 0,8 százalékkal, 1,92 eurócentre csökkent. 

Megugrottak a költségek a karbantartás miatt

Az üzemanyagköltség nélkül számolt utaskilométerre jutó kiadások (CASK) 5,8 százalékkal emelkedtek a magasabb amortizációs, karbantartási, navigációs és személyzeti költségek miatt. 

A negyedik negyedévi üzemanyagköltség nélküli CASK már 18,1 százalékkal, 2,96 eurócentre emelkedett,

 mivel a megelőző pénzügyi évben, azaz a bázisévben kevesebbet kellett karbantartásra költeni.

Az üzemanyag egységköltség viszont  meglepetésre 9,6 százalékkal, 1,34 eurócentre esett vissza, ami a pénzügyi év nagy részében alacsonyabb piaci áraknak köszönhető.

A gyorsjelentés üde foltja a pénzügyi helyzet alakulása volt, hiszen míg a készpénzállomány 22,5 százalékkal, 2,1 milliárd euróra nőtt, a nettó adósság 0,3 százalékkal, 4,9 milliárd euróra csökkent. A Wizz Air a 2026 januárjában lejárt 500 millió eurós kötvényt saját készpénzből fizette vissza.

Szintén jó hír, hogy a hajtómű-felülvizsgálatok miatt az időszak végén már csak 30 repülőgép volt szolgálaton kívül, szemben az előző pénzügyi év végi 42-vel. 

Mára (június 5-re) egyébként ez a szám 24 repülőgépre csökkent.

A Wizz Air részvények árfolyama csütörtök reggel több mint 5 százalékkal, 10,2 angol fontra lőtt ki.

Az idei évet még 13 font magasságában kezdték a részvények.

Interjú a vezérigazgatóval

Váradi József vezérigazgató a gyorsjelentést követően a Bloombergnek elmondta, hogy nehéz időszak áll az európai légi közlekedés előtt, ám a Wizz Air készpénztartalékának, fiatal és alacsony üzemanyag-fogyasztású flottájának, valamint üzemanyag-árfedezésének (84 százalékban fedezett) köszönhetően kedvező helyzetből vágott bele új üzleti évébe. 

A nyári kereslet továbbra is erős, és a viteldíjak általában stabilak maradnak, az emelkedő üzemanyag- és biztonsági költségek ellenére. A téli szezon viszont kemény dió lesz. Azok a légitársaságok, amelyek mérlege gyenge, likviditása elégtelen vagy üzemanyag-árfedezete korlátozott, kénytelenek lehetnek csökkenteni kapacitásukat vagy emelni a viteldíjakat. Ennek eredményeként zsugorodhat a piaci összkapacitás is.

A Wizz Air első embere azt is elárulta, hogy több légitársaság felvásárlását vagy közös vállalat alapítását is vizsgálták velük, ám a komplikációk miatt végül elvetették ezeket az elképzeléseket.
Továbbra is organikusan kívánják növelni a légitársaság piaci részesedését, és inkább repülőtéri résidőket szereznének meg, mint komplett légitársaságokat.

 

  

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