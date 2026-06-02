Budapesti BL-döntő és izraeli nyitás is segítette a Wizz Airt: berobbant a turisztikai szezon a magyar fapadosnál

Magasabb sebességre kapcsolat a Wizz Air a nyári turisztikai szezon elején, a magyar hátterű diszkont légitársaság utasforgalma több mint negyedével ugrott meg májusban, és az előző hónaphoz képest is bő ötödével több utazót szállított, javuló járatkihasználtság mellett.

Rengeteg szurkoló választotta a Wizz Airt a budapeti Bajnokok Ligája döntőre történő eljutáshoz / Fotó: Budapest Airport

A fapados járatain összesen 7,13 millió utas fordult meg előző hónapban, ez éves alapon 26,1 százalékos növekedést jelent. A forgalom fellendülése ezúttal meghaladta az elérhető helyek számának bővülését is. Az európai piacon dinamikusan terjeszkedő Wizz Air kapacitásai 25,4 százalékkal emelkedtek éves alapon, így már 7,77 ülőhelyet kínált az ügyfeleknek. A járatok átlagos kihasználtsága a két tényező eredőjeként fél százalékponttal, 91,7 százalékra javult.

A friss forgalmi adatok alapján sikerült lendületet vennie a nyári szezonra fordulva a légitársaságnak az áprilisi, éves alapon mért 22 százalékos bővülést követően.

A hosszabb távú trend is kedvező képet fest: a Váradi József alapította és vezette diszkont légitársaság az elmúlt 12 hónapban 72,4 millió utast üdvözölhetett a fedélzetén, ami kétszámjegyű bővülést jelent az azt megelőző 12 havi 64,5 milliós forgalomhoz képest.

A budapesti Bajnokok Ligája-döntőre is rengeteg utast szállított a Wizz Air

A májusi pörgéshez hozzájárult, hogy a társaság május 28-tól újra elérhetővé tette a közel-keleti háború miatt felfüggesztett izraeli desztinációit három hónap kényszerszünet után. Így a többi között olyan európai városokból indulhattak újra a turisták Izraelbe, mint Athén, Pozsony, Bukarest, Budapest, Krakkó, Larnaka, London, Milánó, Róma, Szófia és Varsó.

Kapóra jött a magyar hátterű fapadosnak a hónap végén Budapesten megrendezett UEFA Bajnokok Ligája döntője is, melyre 77 járatot indított a Wizz Londonból és Párizsból. Ezeket a különjáratokat gyakorlatilag teljesen megtöltöttek a fináléba jutott Arsenal és PSG szurkolói.

Eközben gyors ütemben halad a fontos piacnak számító olaszországi terjeszkedés is, ahol jelenleg a második legnagyobb légitársaság a Wizz. A fapados szeptember közepétől egy újabb, 11. géppel bővíti milánói bázisát, december közepétől pedig Nápoly és catania repülőterein is 1-1 repülőgéppel gyarapodik a társaság flottája.