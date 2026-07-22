Szélsebesen termeli a profitot a leggazdagabb magyar: az iráni háborún is nagyot kaszált – már több mint ötmillióan keresik a kegyeit

A hirtelen megugró piaci volatilitásnak és a kereskedés felpörgésének köszönhetően jelentős negyedéves profitugrásról számolt be a leggazdagabb magyar üzletember, Thomas Peterffy befektetési vállalkozása, az Interactive Brokers (IBKR). Az iráni háború felpörgette a kereskedési kedvet, az pedig a digitális bróker profitját.

A 111 milliárd dolláros vagyonával a leggazdagabb magyar Thomas Peterffy brókercége ismét jól vizsgázott / Fotó: Móricz Sabján Simon

A piaci felfordulások általában kedveznek a pénzügyi cégeknek, a megtakarításaikat és befektetéseiket féltő ügyfelek és az árfolyamhullámzásban lehetőséget látó spekulánsok ilyenkor aktivizálják magukat, a megugró kereskedési forgalom pedig magasabb profitként csapódik le a brókereknél és bankházaknál.

Jól navigált a leggazdagabb magyar brókercége a piaci hullámokon

Pontosan ez történt az amerikai-iráni háborúval fémjelzett második negyedévben, amikor a Hormuzi-szoros lezárása nemcsak az olaj- és gázárakat lökte az égbe, hanem a tőzsdéken is nagy kilengéseket eredményezett.

A 111 milliárd dolláros vagyonával a Bloomberg milliárdoslistáján jelenleg a világ 18. leggazdagabb embereként rangsorolt Thomas Peterffy alapította és elnökölte Interactive Brokers ebben a környezetben jól vizsgázott.

A diszkontbróker bevétele éves alapon 28 százalékkal, 1,9 milliárd dollárra nőtt a június végén zárult három hónapban.

Az adózás előtti eredmény 32 százalékkal 1,46 milliárd dollárra hízott, a nettó eredmény pedig közel 40 százalékkal 312 millió dollárra ugrott. Ez egy részvényre vetítve 69 cent tisztított adózott nyereséget jelent a tavaly ilyenkor elkönyvelt 51 centes EPS-s után.

A budapesti születésű 81 éves üzletember digitális brókercégének ügyfelei meglehetősen aktívan kereskedtek, ennek következtében a jutalékbevételek 30 százalékkal 673 millió dollárra emelkedtek.

Az opciós ügyletek volumene 17 százalékkal,

a részvénykereskedési forgalom 14 százalékkal,

a határidős ügyleteké pedig két százalékkal nőtt az időszak során.

Az IBKR másik fő bevételi motorja, a nettó kamatbevétel 23 százalékkal 1,06 milliárd dollárra ugrott, amit az ügyfelek átlagos fedezeti hitelállományának (kereskedési hitelének) és hitelegyenlegének növekedése ösztönzött. Előbbi 27 százalékkal 182,4 milliárd dollárra, utóbbi állománya pedig 67 százalékkal 108,5 milliárd dollárra ugrott.