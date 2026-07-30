Kegyetlenül megbüntették az Adidast a befektetők, még nem bukott ekkorát a cég, amióta a tőzsdén van
Lekaszabolták Frankfurtban az Adidas részvényeit, miután a labdarúgó-világbajnoksághoz kapcsolódó kiemelkedő marketingköltések miatt a vállalat negyedéves működési eredménye elmaradt az elemzői várakozásoktól . A működési profit 574 millió euró lett, szemben a várt 616 millió euróval - derült ki a német sportszergyártó csütörtökön közölt gyorsjelentéséből.
A marketing vitte el az Adidas hasznát
A vb-marketingre fordított többletkiadás ugyanis mintegy 212 millió euróval terhelte az eredményt.
Az Adidas részvényei a hírre napközben 18 százalékos mínuszban, 150 euró alatt is jártak, ekkora zuhanásra nem volt példa, mióta a sportszergyártó vállalat a tőzsdén van, azaz 1995 óta.
Ki gondolta volna, hogy ilyen csúfos fordulat következik be a tőzsdén a vb után, amikor a Nike-val vívott harcot megfigyelők szerint egyértelműen az Adidas nyerte, hiszen a döntőt játszó spanyolokat és argentinokat is ők szponzorálták, ráadásul a házigazda Mexikó mezeit is vitték, mint a cukrot.
Holott a világbajnokság üzletileg tényleg sikeresnek bizonyult: a vállalat négyszer több mezt és kétszer több labdát adott el, mint az előző vb-n, és körülbelül 1,5 milliárd euró kapcsolódó árbevételt ért el.
A kedvező értékesítési adatokra tekintettel az Adidas megemelte éves árbevétel-növekedési előrejelzését 9-10 százalékra. Üzemieredmény-soron pedig megerősítették a 2,3 milliárd eurós várakozást.
A várakozásoktól elmaradó eredmény a költségek meredek emelkedését tükrözi, amelyek felemésztették az erős értékesítésből származó hasznot, és csalódást keltő árrést eredményeztek
– kommentálta a gyorsjelentést James Grzinic, a Jefferies elemzője.
Jól ment a ruházati divíziónak
- Az egyes szegmensek közül a ruházati üzletág kifejezetten erős volt (+35 százalék),
- míg a cipőüzletág növekedése visszafogottabb maradt (+1 százalék).
A divatcipő-piacot jelenleg számos kiskereskedőnél – különösen Európában – alkalmazott jelentős árengedmények nyomása terheli
- emelte ki ezzel kapcsolatban Bjorn Gulden vezérigazgató.
Földrajzi bontásban az Adidas minden régióban kétszámjegyű növekedést ért el, kivéve Európát, ahol a bevételek 6 százalékkal emelkedtek.
Az amerikai vámok hatását részben ellensúlyozta a világbajnokság miatt jelentkező pótlólagos kereslet, ugyanakkor az erős euró következtében a konszernt az első fél évben közel 400 millió eurós negatív árfolyamhatás érte.
A bevételi és értékesítési trendek tehát továbbra is erősek a cégnél, ám a rendkívül magas marketingköltségek rövid távon rontották a profitabilitást, ami hatalmas negatív piaci reakciót váltott ki.
Mit mond a Bloomberg Intelligence?
A marketing-befektetések növelése a legnagyobb nyilvánosságot kapó sportesemény előtt és alatt mindenképpen észszerű lépés volt, és várhatóan a vb befejezése után is erősíteni fogja a keresletet, valamint a márka lendületét. A ruházati, futball- és futószekciók folyamatosan erős teljesítménye – a közvetlen fogyasztói értékesítés növekedésével és a jól szabályozott nagykereskedelmi forgalmazással együtt – szintén pozitívum
- írják a Bloomberg Intelligence elemzői.
A világbajnokság lendülete az Adidast bizonyos mértékig megóvta Donald Trump amerikai elnök vámtarifáinak a hatásától is.
Bár a vállalat már megkapta az első kis összegű visszatérítést a korábban befizetett - ám az amerikai bíróság által időközben hatályon kívül helyezett - amerikai vámokból, a jövőben várható, 250–300 millió dolláros amerikai vámvisszatérítéseket nem vették figyelembe az előrejelzésben – közölte az Adidas.