Kegyetlenül megbüntették az Adidast a befektetők, még nem bukott ekkorát a cég, amióta a tőzsdén van

Lekaszabolták Frankfurtban az Adidas részvényeit, miután a labdarúgó-világbajnoksághoz kapcsolódó kiemelkedő marketingköltések miatt a vállalat negyedéves működési eredménye elmaradt az elemzői várakozásoktól . A működési profit 574 millió euró lett, szemben a várt 616 millió euróval - derült ki a német sportszergyártó csütörtökön közölt gyorsjelentéséből.

Kegyetlenül megbüntették az Adidast a befektetők / Fotó: Bing Guan

A marketing vitte el az Adidas hasznát

A vb-marketingre fordított többletkiadás ugyanis mintegy 212 millió euróval terhelte az eredményt.

Az Adidas részvényei a hírre napközben 18 százalékos mínuszban, 150 euró alatt is jártak, ekkora zuhanásra nem volt példa, mióta a sportszergyártó vállalat a tőzsdén van, azaz 1995 óta.

Ki gondolta volna, hogy ilyen csúfos fordulat következik be a tőzsdén a vb után, amikor a Nike-val vívott harcot megfigyelők szerint egyértelműen az Adidas nyerte, hiszen a döntőt játszó spanyolokat és argentinokat is ők szponzorálták, ráadásul a házigazda Mexikó mezeit is vitték, mint a cukrot.

Holott a világbajnokság üzletileg tényleg sikeresnek bizonyult: a vállalat négyszer több mezt és kétszer több labdát adott el, mint az előző vb-n, és körülbelül 1,5 milliárd euró kapcsolódó árbevételt ért el.

A kedvező értékesítési adatokra tekintettel az Adidas megemelte éves árbevétel-növekedési előrejelzését 9-10 százalékra. Üzemieredmény-soron pedig megerősítették a 2,3 milliárd eurós várakozást.

A várakozásoktól elmaradó eredmény a költségek meredek emelkedését tükrözi, amelyek felemésztették az erős értékesítésből származó hasznot, és csalódást keltő árrést eredményeztek

– kommentálta a gyorsjelentést James Grzinic, a Jefferies elemzője.

Jól ment a ruházati divíziónak

Az egyes szegmensek közül a ruházati üzletág kifejezetten erős volt (+35 százalék),

míg a cipőüzletág növekedése visszafogottabb maradt (+1 százalék).

A divatcipő-piacot jelenleg számos kiskereskedőnél – különösen Európában – alkalmazott jelentős árengedmények nyomása terheli

- emelte ki ezzel kapcsolatban Bjorn Gulden vezérigazgató.

Földrajzi bontásban az Adidas minden régióban kétszámjegyű növekedést ért el, kivéve Európát, ahol a bevételek 6 százalékkal emelkedtek.