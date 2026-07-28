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stratégia
AI
tőzsde

AI-beruházási verseny: kik nyerhetik a dömping következő szakaszát?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Microsoft, a Meta és az Amazon e heti gyorsjelentései várhatóan megerősítik azt a képet, hogy az AI-infrastruktúrába irányuló beruházások a következő években is rendkívül magas szinten maradhatnak. Befektetői szempontból így már nem az a legfontosabb kérdés, hogy folytatódik-e az AI-beruházási verseny, hanem az, hogy az AI-értéklánc mely szegmensei kínálják a legkedvezőbb kockázat–hozam profilt.
Somlai-Kiss Máté, a Concorde Értékpapír Zrt. részvényelemzője
2026.07.28, 06:59

A Alphabet múlt heti gyorsjelentése egyértelmű üzenetet küldött a piacnak: az AI-beruházások rövid távon nemhogy lassulnának, hanem magasabb fokozatba kapcsolnak. A Google anyavállalata idei tőkeberuházási (CAPEX) tervét 180–190 milliárd dollárról 195–205 milliárd dollárra emelte, miután a második negyedévben 44,9 milliárd dollárt fordított beruházásokra, ami több mint kétszerese az egy évvel korábbi szintnek. 

AI-beruházás Magnificent 7 Companies Photo Illustrations
Az Alphabet után a többi hyperscaler AI-beruházásai kerülnek a fókuszba / Fotó: NurPhoto via AFP

A menedzsment szerint a kiadások emelését az indokolja, hogy az AI-szolgáltatások iránti kereslet továbbra is meghaladja a rendelkezésre álló kapacitásokat, miközben 2027-re is további jelentős beruházásnövekedést vetítettek előre.

A figyelem a Microsoft, a Meta és az Amazon e heti gyorsjelentéseire irányul, elemzői várakozások szerint mindhárom vállalat tovább emelheti beruházási terveit, ami azt eredményezheti, hogy 

a négy legnagyobb hyperscaler (hatalmas méretű felhőszolgáltató) együttes CAPEX-kiadása 2026-ban egyes becslések szerint már megközelíti a 725 milliárd dollárt is. 

Ez közel 80 százalékos éves növekedésnek felelne meg, jól érzékeltetve az AI-infrastruktúráért folyó verseny intenzitását.

Már nem ciklikus fellángolás, hanem stratégiai kényszer

A jelenlegi beruházási hullám egyre inkább strukturális jellegűnek tekinthető. Az amerikai technológiai óriások számára a számítási kapacitás bővítése versenyképességi kérdéssé vált: egyik szereplő sem engedheti meg magának, hogy lemaradjon az AI-fejlesztésekben, még akkor sem, ha ez rövid távon visszafogja a szabad cash flow-t vagy nyomást helyez a profitmarzsokra.

A finanszírozási szerkezetben is fontos változás figyelhető meg. A Goldman Sachs becslése szerint az AI-hoz kapcsolódó vállalati kötvénykibocsátások volumene idén már elérte a 489 milliárd dollárt, miközben tavaly egész évben 328 milliárd dollár volt ez az összeg. Ez arra utal, hogy a vállalatok egyre nagyobb mértékben támaszkodnak külső forrásokra, és nem kizárólag működésükből finanszírozzák az AI-beruházásokat.

Önmagában ez még nem jelent kockázatot, hiszen a vezető technológiai vállalatok mérlege továbbra is erős.

 Ugyanakkor a növekvő tőkeáttétel miatt a befektetők egyre érzékenyebben figyelik majd, hogy ezek a rekordméretű beruházások milyen megtérülést képesek termelni az elkövetkező években.

A memóriagyártók továbbra is az első számú nyertesek

Az AI-beruházási ciklus legközvetlenebb kedvezményezettjei továbbra is a memóriagyártók. 

A Samsung, az SK Hynix és a Micron abból profitál, hogy a nagy sávszélességű memóriák (HBM) és a szerverekben használt DRAM (dinamikus tetszőleges elérésű memória) iránti kereslet továbbra is meghaladja a kínálatot.

A piaci várakozások szerint 

  • a DRAM-ok szerződéses árai a harmadik negyedévben további 13–18 százalékkal emelkedhetnek negyedéves összevetésben, 
  • míg a NAND memóriachipek ára 10–15 százalékkal nőhet. 

Bár ez már lassulást jelent a második negyedévben látott, helyenként akár 60 százalékot is megközelítő áremelkedéshez képest, az árazási környezet továbbra is kedvező marad.

Azonban éppen ez indokolja a befektetői óvatosságot is. A szektor árfolyamai jelentős emelkedésen vannak túl, miközben a profitbővülés döntő része az áremelkedésekből származik. A befektetők egyre gyakrabban teszik fel a kérdést, hogy meddig maradhat fenn ez a rendkívül kedvező árazási környezet. Korábban már előfordult, hogy az árfolyamok az árciklus tetőzését követő fél évben akár 40–60 százalékkal is korrigálnak, erre a befektetőknek most is fel kell készülniük.

Az AI kevésbé látványos, de stabil nyertesei

A jelenlegi ciklus egyik kevésbé hangsúlyozott, ugyanakkor hosszabb távon is vonzó befektetési lehetőségét az ipari vállalatok jelenthetik. Az AI ugyanis egyre inkább kilép a szoftveres világból, és fizikai infrastruktúrában ölt testet: adatközpontok épülnek, bővülnek az elektromos hálózatok, nő a hűtési rendszerek iránti kereslet, miközben felgyorsul az ipari automatizáció és a robotizáció.

Ez a folyamat kedvez az ipari beszállítóknak, amelyek közvetlenül részesednek az AI-beruházásokból, ugyanakkor kevésbé vannak kitéve a memóriaiparra jellemző ciklikus árazási kilengéseknek. 

Amennyiben a hyperscalerek tovább emelik beruházási terveiket – és azok finanszírozásához egyre nagyobb arányban vonnak be kötvénypiaci forrásokat –, az ipari szektor a beruházási hullám második és harmadik körének egyik legstabilabb nyertese lehet.

Az AI-beruházási verseny folytatódik, a kérdés már a nyertesek kiválasztása

A Microsoft, a Meta és az Amazon e heti gyorsjelentései várhatóan megerősítik azt a képet, amelyet az Alphabet már felvázolt: az AI-infrastruktúrába irányuló beruházások a következő években is rendkívül magas szinten maradhatnak.

Befektetői szempontból így már nem az a legfontosabb kérdés, hogy folytatódik-e a CAPEX-verseny, hanem az, hogy az AI-értéklánc mely szegmensei kínálják a legkedvezőbb kockázat–hozam profilt.

 Míg a memóriagyártók továbbra is profitálhatnak a kedvező árazási környezetből, addig az ipari beszállítók stabilabb, kevésbé ciklikus növekedési pályát kínálhatnak. Ezzel párhuzamosan a finanszírozási szerkezet változása és a beruházások megtérülése egyre fontosabb szemponttá válik, ami a következő időszakban várhatóan meghatározó tényező lesz a technológiai szektor értékeltségében is.

 

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