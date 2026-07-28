AI-beruházási verseny: kik nyerhetik a dömping következő szakaszát?

A Alphabet múlt heti gyorsjelentése egyértelmű üzenetet küldött a piacnak: az AI-beruházások rövid távon nemhogy lassulnának, hanem magasabb fokozatba kapcsolnak. A Google anyavállalata idei tőkeberuházási (CAPEX) tervét 180–190 milliárd dollárról 195–205 milliárd dollárra emelte, miután a második negyedévben 44,9 milliárd dollárt fordított beruházásokra, ami több mint kétszerese az egy évvel korábbi szintnek.

Az Alphabet után a többi hyperscaler AI-beruházásai kerülnek a fókuszba / Fotó: NurPhoto via AFP

A menedzsment szerint a kiadások emelését az indokolja, hogy az AI-szolgáltatások iránti kereslet továbbra is meghaladja a rendelkezésre álló kapacitásokat, miközben 2027-re is további jelentős beruházásnövekedést vetítettek előre.

A figyelem a Microsoft, a Meta és az Amazon e heti gyorsjelentéseire irányul, elemzői várakozások szerint mindhárom vállalat tovább emelheti beruházási terveit, ami azt eredményezheti, hogy

a négy legnagyobb hyperscaler (hatalmas méretű felhőszolgáltató) együttes CAPEX-kiadása 2026-ban egyes becslések szerint már megközelíti a 725 milliárd dollárt is.

Ez közel 80 százalékos éves növekedésnek felelne meg, jól érzékeltetve az AI-infrastruktúráért folyó verseny intenzitását.

Már nem ciklikus fellángolás, hanem stratégiai kényszer

A jelenlegi beruházási hullám egyre inkább strukturális jellegűnek tekinthető. Az amerikai technológiai óriások számára a számítási kapacitás bővítése versenyképességi kérdéssé vált: egyik szereplő sem engedheti meg magának, hogy lemaradjon az AI-fejlesztésekben, még akkor sem, ha ez rövid távon visszafogja a szabad cash flow-t vagy nyomást helyez a profitmarzsokra.

A finanszírozási szerkezetben is fontos változás figyelhető meg. A Goldman Sachs becslése szerint az AI-hoz kapcsolódó vállalati kötvénykibocsátások volumene idén már elérte a 489 milliárd dollárt, miközben tavaly egész évben 328 milliárd dollár volt ez az összeg. Ez arra utal, hogy a vállalatok egyre nagyobb mértékben támaszkodnak külső forrásokra, és nem kizárólag működésükből finanszírozzák az AI-beruházásokat.

Önmagában ez még nem jelent kockázatot, hiszen a vezető technológiai vállalatok mérlege továbbra is erős.

Ugyanakkor a növekvő tőkeáttétel miatt a befektetők egyre érzékenyebben figyelik majd, hogy ezek a rekordméretű beruházások milyen megtérülést képesek termelni az elkövetkező években.