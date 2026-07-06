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devizakötvény
Államadósság Kezelő Központ (ÁKK)
állampapír

Megszólalt az államadósság kezelő: kiderültek a részletek Magyarország óriási hitelfelvételéről – 3 milliárd eurót adtak kölcsön a befektetők

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Ismét sikeresen lépett ki a nemzetközi piacokra Magyarország: hétfőn 3 milliárd euró értékű devizakötvényt bocsátott ki. A befektetői kereslet messze meghaladta a kibocsátott mennyiséget, csaknem 10 milliárd eurónyi ajánlat futott be az ÁKK-hoz.
VG/MTI
2026.07.06, 21:32
Frissítve: 2026.07.06, 21:56

Háromszoros túljegyzés mellett vont be 3 milliárd eurónyi forrást Magyarország a hétfői devizakötvény-kibocsátáson. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) szerint a befektetők közel 10 milliárd euró értékben nyújtottak be ajánlatot, így a kibocsátás kiemelkedő érdeklődés mellett valósult meg.

Kármán András pénzügyminiszterEurópai Bizottság, Európai Unió, EU ákk
Sikeresen zárult az ÁKK újabb nemzetközi kötvénykibocsátása / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A tranzakció lebonyolításában a BNP Paribas, a Citibank, a Goldman Sachs Bank Europe SE, az ING és a JP Morgan működött közre vezető szervezőként. A nemzetközi pénzintézetek segítségével végrehajtott kibocsátás célja az állam finanszírozási forrásainak biztosítása volt.

Kiváló számokat közölt az ÁKK

A 3 milliárd eurós csomag két egyenlő részre oszlott:

  • Az első, 1,5 milliárd euró értékű kötvénysorozat hatéves futamidejű, 2032-ben jár le. Ezeket 3,50 százalékos kupon mellett 3,62 százalékos hozammal értékesítették, 80 bázispontos hozamfelárral.
  • A második, szintén 1,5 milliárd eurós kötvénysorozat 11 éves futamidejű, 2037-ben jár le. Ennél a papírnál a kupon 4,25 százalék, a hozam pedig 4,282 százalék lett, 125 bázispontos hozamfelár mellett.

Az ÁKK kiemelte, hogy az eurókötvényeket sikerült a másodpiaci hozamoknak megfelelő szinten, kibocsátási prémium nélkül értékesíteni. Ez azt jelenti, hogy a befektetők nem kértek extra felárat az új kötvények megvásárlásáért, ami kedvező feltételeket biztosított a magyar állam számára. 

A befolyó 3 milliárd eurót általános finanszírozási célokra használják fel.

Ez volt Magyarország idei második devizakötvény-kibocsátása. Az első tranzakcióra januárban került sor, akkor szintén 3 milliárd eurónyi forrást vont be az állam a nemzetközi piacokról. A januári kibocsátás különlegessége az volt, hogy abból 1 milliárd eurót zöld kötvény formájában értékesítettek.

A januári csomagban szereplő 2 milliárd euró értékű, hét év futamidejű, 2033-ban lejáró kötvény 4,25 százalékos kamat mellett, 160 bázispontos hozamfelárral kelt el. Az 1 milliárd euró értékű, 12 éves futamidejű, 2038-ban lejáró zöld kötvény kamata 4,875 százalék volt, 195 bázispontos hozamfelárral.

A mostani kibocsátás számai azt mutatják, hogy a magyar állampapírok iránt továbbra is jelentős érdeklődés mutatkozik a nemzetközi befektetők részéről. A háromszoros túljegyzés arra utal, hogy a piac jóval nagyobb mennyiségű kötvényt is képes lett volna felszívni, mint amennyit az ÁKK végül értékesített.

Váratlan fordulat: Magyarország eladósodása kapott egy csavart, a Tisza-kormány teljesen eltér az eredeti tervektől – túl nagy kockázatot vállalnak?

Alig néhány nappal azután, hogy közölték, mennyi teljesült az előző kormány elfogadta idei tervből, fontos új információ derült ki. Magyarország eladósodása más mederben folytatódik, a friss devizakötvény-kibocsátás már nem passzol az eredeti tervhez – kitérőről van szó, vagy tartós változásról, később derül ki.

 

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