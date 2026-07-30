Megújuló stratégiájához illeszkedően egy budapesti lakóingatlanhoz kapcsolódó tulajdoni hányad, valamint egy franciaországi egykori szállodaingatlan értékesítését hagyta jóvá az AKKO Invest Igazgatótanácsa - közölte a cég csütörtök este.

Megtisztítja ingatlanportfólióját az AKKO Invest / Fotó: Shutterstock

Az AKKO Invest leányvállalata, az A Plus Invest Zrt. előszerződést írt alá a Budapest XII., Őzike út 14. alatti használaton kívüli és jelentős felújításra szoruló lakóingatlanhoz kapcsolódó tulajdoni hányad értékesítésére. Ha az előszerződésben rögzített feltételek teljesülnek, a felek várhatóan legkésőbb 2027. január 31-ig megkötik a végleges adásvételi szerződést és lezárják az ügyletet.

Az AKKO Invest francia leányvállalata, az ALQ SAS pedig már értékesítette is az Antibes városában található, korábban Le Cyrano néven szállodaként működő, hosszú ideje bezárt és teljes felújításra szoruló többszintes épületet. Az adásvételi szerződést a felek csütörtökön, július 30-án írták alá és az ügylet lezárása a birtokbaadással együtt még a mai napon megtörténik.

A megújuló stratégia alapján az AKKO Invest növekedésének fókuszában elsődlegesen nem az ingatlanbefektetési portfólió bővítése, hanem az ingatlanok teljes életciklusát lefedő, magas hozzáadott értékű szolgáltatási portfólió kiépítése áll

- mondta el az értékesítések kapcsán Gerő János, az AKKO Invest vezérigazgatója.

Az ehhez az irányhoz szorosan nem kapcsolódó és további jelentős értéknövekedési potenciállal nem bíró ingatlanok – mint a mai bejelentéssel érintett két ingatlan - értékesítésével a csoport portfóliója fókuszáltabbá válik.

Az értékesítésekből származó forrásokat a megújuló stratégiába illeszkedő üzletfejlesztési és növekedési programokra kívánják fordítani.

Az AKKO Invest nemrég bemutatott megújuló stratégiájának célja, hogy a Wallis Csoport tőkeerejére, a WING Csoport szakmai hátterére és a NEO Property Services stabil piaci pozíciójára építve Magyarország egyik meghatározó, integrált ingatlanszolgáltatási cégcsoportjává váljon.

A társaság öt éven belül 100 milliárd forint feletti csoportszintű árbevétel elérését és nyereségességének erősítését tervezi. A bővülés fókuszában a generáltervezési, BIM-alapú projekt-előkészítési, mérnöki lebonyolítási, generálkivitelezési, energetikai és innovatív technológiai szolgáltatási képességek erősítése áll, organikus fejlesztéssel és célzott akvizíciókkal.