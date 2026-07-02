Állampapír: eldőlt, ez a kötvény most a magyarok kedvence – alaposan betáraztak belőle, az állam köszöni szépen
Az állam számára kedvező trendek zajlottak az állampapírpiacon a második negyedévben, a kötvénypiacot kimagasló kereslet mellett jelentősen csökkenő hozamok jellemezték, így az év első félévben időarányosan a vártnál kedvezőbben teljesült az ÁKK idei finanszírozási terve – derül ki az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) legfrissebb közleményéből. A lakosság továbbra is rajong az állampapírért, a háztartások kötvényportfóliójában egyre nagyobb súlya van a fix kamatozású kötvényeknek.
Az egész évre tervezett 5 445 milliárd forint összegű nettó állami forrásbevonás időarányosan 108 százalékban teljesült június végéig, ez 4 615 milliárd forint nettó kötvénykibocsátást és az éves finanszírozási igény 85 százalékos teljesülését jelenti. Ezen belül
- a lakossági állampapíroknál 124 százalékos,
- a forint intézményi finanszírozásnál 159 százalékos,
- a deviza intézményi finanszírozásnál pedig 60 százalékos volt az időarányos teljesülés.
A kisbefektetők szempontjából a lakossági állampapírok értékesítési trendjei az igazán érdekesek a július elején kiadott kimutatásban.
A lakossági állampapírok nettó tőkebeáramlása (a friss vásárlások és a visszaváltások, illetve lejáratok különbözete) 988 milliárd forint volt, amivel az egész évre előirányzott, 1300 milliárdos nettó bővülés 75,9 százaléka hat hónap alatt teljesült is.
Megugrott a lakosság állampapírállománya az eső félévben
Az első hat hónap tapasztalatai alapján az állampapír továbbra is a magyar lakosság egyik legfontosabb befektetési eszköze. Az általuk birtokolt lakossági és intézményi állampapírok állománya június végén 14 390 milliárd forint volt, ami az év eleji állományhoz képest 943 milliárd forintos – hét százalékos – növekedést jelent.
A kisbefektetők összesen 2729 milliárd forint értékben vásároltak be magyar lakossági állampíprból, ami egy hónapra lebontva átlagosan 454,8 milliárdos tételt jelent.
A háztartások emellett, jóval kisebb volumenben intézményi állampapírokat is vásárolnak: a lakossági tulajdonban lévő intézményi kötvények állománya 29 milliárd forinttal, a diszkont kincstárjegyek állománya 22 milliárd forinttal csökkent a második negyedév végéig.
A háztartások portfólióján belül folytatódott a fix kamatozású álampapírok tényerése, ami egybevág az ÁKK tavaly meghirdetett stratégiai céljaival. Nőtt az újonnan kibocsátott papírok futamideje is, e két tényező együttesen nagymértékben támogatta az egészségesebb adósságszerkezet kialakulását az adósságkezelő szerint.
FixMÁP, MÁP+ vagy PMÁP? – egyértelműen eldőlt, melyik a háztartások kedvence
Ami a különböző lakossági állampapírokat illeti,
- a Prémium Magyar Állampapírból (PMÁP) 209 milliárd forint távozott 2025 vége óta,
- a Bónusz Magyar Állampapírban (BMÁP) tartott megtakarítás 94,7 milliárd forinttal csökkent,
- a Prémium Euró Magyar Állampapír (PEMÁP) állománya 10,7 milliárd forinttal apadt,
- miközben Babakötvényeknél 31,9 milliárdos,
- Euró Magyar Állampapírnál 32,9 milliárd forint,
- Kincstári Takarékjegyeknél pedig 35,7 milliárd forintos növekedés történt.
- A Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) állomány 448,9 milliárd forinttal nőtt,
- az egyértelmű favorit Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) állomány pedig 1352,3 milliárd forinttal ugrott meg.
Mindezeknek köszönhetően a lakossági állampapír-portfólión belül a fix kamatozású kötvények aránya az év eleji 44,1 százalékról június végére 54,9 százalékra növekedett.