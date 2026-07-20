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kamatdöntés
állampapír
ÁKK

Brutális bevásárlással üzentek a magyarok Varga Mihálynak: elköltöttünk 136 milliárd forintot, de jó lesz figyelni a jegybankelnök szavaira

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülése előtti napon tették közzé a múlt heti eladások számait. Az állampapír hatalmas mennyiségben fogyott a Varga Mihályék várható újabb kamatvágása előtti héten.
Pető Sándor
2026.07.20, 19:32

Lázasan bevásároltak állampapírból a múlt héten a magyar háztartások, mert megy lefelé tovább a kamatszint és később már csak kisebb hozammal lehet vásárolni. Van az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) honlapjának egy bizonyos oldala, amelyet a jelek szerint különös izgalommal kattingatnak idén sokan. 

Állampapír, és amit figyelni érdemes: az MNB állítja be a kamatszintet, de az ÁKK a fixMÁP kamatát
Állampapír, és amit figyelni érdemes: az MNB állítja be a kamatszintet, de az ÁKK a fixMÁP kamatát Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az ÁKK hetente teszi közzé az előző hét lakossági állampapír-vásárlásainak összesítését. A hétfői publikálás egy nappal a Varga Mihály vezette Magyar Nemzeti Bank havi kamatdöntő ülése elé esett.

A számokból kiderült: összességében 136 milliárd forintnyi állampapírt vettek a múlt héten a magyar lakossági befektetők. Ez feltűnően sokkal több, mint az előző négy hétben, amikor rendre 60 milliárd körüli volt az összvásárlás.

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Az MNB keddi ülésén a várakozások szerint sorozatban másodszor is csökkenti alapkamatát, felbátorodva azon, hogy korábbi szigora, az előző kormány árintézkedései és a forint megerősödése következtében az infláció féken maradt és alacsonyabb mint az euróövezetben.

Állampapír: ezért vásároltak be és ezt az oldalt kell nézni

Az összefüggés: ha a kamatok csökkennek, jobb bevásárolni a magasabb hozamú állampapírból, mielőtt már csak olyan új kapható helyette, ami alacsonyabb hozamot kínál.

Csakugyan: a múlt heti vásárlás zöme, 100 milliárd forint a fix kamatozású Fix Magyar Állampapírban történt (FixMÁP), amelynek előző, 6 százalékot kamatozó 2031/Q4 sorozatát pénteken idő előtt kifuttatta az ÁKK, azóta márcsak az 5,5 százalékos kamatú 2029/Q1 elérhető.

Az MNB kamatcsökkentése immár sorozat, amit boldogan követ alacsonyabb és alacsonyabb fix kamatú papírok kibocsátásával az ÁKK – hiszen minél alacsonyabb a kamat, annál kisebb az állam kamatköltsége. A befektetők ezzel szemben minél magasabb kamatot szeretnének, és gyorsan bevásárolnak, mielőtt alacsonyabb hozamú papírokra vált az ÁKK.

Varga Mihály üzent a magyaroknak: 26 ezer milliárd forint sorsa még nem dőlt el – a tőzsdén látná szívesen megtakarításaikat

Újabb történelmi csúcsot ért el a Budapesti Értéktőzsde. Varga Mihály a BÉT ünnepélyes kereskedésindító csengetésén arról beszélt, hogy a hazai tőzsde az elmúlt évtizedben a világ élvonalába került. Elmondása szerint a magyar háztartások pénzügyi vagyona már meghaladja a 124 ezer milliárd forintot, amelyből mintegy 26 ezer milliárd forint szabadon felhasználható, így jelentős további növekedési potenciál rejlik a lakossági befektetésekben. Minderről akkor beszél a jegybankelnök, amikor sorra vágják vissza a kötvénykamatokat. Bővebben>>>

Ahhoz, hogy ezt időben követni tudjuk, a következő aloldalon megjelenő bejelentéseket érdemes figyelni: Nyilvános ajánlattételek. 

Figyeljük Varga Mihályt, ha pénzünknél szeretnénk maradni

A múlt heti lázas kamatmentő vásárlás a kamatcsökkentési folyamat során nem először történik az idén, a 7 százalékos kamatozású 2031/Q2 májusi idő előtti kifuttatását megelőzően majdnem 400 milliárdra futott fel a heti vásárlás.

Azóta 7 helyett már csak 5,5 százalékos kamatú fixMÁP-ot tudunk venni, ami nagy különbség, habár a kamat még mindig majdnem négy százalékponttal van az infláció felett.

Ha ki akarjuk találni, csökken-e még tovább a kamat és érdemes-e a következő bejelentéskor is ráugrani a piacra, figyeljük, mit mond kedden Varga Mihály és munkatársai a kamatdöntő ülés után. A Világgazdaság beszámol róla.

Kamatdöntés

Kamatdöntés
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