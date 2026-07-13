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állampapír
ÁKK

Könyörtelenül lecsapott az ÁKK, tovább kurtítják a lakossági állampapírok kamatait

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Az ÁKK lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát és helyettük újakat indít. Az új FixMÁP és MÁP Plusz esetén a kamatok 0,5 százalékpontos mérséklését a pénzügyi piacokon tapasztalható további hozamcsökkenés indokolja. Az új FixMÁP sorozat 3 éves futamidővel lesz vásárolható, mely változás lakossági igényekkel indokolható. A PMÁP sorozat lezárásának oka elsősorban technikai jellegű, ám az új sorozattal az ÁKK kiterjeszti ezen állampapír megvásárlásának lehetőségét.
Murányi Ernő
2026.07.13, 14:56
Frissítve: 2026.07.13, 14:56

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) július 17-i értéknappal lezárja a jelenleg futó Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) és Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) sorozatokat, melyekből július 16-án vásárolhatnak utoljára a háztartások. Az egységesen 0,5 százalékponttal csökkentett kamatozású új sorozatokból először július 17-én jegyezhet a lakosság. 

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Könyörtelen az ÁKK, tovább kurtítják a lakossági állampapírok kamatait

A FixMÁP új sorozatának futamideje 3 évre csökken, mely változtatás összhangban áll a lakosság rövidebb futamidőkre vonatkozó befektetői preferenciájával. Az állampapírok egyéb jellemzői változatlanok maradnak. 

A Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) új sorozatának kibocsátását egy technikai részlet indokolja: így egységesen lehetővé válik a szombati munkanapokra mint értéknapra történő állampapír-vásárlás azoknál a forgalmazóknál, akik nem tartanak kereskedési szünnapot ezeken a napokon. 

Az új sorozat kamata az előző évi átlagos inflációhoz kötött kamatbázishoz igazodik, a kamatprémium mértéke nem változik.

Az ÁKK lakossági állampapírpiacra vonatkozó újabb felülvizsgálata az államkötvény aukciókon tapasztalható jelentős hozamcsökkenéssel , az infláció jelentős mérséklődésével, valamint a jegybanki alapkamat csökkentésével indokolható. A döntések meghozatalakor az ÁKK kiemelt figyelmet fordít a lakossági piac stabilitásának megőrzésére.

 Az új sorozatokra vonatkozó főbb adatokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

Forrás: ÁKK

 Az ÁKK Zrt. folyamatosan monitorozza a pénz- és tőkepiaci folyamatokat, valamint a finanszírozás helyzetét és költségeit és ezeknek megfelelően dönt a lakossági állampapírok kondícióiról. Ezzel a rugalmassággal biztosítja, hogy az állam finanszírozása egész évben stabil, kiszámítható és biztonságos maradjon a lehető legalacsonyabb költségek mellett, miközben a lakossági befektetők továbbra is széles termékpaletta kínálatából választhatnak a preferenciáiknak megfelelő, kedvező kondíciójú lakossági állampapírok közül.

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