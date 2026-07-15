AutoWallis: érzi a járműpiac a Hormuzi-szoros lezárását, az új autókat viszik, mint a cukrot

Fél év alatt 26 125 gépjárművet értékesített az AutoWallis csoport, amely ezzel a 2025 első félévi szinten tartotta eladási számait. A nagykereskedelmi üzletágban enyhe csökkenésről számolt be a régió meghatározó mobilitási szolgáltatója, a kiskereskedelmi szegmens újautó eladásai viszont 10 százalékkal pörgött fel – derül ki a tásaság szerda reggel közzétett értékesítési jelentéséből.

A kiskereskedelem dübörög, a nagykereskedelem felzárkózóban az AutoWallis-nál / Fotó: Kallus György

A második negyedévben is erős teljesítményt mutatott az AutoWallis csoport kiskereskedelmi üzletága, miután az év első hat hónapjában 9,7 százalékkal 6417 darabra növelte az új gépjárművek értékesítését a vállalat által lefedett piacokon. A használtautó-eladás összességében 5,6 százalékkal csökkent, 1762 darabra.

Ebben szerepet játszott, hogy a bázisévben, azaz 2025 első félévében a csoport mobilitási szolgáltatások üzletága flottacserét hajtott végre, melynek során a korábbi járműveket részben az AutoWallis kereskedői hálózata értékesítette. A szervizórák számának bővülése gyorsult a második negyedévben, így az év első hat hónapjában összesen 3,7 százalékkal 166 593-ra emelkedett. Ez elsősorban az 1,4 százalékos organikus bővülésnek, valamint a tavaly nyitott debreceni szerviz teljesítményének volt köszönhető.

Javuló tendenciák a nagykereskedelemben

A nagykereskedelmi üzletág a második negyedévben jelentősen növelni tudta értékesítését az év első három hónapjához képest. Ennek eredményeként az első félévben 17 946 darab járművet adott el. Miközben az első negyedév értékesítése még jobban elmaradt a bázisév adataitól, addig a második negyedévben értékesített 10 270 darab jármű csupán 1,8 százalékkal volt kevesebb a tavalyi adatnál. A javuló trendnek köszönhetően az első negyedévben mutatott 5,8 százalékos visszaesés a második negyedév végére 3,5 százalékra mérséklődött.

A folyamatok mögött elsősorban a KGM márka visszaesése (-1577 darab), másodsorban az Opel elmaradása (-203 darab) állt. Emellett a tavalyi bázist jelentős flottaügyletek támogatták, míg

az Opel idei számait a Hormuzi-szoros lezárása miatt kialakult alkatrészhiányból eredő gyártási nehézségek, csökkenő gyártási mennyiségek befolyásolták kedvezőtlenül.

A nagyobb márkák csökkenő darabszámát csak részben tudták ellensúlyozni a tavalyi első félévben még nem értékesített új márkák, mint például a Nissan (+605 darab).