Deviza
EUR/HUF359,58 +0,04% USD/HUF313,68 +0,09% GBP/HUF423,91 -0,08% CHF/HUF388,65 -0,19% PLN/HUF83,12 -0,06% RON/HUF68,62 +0,01% CZK/HUF14,86 +0,08% EUR/HUF359,58 +0,04% USD/HUF313,68 +0,09% GBP/HUF423,91 -0,08% CHF/HUF388,65 -0,19% PLN/HUF83,12 -0,06% RON/HUF68,62 +0,01% CZK/HUF14,86 +0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 035,96 +0,84% MTELEKOM2 618 +0,69% MOL4 136 -2,03% OTP45 300 +2,12% RICHTER12 020 +0,08% OPUS367,5 +1,9% ANY7 180 +1,25% AUTOWALLIS144 -0,35% WABERERS4 770 -0,63% BUMIX9 320,61 +0,28% CETOP4 777,15 -0,39% CETOP NTR3 067,23 +0,35% BUX142 035,96 +0,84% MTELEKOM2 618 +0,69% MOL4 136 -2,03% OTP45 300 +2,12% RICHTER12 020 +0,08% OPUS367,5 +1,9% ANY7 180 +1,25% AUTOWALLIS144 -0,35% WABERERS4 770 -0,63% BUMIX9 320,61 +0,28% CETOP4 777,15 -0,39% CETOP NTR3 067,23 +0,35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
BAMOSZ
hozam
befektetés
alapkezelők
befektetési alap

Abszolút befektetés: megérte ide tenni a pénzt, nyár elején 130 milliárd forintot termelt a magyarok kedvelt terméke

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Átlépte a 21 700 milliárd forintot a hazai alapkezelői vagyon júniusban. A befektetési alapok közel másfél százalékos bővülését a méretes megtakarításon túl a piaci hozamok is támogatták. Az ügyfelek a magasabb hozammal kecsegtető termékek felé irányítják megtakarításaikat, kedvenceik az abszolút hozamú alapok voltak.
K. T.
2026.07.16, 10:00
Frissítve: 2026.07.16, 10:45

Folytatódott a hazai befektetési alapok menetelése a nyár elején is, az alapkezelőknél fialtatott ügyfélvagyon június végére új csúcsra ért a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) szerdán közzétett friss statisztikája szerint.

befektetés, befektetési alapok, Bamosz
Csúcsot döntött a hazai befektetési alapok vagyona a nyár elején / Fotó: MMD Creative / shutterstock

Júniusban 1,4 százalékkal 21 721 milliárd forintra emelkedett a befektetési alapokban kezelt vagyon, a Bamosz-tagok így minden eddiginél nagyobb befektetés útját egyengették. A 293 milliárd forintos gyarapodáshoz 

  • a piaci hozamok 127 milliárd forinttal járultak hozzá, 
  • az ügyfelek friss metakarításai pedig 166 milliárd forittal növelték a portfóliók összértékét.

Nem érik már be az alacsony hozamokkal a befektetők

A nyár eleji tőkeáramlások alapján a befektetők a magasabb hozammal kecsegtető alapok felé irányítják megtakarításaikat. Kedvenceik ezúttal is az abszolút hozamú alapok voltak, de a pénzpiaci, árupiaci és ingatlanalapokat leszámítva mindenhol tőkebeáramlást volt látható.

A pénzpiaci alapoktól 30,6 milliárd forintnyi tőke távozott a hónapban, amin a hozamok sem tudtak érdemben javítani, így a vagyon 6,1 százlékkal csökkent.

A kötvényalapoknál fél év után újra tőkebeáramlást láthatunk, igaz ennek nagysága csupán 7,3 milliárd forint. A hozamok valamelyest javítani is tudtak az összképen. Mindezek hatására a nettó eszközérték szűk egy százalékkal nőtt a hónap folyamán.

A vegyes alapokhoz 48,3 milliárdnyi tőke érkezett a hónapban. A kategória vagyonát növelték a hozamok is, így 2,2 száalékos vagyonnövekedés valósult meg júniusban.

Megérte a tőzsdére vinni a pénzt, az abszolút hozamú befektetés volt az ügyfelek kedvence

A részvényalapok 22,4 milliárd forint tőkét gyűjtöttek. Bár a fejlett és a fejlődő piac tőzsdékken is negatív volt a hangulat, a pesti börze négy százalékos emelkedésével felülteljesítőnek bizonyult, így a hozamok is hozzátettek a vagyongyarapodáshoz. Mindezek hatására a kategória 2,7 százalékkal növekedett.

A tőkevédett alapokhoz 13,3 milliárd forint ügyfélpénzt csatornáztak be. A hozamok alig támogaták a növekedést, ennek megfelelően a terméktípus vagyona 1,9 százalékkal gyarapodott.

Az abszolút hozamú alapok továbbra is a befektetők érdeklődésének középpontjában állnak. 90,7 milliárdos értékesítés szerepel a kimutatásokban, ami a legmagasabb érték a kategóriák között. 

A hozamok is hozzá tudtak járulni a gyarapodáshoz, így az ilyen eszközökben kezelt vagyon 2,8 százalékkal hízott, és karnyújtásnyira került a 4 ezermilliárd forintos határhoz.

A származtatott alapokhoz 0,3 milliárdnyi tőke érkezett a hónapban. A hozamok pontosan ugyanilyen mértékben járultak hozzá a növekedéshez, így 2,5 százalékos növekedést láthatunk a kategóriánál.

Az ingatlanalapokból 17,3 milliárd foint tőke áramlott ki. A megszokott kedvező hozamok ennek nagyobb részét kompenzálták, ám a nettó eszközérték így is 0,3 százalékkal csökkent a hónap folyamán.

Az árupiaci alapokból közel egymilliárd forintot váltottak vissza a tulajdonosok, akik ezzel másféléves trendet törtel meg. Ráadásul a hozamok is meredeken lefordultak. Mindennek eredőjeként 10 százalékkal zsugorodott a kategória vagyona egy hónap alatt. 

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokhoz 32,7 milliárdnyi tőke érkezett. A hozamok csak szerény mértékben segítették a növekedést, így 1,9 százalékos növekedést könyvelhettek el az ebbe a körbe tartozó alapok.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu