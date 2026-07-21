Új csúcsra tört az európai befektetés: túl a 3000 milliárd eurón a vagyon – így változott fél év alatt a portfólió

Továbbra sem fékez a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) piaca Európában, a nyarat 2,5 százalékos bővüléssel és új csúcson kezdte a világszerte népszerű befektetés.

Csúcson az európai ETF-befektetések vagyona / Fotó: bigjom jom / Shutterstock

A hagyományos befektetési alapoknál olcsóbb, rugalmasabb és mindemellett hatalmas választékot kínáló eszközosztály 75 milliárd euróval gyarapodott júniusban az LSEG Liper legfrissebb statisztikája alapján. Összvagyonuk ezzel már alulról súrolja a 3100 milliárd eurót, ami abszolút rekordnak számít a bő két és fél évtizedes múlttal rendelkező európai ETF-eknél.

A nyár eleji növekedés viszonylag kiegyensúlyozott volt, a piaci hozamok 35 milliárd euróval, a beérkező friss befektetések pedig 39,5 milliárd euróval növelték az összvagyont.

Az átlag feletti tőkebeáramlás

java, 30,7 milliárd euró a részvény ETF-ekbe vándorolt,

a kötvényes termékekbe pedig további 7,6 milliárd euró érkezett.

A pénzpiaci eszközök 900 millió eurós nettó értékesítéssel zártak,

míg az alternatív ETF-ekbe 200 millió euró friss befektetés vándorolt.

Az árupiaci termékek 100 milliós tőkét vonzottak magukhoz,

a vegyes portfóliókból eközben csekély 40 millió euró távozott a hónap során.

Az amerikai befektetést keresik az európaiaik

A részletesebb alkategóriákon belül vizsgálódva az látszik, hogy két terméktípus uralta az értékesítést. A globális kitettséget adó részvény ETF-ekbe 14,6 milliárd euró, az amerikai részvény ETF-ekbe pedig 10,9 milliárd eurót öntöttek az ügyfelek.

A toronymagasan legnépszerűbb ETF-ek mögött messze lemaradva a technológiai szektor ETF-ek 1,7 milliárd eurós nettó tőkebeáramlással végeztek a harmadik helyen.

A kontinens befektetői ezzel szemben finoman sem lelkesedtek a helyi részvényekért, az európai tőzsdei kitettséget adó termékek két milliárd eurós visszaváltással a hónap legnagyobb vesztesei voltak. Szabadultak a befektetők az energetikai és az alapvető fogyasztási cikkeket gyártók részvényeibe fektető alapoktól is: előbbi kategória 800 milliós, utóbbi félmilliárd eurós visszaváltást regisztrált júniusban.

Fél év alatt ötödével hízott az európai ETF-vagyon

Az idei év első felében nagyot hízott a tőzsdén kereskedett alapok európai vagyona. Az LSEG adatai alapján több mint félezer milliárd euróval gyarapodott az itt fialtatott befektetések értéke. Ez 20 százalékos növekedést jelent 2025 végétől számítva.