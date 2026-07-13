Őrületes pénzeket mozgat meg a befektetés, ami idén már a magyar GDP nyolcszorosát termelte ki hozamként

Az iráni háború okozta márciusi kisiklással együtt is rekordéve lehet a tőzsdén kereskedett alapoknak (ETF-eknek), a népszerű befektetés globális kezelt vagyona és a beérkező friss tőke volumene is minden korábbi csúcsot túlszárnyalhat. Az eszközosztály idei legnépszerűbb termékei között biztonságos portfóliók, széles részvénypiaci kitettséget adó alapok és az új technológiában rejlő lehetőségeket kiaknázó ETF-ek is szerepelnek.

Több mint ezermilliárd dollárnál jár szűk fél év alatt a kedvelt befektetés globális értékesítése / Fotó: FAMILY STOCK / Shutterstock

Május végéig 17,6 százalékkal gyarapodott az ETF-ekben világszerte fialtatott vagyon, amely ezzel már 21 973,5 milliárd dollárra rúg az LSEG Lipper legfrissebb adatai alapján.

Az eszközosztály öt hónap alatt már 2078 milliárd dollár hozamot termelt a befektetőknek. Az elképesztő összeg szemléltetéséül, ez több mint nyolcszorosa Magyarország tavalyi (247,76 milliárd dolláros) GDP-jének.

Az ügyfelek maguk is aktívak voltak a piacon, összesen 1205 milliárd dollárt fektettek ilyen eszközökbe.

Az ETF-ek elképesztő népszerűség és tőkevonzási képessége annak annak fényében nem is meglepő, hogy a hagyományos, aktívan kezelt befektetési alapoknál sokkal alacsonyabb költségek mellett kínálnak teljesen diverzifikált befektetési lehetőséget, és az elérhető termékek száma is bőséges, így minden, vagyonát növelni szándékozó befektető megtalálhatja a céljainak és kockázattűrő képességének leginkább megfelelő ETF-et.

Ezek a befektetések vonzzák a legtöbb pénzt idén

A „lusta portfóliók” közül az év első felében az amerikai részvények felé billent a mérleg nyelve, a legnagyobb tételben értékesített tőzsdei alapok toplistáját két, az S&P 500 indexet követő termék vezeti.

Az abszolút globális best seller a Vanguard S&P 500 ETF-je (VOO), amely a zászlóshajónak számító amerikai részvénykosár összetételét másolja, költséghányada pedig egészen elenyésző, mindössze 0,03 százalék. Az eszközbe 62,4 milliárd dollár megtakarítás érkezett már idén, közel kétszer annyi, mint a State Street ugyanezt a benchmarkot követő, SPDR Portfolio S&P 500 ETF-jébe (SPY), ami a második legerősebb értékesítést érte el világszerte. Utóbbi valamivel még olcsóbb, 0,02 százalékos éves díjjal vásárolható, ennek ellenére jelentősen kevesebb, 36,7 milliárd dollár ügyfélpénz áramlott ide.