Turbulens időkben szét kell teríteni a befektetéseket, hónapról hónapra változhat, hogy épp mi válik be

Turbulens időkben azok a befektetők járnak a legjobban, akik diverzifikálnak, azaz több befektetési eszközben tartja a pénzét – kezdte a szerda reggeli sajtótájékoztatót Vince Péter, az MBH Bank Advisory Desk vezetője.

Turbulens időkben szét kell teríteni a befektetéseket, hónapról hónapra változhat, hogy mi a "jó befektetés"

Az AI már nem feltétlenül Amerikát jelenti

Az idei év első hat hónapjában a magyar részvények 26,6 százalékos emelkedésének köszönhetően – 2024 után – ismét ez az eszközosztály bizonyult a legeredményesebbnek. Mindeközben a feltörekvő piaci részvények 23,8 százalékkal, a nyersanyagok 11,8 százalékkal, a hazai állampapírok pedig 9,6 százalékkal növelték értéküket, így a legjobb eredményt továbbra is egy széles körben diverzifikált portfólióval lehetett elérni.

A változákonyságra a legjobb példa az arany, amely tavaly kiváló befektetés volt, ám idén még mindig mínuszban van. A magyar részvényekkel pedig az utóbbi időben gyakorlatilag nem lehetett veszíteni, de úgy gondoljuk, most már változhat a helyzet.

Az iráni háború miatt az olaj rendkívül volatilissá vált, ugyanakkor a globális piac továbbra is bízik benne, hogy Donald Trump amerikai elnöknek nem áll érdekében szétverni a piacokat, hiszen ha az olajárak igazából elszabadulnak, minden kockázatos befektetés lefordulhat.

Vagy ott van az AI. Eddig amerikai részvényeket vett, aki a mesterségesintelligencia-sztorira akart tenni, most már viszont a feltörekvő piacok AI-kitettsége nagyobb, mint a Wall Streeté, egyedül Európa tartja távol ezt a szegmenst konzekvensen magától. Mivel pedig az AI-rali igazi pörgetői nem kínaiak, hanem a tajvaniak és a dél-koreaiak (nagyjából négy vállalatról van szó), ez azt is jelenti, hogy a feltörekvő indexek megvásárlásával már nem egy alapvetően kínai portfóliót vesznek a befektetők. Ebben a két országban 35 százalékra nő a technológiai szektor aránya az exporton belül.

Már nem olcsók a magyar befektetések

A magyar tőkepiac viszont elvesztette régi karakterét, már abszolút nem olcsó, mind a forint, mind a hazai részvények extrém módon erősödtek egyrészt az EU-s pénzek hazahozatala, másfelől az euróbevezetés elfogadott menetrendje miatt. Utóbbival 2030-ra vállalt kötelezettséget a kormány. A magyar kötvényhozam mindennek eredményeként a lengyelé alá csökkent, ergo a magyar piaci környezetet biztonságosabbnak látják a meghatározó pénzügyi körök a lengyelnél.