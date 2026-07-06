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BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
technikai elemzés
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tőzsde

Új történelmi csúcson a BUX-index, érdemes a Richter mozgását figyelni

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A múlt hét második felében a hazai részvényindexnek sikerült áttörnie a korábban meghatározó ellenállásnak számító 140 ezer pontos szintet. Ezt követően pedig a BUX-index gyorsan új rekordot állított fel.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője
2026.07.06, 07:10

A történelmi csúcsára emelkedő BUX-indexet elsősorban az OTP húzta, mely szintén új rekordot állított be, de később a Mol is csatlakozott, miután kitört a csökkenő trendcsatornából. Érdemes figyelni a Richter mozgására is, mely szintén egy csökkenő trendcsatorna felső trendvonala közelében mozog.

_VEZ4773 BUX-index
Új történelmi csúcson a BUX-index / Fotó: Vémi Zoltán

OTP

Az OTP árfolyama folyamatos emelkedést követően áttörte a 46 279 forintnál húzódó ellenállási szintet, miután új történelmi csúcsot állított fel. A következő potenciális ellenállás 47 500 forintnál, majd 48 625 forintnál húzódik. Az RSI indikátor már a túlvett tartományban mozog, de a lendület még viheti tovább a jegyzést felfelé.

Forrás: Equilor Trader

Richter

A Richter továbbra is csökkenő trendben mozog, de érdemes figyelni az árfolyam alakulását, mivel az MACD indikátor vételi jelzést ad, így jó esély van arra, hogy a következő időszakban áttöri a 12 270 forintnál húzódó ellenállást. Amennyiben erre sor kerül, az 50 napos mozgóátlagot is átlépheti, ezt követően pedig 12 640 forintnál adódna a következő ellenállási szint.

Forrás: Equilor Trader

Mol

Fontos ellenállást tört át a Mol árfolyama, az április óta tartó csökkenő trendcsatorna felső trendvonala mellett a 30 napos mozgóátlagot is. Ezzel meg is érkeztünk a 3 900 forintos ellenálláshoz, de az indikátorok alapján jó esély van a pozitív folytatásra. Az 50 napos mozgóátlag 3 921 forintnál képez ellenállást, majd 4 025 forintnál húzódik a következő fontosabb szint.

Forrás: Equilor Trader

Magyar Telekom

A Magyar Telekom árfolyama az 50 napos mozgóátlagról felfelé indult, azonban a 30 napos mozgóátlag fontos ellenállást képez 2 684 forintnál, és egyelőre nincs túl nagy lendület. Az indikátorok is inkább lefelé mutatnak, egyelőre nem kedvező a technikai kép. Ez abban az esetben változna, ha az említett ellenállást szignifikánsan át tudná törni.

Forrás: Equilor Trader

 

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