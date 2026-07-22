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A mesterséges intelligencia rejtett motorjai: miért Chile és Peru az AI-forradalom igazi nyertese?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Chile és Peru csendben az AI-korszak megkerülhetetlen stratégiai hátországává és a nemzetközi tőkepiacok rejtett nyerteseivé válnak. Az AI tehát nemcsak szoftveres forradalom, hanem egy masszív árupiaci szuperciklus elindítója is, ahol Chile és Peru diktálja a tempót.
Móra Máté portfóliómenedzser, Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
2026.07.22, 07:58
Frissítve: 2026.07.22, 07:59

Amikor a globális pénzpiacok a mesterséges intelligencia (AI) forradalmáról beszélnek, a fókusz szinte kizárólag a Szilícium-völgy technológiai óriásaira, a méregdrága grafikus chipekre (GPU) és a monumentális nyelvi modellekre irányul. 

Wind turbines producing electricity in a wind farm in the Atacama Desert near Calama, Chile.
Chile –szélturbinák az Atacama-sivatagban / Fotó: Jon G. Fuller

Ez a megközelítés azonban figyelmen kívül hagy egy alapvető gazdasági törvényszerűséget:

 a digitális intelligenciának fizikai infrastruktúrára, hatalmas mennyiségű tiszta energiára és kritikus nyersanyagokra van szüksége.

 Ezen a ponton lép be a képbe az Andok két gazdasági bástyája, Chile és Peru, amelyek csendben az AI-korszak megkerülhetetlen stratégiai hátországává és a nemzetközi tőkepiacok rejtett nyerteseivé válnak.

A fizikai valóság: Nincs AI réz és lítium nélkül

Az AI-modellek betanítása és futtatása brutális hardverigényt generál. A globálisan épülő, több száz megawattos szuper-adatközpontok energiaelosztó hálózatai és transzformátorai elképzelhetetlen mennyiségű rezet igényelnek. A hagyományos adatközpontokhoz képest egy AI-fókuszú létesítmény rézigénye a többszöröse a sűrűbb áramellátás és a hatékony hűtési rendszerek miatt.

Ezen a téren a dél-amerikai páros pozíciója megingathatatlan: Chile és Peru a világ két legnagyobb rézkitermelője, együttesen a globális kínálat közel 40 százalékát adva. Mivel az új rézbányák engedélyeztetése és megnyitása iparági szinten is 10-15 évet vesz igénybe, a meglévő, stabil kitermelői kapacitások felértékelődése strukturális és tartós. Az évtized végére a globális rézkereslet 25-30 százalékkal nőhet a várakozások szerint.

A képlet másik fele a lítium, amely az adatközpontok szünetmentes tápellátását (UPS) biztosító, nagyméretű akkumulátortelepek alapanyaga, valamint a tiszta energia tárolásának záloga. Chile a világ második legnagyobb lítiumtermelője, az Atacama-sivatag pedig a bolygó legköltséghatékonyabb lelőhelye. Az AI tehát nemcsak szoftveres forradalom, hanem egy masszív árupiaci szuperciklus elindítója is, ahol Chile és Peru diktálja a tempót.

Chile, a régió zöld adatközpont-fővárosa

A techóriások, mint az Amazon a Microsoft vagy a Google komoly fenntarthatósági és karbonsemlegességi vállalásokkal működnek. Nem építhetnek AI-központokat fosszilis energiát égető hálózatokra. Chile itt mutatja meg legnagyobb stratégiai előnyét: az ország az elmúlt évtizedben a világ egyik legversenyképesebb megújulóenergia-piacává vált. 

Az Atacama-sivatag páratlan napsütéses óráinak száma és a déli régiók szélenergiája bőséges és rendkívül olcsó tiszta áramot biztosít. Nem véletlen, hogy a vállalatok gigantikus, kifejezetten AI-modellek betanítására tervezett, több száz megawattos „felhő-kampuszokat” és adatközpontokat fejlesztenek Chilében, közvetlenül a zöldenergia-források és a csendes-óceáni tengeralatti optikai kábelek csomópontjában. Az ország nem csupán nyersanyagszállító, hanem a digitális infrastruktúra közvetlen regionális agytrösztjévé lépett elő.

Covered dome at an open pit copper mine reduces dust pollution in the air.
Fedett kupola egy külszíni rézbányában / Fotó: Jon G. Fuller

Peru: A sziklaszilárd makrogazdasági bástya

Miközben Latin-Amerika számos országa krónikus inflációval, devizaleértékelődéssel és költségvetési hiánnyal küzd, Peru egyedülálló makrogazdasági stabilitást mutat. A perui jegybank (BCRP) évtizedek óta híres konzervatív, politikai ciklusoktól független monetáris politikájáról, aminek köszönhetően a perui sol (PEN) a régió egyik legstabilabb és legértékállóbb devizája. 

Az ország államadósság-aránya nemzetközi összevetésben is rendkívül alacsony, az inflációt pedig sikerült a célsávban tartani. Ez a kiszámítható makrogazdasági háttér kulcsfontosságú a külföldi tőke számára, amikor több milliárd dolláros, évtizedes kifutású bányászati és infrastrukturális projektekről kell dönteni. Peru kiváló feltételekkel képes finanszírozni a növekedését, és a magas rézárakból származó exportbevételek tovább erősítik a költségvetési egyenlegét.

Mit hozhat a jövő a helyi részvénypiacokon?

A fenti strukturális trendek közvetlenül lecsapódnak a helyi tőzsdéken, 

amit a befektetők leginkább Latin Amerikára fókuszáló befektetési alapokon vagy ETF-eken keresztül tudnak elérni, melyek magukban foglalják az egyes bányászati és nyersanyag óriásokat például SQM, ami a világ egyik legnagyobb lítiumgyártója.

Továbbá elérhetővé válnak a helyi tőzsdén jegyzett zöldenergia-termelők és hálózatüzemeltetők melyek hosszú távú, indexált áramvásárlási szerződésekkel betonozhatják be növekedésüket.

A makrogazdaságot tekintve pedig a beáramló dollármilliárdok élénkítik a helyi fogyasztást és az ingatlanpiacot. Peru stabil makrogazdasági környezetében a nagybankok (pl. a Credicorp) profitálhatnak a bányászati beszállítói láncok növekvő hiteligényéből.

A részvénypiaci teljesítményeket megnézzük akkor ez a globális trend már elkezdett lecsapódni a helyi részvénypiaci teljesítményekben is. A perui részvénypiacot reprezentáló ETF 78 százalékot emelkedett az elmúlt egy évben, de Chile is kiemelkedő a maga 31 százalékos emelkedésével. Összességében véve ez a hosszútávú trend további katalizátor lehet Chile és Peru részvénypiacait tekintve.

 

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