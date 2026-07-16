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Csehország
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Szlovákia

Külföldön terjeszkedik a magyar biztosító – felvásárlással lép be a cseh és a szlovák piacra a CIG Pannónia

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Megvásárolta a YouPlus cseh- és szlovák biztosítási üzletágát a magyar pénzintézet. A CIG Pannónia a régiós piacon terjeszkedik tovább.
VG/MTI
2026.07.16, 11:35

Belép a cseh és a szlovák piacra a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., miután a társaság igazgatósága az előzetes terveknek megfelelően jóváhagyta és aláírta a liechtensteini YouPlus Assurance AG cseh- és szlovák biztosítási üzletágának megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződést szerdán – közölte a biztosító a tőzsde honlapján.

CIG Pannónia
Felvásárlásal terjeszkedik a régiós biztosítási piacon a CIG Pannónia / Fotó: Kallus György

Az igazgatóság korábbi döntése szerint a regionális stratégiai prioritásának megfelelően csoport szinten (azaz a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-vel együtt) és saját forrásainak felhasználásával a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság területén élet és nem-életbiztosítási tevékenysége elősegítése céljából fióktelepeket alapít, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy ezen országokban képes legyen professzionális biztosítási tevékenység kifejtésére.

A szerdán aláírt szerződés eredményeként a biztosító – a szükséges hatósági jóváhagyások megszerzését követően – a tervek szerint belép a cseh és szlovák piacra, melyhez a YouPlus portfólió stabil alapot biztosít a CIG közleménye szerint.

Profitugrással kezdte az évet a CIG Pannónia

Az idei évet erősen kezste a CIG Pannónia. Az első három hónapban a konszolidált díjbevétele 15 milliárd forintta apadt az egy évvel korábbi 17 milliárd forint után, adózott eredménye ugyanakkor 1,3 milliárd forintra ugrott a korábbi 468 millió forintról. A profitot a vállalati vagyonbiztosítás hizlalta, míg a díjbevételek főként a banki csatornában akadtak el.

 CIGPANNONIA részvény
CIGPANNONIA részvény10:27:38
Árfolyam: 303 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 795 872 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A CIG Pannónia Életbiztosító részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, az árfolyama az elmúlt egy évben 285 forint és 398 forint között mozgott. A részvény két százalékos emelkedéssel indította a csütörtöki kereskedést, az év eleje óta ugyanakkor 16 százalékot esett a kurzus.

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