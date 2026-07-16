Külföldön terjeszkedik a magyar biztosító – felvásárlással lép be a cseh és a szlovák piacra a CIG Pannónia

Belép a cseh és a szlovák piacra a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., miután a társaság igazgatósága az előzetes terveknek megfelelően jóváhagyta és aláírta a liechtensteini YouPlus Assurance AG cseh- és szlovák biztosítási üzletágának megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződést szerdán – közölte a biztosító a tőzsde honlapján.

Felvásárlásal terjeszkedik a régiós biztosítási piacon a CIG Pannónia / Fotó: Kallus György

Az igazgatóság korábbi döntése szerint a regionális stratégiai prioritásának megfelelően csoport szinten (azaz a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-vel együtt) és saját forrásainak felhasználásával a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság területén élet és nem-életbiztosítási tevékenysége elősegítése céljából fióktelepeket alapít, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy ezen országokban képes legyen professzionális biztosítási tevékenység kifejtésére.

A szerdán aláírt szerződés eredményeként a biztosító – a szükséges hatósági jóváhagyások megszerzését követően – a tervek szerint belép a cseh és szlovák piacra, melyhez a YouPlus portfólió stabil alapot biztosít a CIG közleménye szerint.

Profitugrással kezdte az évet a CIG Pannónia

Az idei évet erősen kezste a CIG Pannónia. Az első három hónapban a konszolidált díjbevétele 15 milliárd forintta apadt az egy évvel korábbi 17 milliárd forint után, adózott eredménye ugyanakkor 1,3 milliárd forintra ugrott a korábbi 468 millió forintról. A profitot a vállalati vagyonbiztosítás hizlalta, míg a díjbevételek főként a banki csatornában akadtak el.