Saját részvényesei döfték hátba a Commerzbankot, gyakorlatilag megszerezte az irányítást az UniCredit
Karnyújtásnyira került az UniCredit a német Commerzbank többségi részesedésének megszerzésétől, miután az olasz pénzintézeti csoport szerdán bejelentette, hogy újabb vásárlásait követően immár 47,6 százalékra nőtt a részvénypakettje a teljes állományhoz mérten.
Beadják a derekukat a Commerzbank részvényesei
A közlemény szerint az UniCredit felvásárlási ajánlatára a Commerzbank-részvények 17,6 százalékát kitevő részvényeket ajánlottak fel a július 3-i elfogadási határidőig, korábban pedig már 30 százalékot gyűjtött be a milánói bank.
Ez az eredmény azt jelenti, hogy Andrea Orcel olasz bankvezér két éves harc után gyakorlatilag átvette az irányítást a Commerzbank felett, hiszen ha a frankfurti pénzintézet közgyűlési szavazásra nem jogosító saját részvényeit nem vesszük figyelembe, akkor már 49,65 százalékra nőtt az UniCredit befolyása.
A teljes felvásárlás Európa két évtizede legnagyobb bankügyletét jelentené, és az olasz csoport egy csapásra domináns bankká válna Németországban, miközben növelné jelenlétét Lengyelországban is.
A potenciális teljes integrációhoz vezető út azonban továbbra is hosszú és összetett, az UniCreditnek számos szabályozási és politikai kihívást is le kell küzdenie, az azonban kétségtelen, hogy Orcel megerősítette tárgyalási pozícióját
- kommentálta a fejleményt Nicolo Nunziata, a Banca Finint részvénypiaci stratégája.
Orcel valószínűleg új tagok kinevezésére készül a német bank felügyelőbizottságába, megnyitva az utat az igazgatóság lecserélése és a stratégiai lépések feletti uralom megszerzése felé, ami ellen viszont
- a berlini kormány,
- a Commerzbank vezetése Bettina Orlop vezérigazgatóval az élén
- és a német szakszervezetek is körömszakadtukig fognak harcolni.
Friedrich Merz kabinetje a német államot mint a Commerzbank második legnagyobb - 12 százalékos részesedéssel rendelkező - részvényesét képviselve többször is kizárta részvénycsomagja eladását az UniCreditnek, és felszólította Orcelt, hogy hagyjon fel törekvésével, bár azt is elismerték, hogy valójában nem tudják megakadályozni az olaszok részvényvásárlásait.
Várni kell még a jóváhagyásokra
Az irányítás tényleges megszerzésére azonban csak a szükséges szabályozói jóváhagyásokat követően nyílik mód. Meg kell várni az Európai Központi Bank zöld jelzését is. Orcel szerint a folyamat akár három-hat hónapig is eltarthat.
Mindkét bank részvényei a nemzetközi piacokkal együtt estek amúgy a szerdán. Az UniCredit 3,6 százalékot veszített értékéből Milánóban késő délelőttig, Commerzbank részvényei pedig 1,5 százalékkal értékelődtek le Frankfurtban.
Az UniCredit 0,485 darab saját részvényt ajánlott fel a Commerzbank részvényeiért, így a német rivális teljes ellenértéke a keddi tőzsdezáráskor körülbelül 43 milliárd eurót tett ki.
Noha a németek ellenállása megnehezítheti az irányítás átvételét, Orcel számára most már a hogyan tovább a kérdés. Az olasz bank közölte, hogy amint a szabályozói jóváhagyások megérkeznek, további részvényeket vásárol a piacon. Emellett újabb vételi ajánlatot is tehet, vagy átstrukturálhatja a meglévő származtatott eszközöket további részvényekké.
A teljes felvásárlás átfogó változásokat jelentene a Commerzbank számára.
Orcel azt mondta, hogy legalább 5 ezer munkahelyet akar megszüntetni, és csökkentené a német bank nemzetközi hálózatát.
Jöhetnek még csavarok és fordulatok, de az irány egyre világosabbá válik
– mondta Cole Smead, az UniCredit egyik részvényese, a Smead Capital Management vezérigazgatója.
A végjáték akár hónapokig is eltarthat, de egyre nehezebb elképzelni, hogy nem teljes felvásárlás lesz a vége.
- tette hozzá.