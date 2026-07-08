A DeepSeek következő nagy dobása az egekbe lőtte ki az Alibabát, és a komplett a kínai tech szektort

Miközben szakadnak az európai és amerikai, sőt még a dél-koreai részvények is szerdán, a hongkongi Hang Seng tőzsdemutató nem kevesebb, mint 3 százalékkal lőtt ki, amit a kínai szektor részvényeinek robbanásszerű erősödése hajtott.

A DeepSeek következő nagy dobása az egekbe lőtte ki az Alibabát / Fotó: NurPhoto via AFP

A kontraszt nem kicsi, hiszen a szintén technológiai részvények által mozgatott szöuli Kospi például több mint 5 százalékkal, az európai meghatározó részvényindexek nagyjából 2 százalékkal, az amerikai határidős indexek 1-1,5 százalékkal csúsztak meg, de zuhant az arany és a bitcoin is.

Visszatérve a Hang Senghez, az ott jegyzett Alibaba részvényei 12 százalékot is meghaladó mértékben lőttek ki, a Tencent és a JD.com csaknem 4 százalékkal, míg a Baidu 6,3 százalékkal értékelődött fel.

A kínai technológiai szektor arra a hírre jött lendületbe, hogy a korábban az általa megalkotott AI-modellről elhíresült DeepSeek bejelentette: a jövőben nem csupán mesterségesintelligencia-modelleket hoz létre, hanem megkezdi az AI-csipek tervezését is.

Ezzel a DeepSeek az amerikai Nvidia vadászterületére merészkedik, hiszen Jensen Huang világelső cége sem maga gyártja a csipeket, hanem elsősorban tervezi azokat, míg a fizikai gyártást (öntést) olyan bérgyártóknak szervezi ki, mint például a tajvani TSMC.

Másfelől a kínai tech szektort régóta kínzó gond megoldásában is segíthet a DeepSeek lépése, hiszen az Egyesült Államok az Nvidia csipjeivel folytatott macska-egér játékkal tartja sakkban Pekinget. A fejlett csipek hiánya például az Alibaba Cloud - felhőalapú számítástechnika és mesterséges intelligencia - üzletágát is veszélyezteti. A nagy teljesítményű grafikus processzorok (GPU-k) ugyanis elengedhetetlenek a vállalat saját nagy nyelvi modelljeinek a fejlesztéséhez és a felhőalapú AI-szolgáltatások nyújtásához.

A rali másik kiváltó oka, hogy - amint Jason Chan, a Bank of East Asia vezető befektetési stratégája fogalmazott a Bloombergnek - a globális alapok éppen most pozícionálják át befektetéseiket, amely során elfordulnak az AI-infrastruktúrára összpontosító piacoktól az alacsonyabb értékelésű piacok felé.