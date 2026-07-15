Érik az újabb botrány Németországban: rendőrök lepték el a Deutsche Bank központját – korábban is meggyűlt már a baja a hatóságokkal a hitelezőnek

Házkutatást tartottak a rendőrök a Deutsche Bank frankfurti központjában lévő fiókjában kedden. Az esetről a német hatóságok nem közöltek további részleteket a nyomozás érdekeire hivatkozva, és a legnagyobb német pénzintézet sem reagált a Reuters ezzel kapcsolatos megkeresésére.

Ismét a Deutsche Banknál vizsgálódik a rendőrség / Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP

A hírügynökségnek szerdán küldött közleményében az ügyészség csak annyit osztott meg, hogy a házkutatási parancsot júniusban adta ki egy frankfurti bíróság.

A nyomozással kapcsolatos okokból jelenleg nem hozhatunk nyilvánosságra további részleteket

– közölték az ügyészek.

Az utóbbi években több alkalommal is tartott házkutatást a Deutsche Banknál a nyomozó hatóság, legutóbb idén januárban, egy pénzmosási ügyben jelentek meg a rendőrök a hitelező frankfurti és berlini irodáiban.

A meg nem erősített hírek szerint a vizsgálat az amerikai szankciók alatt álló orosz üzletember, Roman Abramovics korábbi ügyleteivel volt összefüggésben.

A Deutsche Bank a múltban üzleti kapcsolatokat tartott fenn külföldi vállalatokkal, amelyekről a későbbi vizsgálatok során kiderült, hogy maguk is pénzmosási célokra történő felhasználás gyanújába keveredtek

– közölték akkor a frankfurti ügyészek.

Korábban is voltak már gyanús ügyei a Deutsche Banknak

Az egyelőre nem világos, hogy a keddi házkutatás és az év eleji ügy között van-e összefüggés. A banknak ugyanakkor korábban is voltak pénzmosással kapcsolatos esetei, amik jócskán megtépázták a hírnevét.

A rendőrség 2022-ben is látogatást tett a pénzintézet fankfurti székhelyén, azt követően, hgy házon belül fedeztek fel gyanús tranzakciókat, ezért maguk értesítette a hatóságokat. Az akcióban a német Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (BaFina) is részt vett.

A BaFin 2018-ban a KPMG-t bízta meg azzal, hogy felügyelje a Deutsche Bank pénzmosás elleni védekezésének kiépítését. Tavaly a hatóság további biztosítékok bevezetésére utasította a bankot a pénzmosás megakadályozás érdekében, illetve a könyvvizsgáló jogköreit is kiszélesítették.

A Deutsche Bank részvényei 0,2 százalékkal ereszkedtek szerda délelőtt, az év eleje óta pedig nyolc százalékkal került lejjebb a kurzus.

A nagybank két hét múlva, július 29-én teszi közzé második negyedéves gyorsjelentését.