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DH Group: rekordot rekordra halmoz az ex-Duna House, a spanyol akvizíció is termőre fordult

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Remek eredményeket hozott a csoportnak a második negyedév. A DH Group által közvetített hitelek volumene olyan erőteljesen nőtt, hogy a forint elképesztő erősödése ellenére a cégcsoport történetében először meghaladta a 400 milliárd forintot, miközben három országban is történelmi csúcsra emelkedett. Eközben a hálózati jutalékbevételek éves szinten 25 százalékkal nőttek, amit a kedvező lengyel kamatkörnyezet, a magyar Otthon Start Program és a spanyol Donpiso hozzájárulása is támogatott.
Murányi Ernő
2026.07.06, 14:49

A második negyedévben a DH Group (ex-Duna House) által közvetített hitelek volumene 406 milliárd forintos történelmi csúcsot ért el, a csoport történetében először meghaladva a 400 milliárd forintos szintet - közölte a cég hétfőn.

duna house DH Group
DH Group: rekordot rekordra halmoz az ex-Duna House / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Hitelközvetítés: Lengyelországban, Magyarországon és Itáliában is új csúcson a DH Group  

A volumenek növekedése éves szinten elérte a 19,2 százalékkal, negyedéves szinten pedig 9 százalékkal nőttek, miközben három országban is új rekordot állított fel. 

  • Olaszországban a közvetített hitelállomány rekordszintű 184 milliárd forintot tett ki (510,8 millió euró), ami forintban számolva 4,4 százalékos - euróban számolva 17,1 százalékos - növekedést jelent 2025. második negyedévéhez képest. A forintban mért növekedést nyilvánvalóan a forint erősödése mérsékelte. Negyedév/negyedév alapon a volumenek forintban kifejezve 7,4 százalékkal, euróban kifejezve 14,5 százalékkal nőttek; a csoport az Európai Központi Bank júniusi 25 bázispontos kamatemelése ellenére is megőrizte lendületét. 
  • Lengyelországban a közvetített hitelállomány 160,1 milliárd forintos új csúcsra emelkedett. Forintban számolva 14,8 százalékos, zlotyban 22,9 százalékos negyedév/negyedév növekedést ért el a csoport. Év/év alapon a volumenek forintban kifejezve 26,7 százalékkal nőttek (zlotyban kifejezve 41,8 százalék), amit a csökkenő kamatkörnyezet és az élénkülő hitelkereslet is támogatott.
  • Eközben Magyarországon a közvetített hitelek volumene 62,3 milliárd forintos új rekordot ért el, ami éves szinten kimagasló, 62,8 százalékos növekedést jelent az Otthon Start Programnak köszönhetően. Az előző negyedévi csúcshoz képest a közvetített hitelállomány további 0,3 százalékkal emelkedett. 

A spanyol ingatlanközvetítő is termőre fordult

A csoport ingatlanközvetítő-hálózatainak jutalékbevétele a tárgyidőszakban 5,3 milliárd forintot tett ki, ami 24,8 százalékos éves növekedést jelent, ehhez jelentősen hozzájárult a spanyolországi Donpiso konszolidációja. 

A bevételek negyedéves szinten 2 százalékkal nőttek, elmaradva a 2025. negyedik negyedévi 5,8 milliárd forintos rekordtól. 

A magyar piacon a jutalékbevételek éves szinten 6 százalékkal, 3,3 milliárd forintra nőttek, az előző negyedévhez képest pedig 5,5 százalékkal emelkedtek, miközben a lakáspiac magas árszinten stabilizálódott, és a hitelezés is erős maradt.

Lengyelországban a hálózati jutalékbevételek 1,2 milliárd forintot értek el, ami forintban kifejezve 8,1 százalékos növekedést jelent az előző negyedévhez képest (zlotyban 15,7 százalék). Éves összehasonlításban a hálózati jutalékbevétel forintban kifejezve 6,9 százalékkal nőtt (zlotyban 19,6 százalékkal), ami továbbra is biztató növekedési pályát mutat. 

A csoport 2025. novemberében 22 százalékos tulajdonrészt szerzett a spanyol Donpisóban, majd idén. februárban 34 százalékra növelte részesedését. 

A barcelonai központú hálózat 0,9 milliárd forint hálózati jutalékbevételt generált a negyedév során. A DH Group bezárta marginális hatású cseh tevékenységeit, így azok a negyedévben már nem járultak hozzá a jutalékbevételekhez.

 DH GROUP NYRT részvény
DH GROUP NYRT részvény15:35:42
Árfolyam: 1 275 HUF -5 / -0,39 %
Forgalom: 6 500 720 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A DH Group részvényei hétfőn kora délutánig 1,6 százalékkal, 1300 forintra drágultak.

 

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