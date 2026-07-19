Rejtőzködő magyar milliárdos bukkant fel Spanyolországban: tőzsdére vitte a cégét, egyből 150 millió eurós üzletet csinált – ilyen csak nagyon ritkán történik

A Digi Spain Telecom részvényei csütörtökön emelkedéssel debütáltak Madridban a cég tőzsdére lépését követő első kereskedési napon. A papírok árfolyama 6 eurón nyitott, azaz 7 százalékkal magasabban, mint az 5,6 eurós kibocsátási ár, délutánra azonban a nyereséget ledolgozva, 5,69 euróra csúszott vissza. A vállalat piaci kapitalizációja ezzel együtt körülbelül 1,7 milliárd euróra nőtt.

Digi Spain: Spanyolországban lépett tőzsdére a rejtőzködő magyar milliárdos cége / Fotó: Angel Garcia

Sikeresen debütált a Digi Spain a madridi tőzsdén

A romániai Digi Communications spanyol leánya amúgy körülbelül 150 millió euró forrást vont be a kibocsátás során, míg anyavállalata 137 millió euró értékben adott el részvényeket. Ráadásul további 43 millió euró folyhat még be, ha a túljegyzési opciót is lehívják.

A kibocsátást a Barclays, az UBS Group és a Banco Santander szervezte. A részvényekkel DIGIS szimbólum alatt kereskednek.

A sikeres tőzsdei bevezetés jelentőségét tovább fokozza, hogy Spanyolországban meglehetősen ritkák az IPO-k, a Bloomberg által összegyűjtött adatok szerint a dél-európai országban idén csak egyetlen kisebb bevezetésre került sor a tavalyi két nagyobb tranzakció után.

A csupán szórványosan előforduló IPO-k dacára a spanyol részvények felülteljesítettek idén, a madridi tőzsde vezető indexe, az Ibex 35 11 százalékkal nőtt, ami a második legjobb teljesítmény a főbb európai piacok mezőnyében. Tavaly pedig 49 százalékos volt a növekedés.

A Digit Teszári Zoltán erdélyi magyar üzletember alapította, aki a Spanyolországban élő román diaszpórának telefonkártyákat árusító cégből fejlesztette fel a mediterrán ország negyedik legnagyobb távközlési szolgáltatóját.

A Digi Spain az első negyedévben 252,2 millió eurós bevételt ért el, ami több mint 16 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi forgalmához képest - derült ki egy nemrégiben közzétett prezentációból.

A rejtőzködő milliárdos

A nagyváradi Teszári Zoltán, a rejtőzködő milliárdos többségi tulajdonában álló Digi Communications jelenleg 6 európai országban van jelen aktív piaci szolgáltatásokkal vagy folyamatban lévő hálózatfejlesztésekkel.