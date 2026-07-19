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Teszári Zoltán
Digi Romániára
milliárdos

Rejtőzködő magyar milliárdos bukkant fel Spanyolországban: tőzsdére vitte a cégét, egyből 150 millió eurós üzletet csinált – ilyen csak nagyon ritkán történik

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Ritkák az IPO-k Spanyolországban, mint a fehér holló. Júliusban került sor az év második tőzsdei bevezetésére, aminek viszont erős magyar vonatkozása van: egy erdélyi üzletemberhez köthető. A közvetve a Teszári Zoltán többségi tulajdonában álló Digi Spain lépett a madridi parkettre.
Murányi Ernő
2026.07.19, 06:24
Frissítve: 2026.07.19, 06:28

A Digi Spain Telecom részvényei csütörtökön emelkedéssel debütáltak Madridban a cég tőzsdére lépését követő első kereskedési napon. A papírok árfolyama 6 eurón nyitott, azaz 7 százalékkal magasabban, mint az 5,6 eurós kibocsátási ár, délutánra azonban a nyereséget ledolgozva, 5,69 euróra csúszott vissza. A vállalat piaci kapitalizációja ezzel együtt körülbelül 1,7 milliárd euróra nőtt.

A Digi Communications NV store in Barcelona.
Digi Spain: Spanyolországban lépett tőzsdére a rejtőzködő magyar milliárdos cége / Fotó: Angel Garcia

Sikeresen debütált a Digi Spain a madridi tőzsdén 

A romániai Digi Communications spanyol leánya amúgy körülbelül 150 millió euró forrást vont be a kibocsátás során, míg anyavállalata 137 millió euró értékben adott el részvényeket. Ráadásul további 43 millió euró folyhat még be, ha a túljegyzési opciót is lehívják.

A kibocsátást a Barclays, az UBS Group és a Banco Santander szervezte. A részvényekkel DIGIS szimbólum alatt kereskednek.

A sikeres tőzsdei bevezetés jelentőségét tovább fokozza, hogy Spanyolországban meglehetősen ritkák az IPO-k, a Bloomberg által összegyűjtött adatok szerint a dél-európai országban idén csak egyetlen kisebb bevezetésre került sor a tavalyi két nagyobb tranzakció után. 

A csupán szórványosan előforduló IPO-k dacára a spanyol részvények felülteljesítettek idén, a madridi tőzsde vezető indexe, az Ibex 35 11 százalékkal nőtt, ami a második legjobb teljesítmény a főbb európai piacok mezőnyében. Tavaly pedig 49 százalékos volt a növekedés.

A Digit Teszári Zoltán erdélyi magyar üzletember alapította, aki a Spanyolországban élő román diaszpórának telefonkártyákat árusító cégből fejlesztette fel a mediterrán ország negyedik legnagyobb távközlési szolgáltatóját. 

A Digi Spain az első negyedévben 252,2 millió eurós bevételt ért el, ami több mint 16 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi forgalmához képest - derült ki egy nemrégiben közzétett prezentációból.

A rejtőzködő milliárdos

A nagyváradi Teszári Zoltán, a rejtőzködő milliárdos többségi tulajdonában álló Digi Communications jelenleg 6 európai országban van jelen aktív piaci szolgáltatásokkal vagy folyamatban lévő hálózatfejlesztésekkel.

A vállalatcsoport az alábbi országokban működik:

  • Románia: a cégcsoport anyaországa és bázisa, ahol piacvezető távközlési szolgáltató. A bukaresti tőzsdére bevezetett DIGI Communications piaci kapitalizációja 2,1 milliárd euró.
  • Spanyolország: a vállalat egyik leggyorsabban növekvő és legsikeresebb külföldi piaca.
  • Olaszország: évek óta jelen lévő, stabil leányvállalattal működik a helyi leány.
  • Portugália: itt nemrégiben indították el a kereskedelmi szolgáltatásokat, valamint jelentős cégfelvásárlással erősítették a jelenlétüket.
  • Belgium: újabb terjeszkedési terület, ahol konzorciumban építik ki a mobilhálózatot.
  • Egyesült Királyság: a brit piacon vezetékes és mobilpiaci akvizíciókon keresztül jelent meg a vállalatcsoport. 

Bár a cégcsoport korábban Magyarországon is hatalmas ügyfélbázissal rendelkezett, a magyarországi Digit Teszári Zoltán értékesítette a 4iG csoportnak, így megszűnt a távközlési piaci tevékenysége Magyarországon.

A Digi Communications és leányvállalatai következetesen a piac legolcsóbb távközlési szolgáltatói közé tartoznak minden európai országban, ahol jelen vannak. Stratégiájuk lényege a nyomott árazás és az ár-érték arány maximalizálása, amivel rendre piacokat és ügyfeleket hódítanak el a konkurenciától.

A nyilvánosságot kerülő Teszári Zoltán erdélyi magyar üzletember nettó vagyonát több mint 1,5 milliárd euróra - több mint 578 milliárd forintra - becsülik. Ezzel ő a leggazdagabb romániai magyar, s egyúttal Románia harmadik legvagyonosabb embere.

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