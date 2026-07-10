Száguld a Wizz Air riválisa: kapós lett az EasyJet, kirobbant a licitháború

Mégsem ajánlja részvényeseinek az amerikai Castlelake befektetési társaság részvényenként 6,9 angol fontos felvásárlási ajánlatának az elfogadását az EasyJet igazgatótanácsa - közölte pénteken a brit fapados légitársaság.

Száguld a Wizz Air riválisa, kapós lett az EasyJet / Fotó: Jason Alden

Pálfordulás az EasyJet igazgatótanácsában

A pálfordulásnak egyszerű oka van: egy nagyobb összegű ajánlat futott be a diszkont szolgáltatóhoz. Az új ajánlattevő a szintén amerikai Apollo Global Management magántőketársaság, amely összesen 5,7 milliárd fontot kínál a cégért, s a vételárból egy részvényre 715 penny, azaz 25 pennyvel több jutna, mint a Castlelake által ajánlott 5,5 milliárdból.

Ez váratlan fordulatot jelent a felvásárlási drámában, és egy tőrölmetszett licitháborút vetít előre a két amerikai befektetési alap között.

Az Apollo ajánlatával kapcsolatban egyébként a közleményben úgy fogalmaz:

a javasolt készpénzes ajánlat pénzügyi feltételeinek elfogadását hajlandóak az EasyJet részvényeseinek ajánlani.

A New York-i székhelyű Apollo váratlan beavatkozása az EasyJet és a Castlelake közötti tárgyalásokba kemény választási helyzet elé állítja a Castlelaket. Az első ajánlattevő befektetési társaság ötször emelte meg az ajánlatát, mire eljutott a részvényenként 6,9 fontos szintig, amely már meggyőzte az EasyJet vezetését, hogy betekintést engedjen a könyveibe, illetve részvényeseinek is ajánlja az elfogadást. A Castlakenek most el kell döntenie, hogy tud-e és akar-e az Apolló ajánlatára rálicitálni.

A Castlelake és az EasyJet augusztus 3-ára hosszabbította meg a „put up or shut up” (Mutass valamit, vagy hallgass!) határidőt, amelyen belül a konkrét ajánlatot kell benyújtani.

Megugrott a részvények árfolyama

Az Apollo megjelenése nyomán az EasyJet részvényeinek árfolyama Londonban 15 százalékkal, 676 pennyre emelkedett. A részvények kurzusa azonban még a Castlelake által legutóbb javasolt árat sem éri el, ami a Bloomberg szerint arra utal, hogy a befektetők kételkedtek benne, hogy az ügylet átmehet a szigorú európai szabályozási akadályokon.

Az Apollo által jelenleg kínált áron hősies költségcsökkentésre és nyereségességi fordulatra lenne szükség, hogy az ügyletnek legyen értelme

– mondta Alex Irving, a Bernstein légiközlekedési elemzője.