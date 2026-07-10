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EasyJet Holidays

Száguld a Wizz Air riválisa: kapós lett az EasyJet, kirobbant a licitháború

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kiütötte a Castlelake ajánlatát az Apollo Global. Az amerikaiak licitháborúja az egekbe emelheti az EasyJet fapados légitársaság árfolyamát.
Murányi Ernő
2026.07.10, 13:28

Mégsem ajánlja részvényeseinek az amerikai Castlelake befektetési társaság részvényenként 6,9 angol fontos felvásárlási ajánlatának az elfogadását az EasyJet igazgatótanácsa - közölte pénteken a brit fapados légitársaság.

An Easyjet passenger aircraft at London Luton Airport.
Száguld a Wizz Air riválisa, kapós lett az EasyJet / Fotó: Jason Alden

Pálfordulás az EasyJet igazgatótanácsában

A pálfordulásnak egyszerű oka van: egy nagyobb összegű ajánlat futott be a diszkont szolgáltatóhoz. Az új ajánlattevő a szintén amerikai Apollo Global Management magántőketársaság, amely összesen 5,7 milliárd fontot kínál a cégért, s a vételárból egy részvényre 715 penny, azaz 25 pennyvel több jutna, mint a Castlelake által ajánlott 5,5 milliárdból.

Ez váratlan fordulatot jelent a felvásárlási drámában, és egy tőrölmetszett licitháborút vetít előre a két amerikai befektetési alap között.

Az Apollo ajánlatával kapcsolatban egyébként a közleményben úgy fogalmaz: 

a javasolt készpénzes ajánlat pénzügyi feltételeinek elfogadását hajlandóak az EasyJet részvényeseinek ajánlani.

A New York-i székhelyű Apollo váratlan beavatkozása az EasyJet és a Castlelake közötti tárgyalásokba kemény választási helyzet elé állítja a Castlelaket. Az első ajánlattevő befektetési társaság ötször emelte meg az ajánlatát, mire eljutott a részvényenként 6,9 fontos szintig, amely már meggyőzte az EasyJet vezetését, hogy betekintést engedjen a könyveibe, illetve részvényeseinek is ajánlja az elfogadást. A Castlakenek most el kell döntenie, hogy tud-e és akar-e az Apolló ajánlatára rálicitálni.

A Castlelake és az EasyJet augusztus 3-ára hosszabbította meg a „put up or shut up” (Mutass valamit, vagy hallgass!) határidőt, amelyen belül a konkrét ajánlatot kell benyújtani.

Megugrott a részvények árfolyama

Az Apollo megjelenése nyomán az EasyJet részvényeinek árfolyama Londonban 15 százalékkal, 676 pennyre emelkedett. A részvények kurzusa azonban még a Castlelake által legutóbb javasolt árat sem éri el, ami a Bloomberg szerint arra utal, hogy a befektetők kételkedtek benne, hogy az ügylet átmehet a szigorú európai szabályozási akadályokon.

Az Apollo által jelenleg kínált áron hősies költségcsökkentésre és nyereségességi fordulatra lenne szükség, hogy az ügyletnek legyen értelme

 – mondta Alex Irving, a Bernstein légiközlekedési elemzője.

Az Apollo egyébként igyekezett eloszlatni azokat az aggodalmakat, melyek szerint a légitársaságot feldarabolnák, mivel az EasyJet egyes részei jóval értékesebbek, mint a jelenlegi vállalkozás. A cég kijelentette, hogy „nagy értéket tulajdonít az embereknek”, és fontosnak tartja, az EasyJet kulcsfontosságú alkalmazottainak megtartását.

A Wizz Airt is elérheti a felvásárlási hullám

Továbbá azt is kijelentette, hogy igyekszik teljesíteni a szigorú szabályozási feltételeket. Mivel ugyanis mindkét befektetési cég amerikai jogi személy, egyik sem szerezhet teljes irányítást az EasyJet felett, mert a légitársaság az Egyesült Királyság és az Európai Unió szabályai szerint működik, s a szabályok szerint a többségi tulajdonnak és az irányításnak európai kézben kell maradnia. Ezért az Apollónak is szüksége lesz egy európai partnerre.

Mind a Castlelake, mind az Apollo rendelkezik tapasztalattal a légiközlekedési ágazatban. 

Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója szerint egyébként hamarosan egy felvásárlási hullám kezdődhet a légiközlekedési szektorban, amely a Wizz Airre is kiterjedhet. Az üzletember azt is elárulta, hogy ki lehet a vevő.

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