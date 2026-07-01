Az ETF-ek: a piac követői vagy alakítói?

A legtöbb ETF egy előre meghatározott indexet követ, például az S&P 500-at vagy az MSCI World indexet. Működésük egyszerű: nem elemzik a vállalatokat, és nem döntenek arról, hogy egy részvény olcsó vagy drága. A portfóliót automatikusan az index összetételének megfelelően alakítják ki.

Az ETF-ek önmagukban nem mozgatják a piacot, hozzájárulhatnak a már meglévő trendek erősödéséhez /Fotó: Tapati Rinchumrus / Shutterstock

Ez alapvetően eltér az aktív befektetők szemléletétől. Míg egy hagyományos befektető a vállalatok pénzügyi teljesítménye, növekedési kilátásai és értékeltsége alapján dönt, addig egy indexkövető ETF új tőkebeáramlás esetén köteles megvásárolni az indexben szereplő részvényeket az előre meghatározott súlyuk szerint. Ennek következtében a kereslet bizonyos mértékig függetlenné válik attól, hogy egy részvény éppen olcsónak vagy drágának számít-e.

Ez egy önmagát erősítő mechanizmust eredményezhet. Ha egy vállalat részvényárfolyama emelkedik, nő a piaci kapitalizációja, így nagyobb súlyt kap az indexben. A következő tőkebeáramlás során az ETF-eknek már nagyobb arányban kell megvásárolniuk az adott részvényt, ami további keresletet teremthet. Bár az ETF-ek önmagukban nem mozgatják a piacot, hozzájárulhatnak a már meglévő trendek erősödéséhez.

Ennek egyik legismertebb példája az elmúlt években a Magnificent Seven vállalatcsoport volt.

Az Apple, a Microsoft, az NVIDIA, az Amazon, a Meta Platforms, az Alphabet és a Tesla súlya az amerikai részvényindexekben jelentősen megnőtt, így az indexkövető ETF-ekbe érkező új tőke egyre nagyobb része ezekbe a vállalatokba áramlott. Ez tovább erősíthette a már eleve kiemelkedő árfolyam-emelkedést.

Hasonló jelenség figyelhető meg a tematikus ETF-eknél is, amelyek például a nukleáris energia, a kiberbiztonság, a félvezetők vagy a ritkaföldfém-bányászat vállalataiba fektetnek. Mivel ezek az alapok jellemzően jóval kevesebb vállalat részvényeit tartalmazzák, egy jelentősebb tőkebeáramlás arányosan nagyobb keresletet idézhet elő a mögöttes részvények iránt, mint egy széles piaci index esetében. Emiatt egy népszerűvé váló szektor részvényei a fundamentumok által indokoltnál gyorsabban emelkedhetnek.