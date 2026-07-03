Továbbra is a feltörekvő piacoknak áll a zászló

2026 első féléve során a februári elemzésemben felvázolt kép alapvetően beigazolódott: a feltörekvő részvénypiacok továbbra is felülteljesítik a fejlett MSCI World Indexet. Ami azonban az év elején még inkább egy kedvező ciklikus fordulatnak tűnt, az mára sokkal inkább strukturális átrendeződésnek látszik. A feltörekvő piacok nemcsak megtartották a lendületüket, hanem több ponton még az optimista várakozásokat is felülmúlták.

A feltörekvő részvénypiacok továbbra is jól teljesítenek / Fotó: Shutterstock

Feltörekvő piacok az első félévben

Az év első hónapjai ugyanakkor messze nem voltak eseménytelenek. Márciusban az EM index több mint 10 százalékos korrekciót szenvedett el, ám ezt a második negyedévben látványos, közel 25 százalékos emelkedés követte. A volatilitás egyik fő forrása az iráni-amerikai konfliktus volt, amely a globális kereskedelemre és az energiaárakra is azonnali hatást gyakorolt. A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság jelentős kockázati prémiumot épített be az olaj- és alapanyagárakba, ami különösen érzékenyen érintette a nettó energiaimportőr feltörekvő gazdaságokat. Ezzel párhuzamosan a kockázatkerülés idején a tajvani TWSE (-9%) és a dél-koreai KOSPI (-14%) index is erős nyomás alá került dollárban számolva, ami azért volt különösen fontos, mert e két piac együtt meghatározó súlyt képvisel az MSCI EM Indexben.

A piaci gyengeség azonban nem bizonyult tartósnak. A Generali Asset Management elemzői is inkább arra számítottak, hogy a második negyedévben a helyzet rendeződik, és a Hormuzi-szoros újranyitása csökkenti a geopolitikai prémiumot. A részvénypiaci fordulatot ugyanakkor nem csupán ez a szcenárió hozta el, hanem a vállalati eredményekben megfigyelhető javulás is. 2026 első felében több régióban valódi profitnövekedési ciklus indult el, különösen a technológiai és exportorientált szektorokban. Az AI-beruházási ciklus további felfutása miatt Dél-Korea és Tajvan a legfontosabb nyertesek között maradt. Az AI- és félvezető-lánc kulcsszereplői — a Samsung, az SK Hynix és a TSMC — a legutóbbi gyorsjelentésekben történelmi rekordokról számoltak be, ami jól mutatja, hogy a mesterséges intelligencia miatti chipkereslet továbbra is erős profitmotor. A TSMC ráadásul tovább javította 2026-os várakozását a robusztus keresletre hivatkozva, míg az SK Hynix menedzsmentje jelezte, hogy a piaci igényekhez képest továbbra is szűkös a kínálat. A Samsung szintén magas DRAM- és NAND-árakkal számol, miközben a 2 nanométeres második generációs chipek felfutásában lát új növekedési lehetőséget.