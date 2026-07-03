Továbbra is a feltörekvő piacoknak áll a zászló
2026 első féléve során a februári elemzésemben felvázolt kép alapvetően beigazolódott: a feltörekvő részvénypiacok továbbra is felülteljesítik a fejlett MSCI World Indexet. Ami azonban az év elején még inkább egy kedvező ciklikus fordulatnak tűnt, az mára sokkal inkább strukturális átrendeződésnek látszik. A feltörekvő piacok nemcsak megtartották a lendületüket, hanem több ponton még az optimista várakozásokat is felülmúlták.
Feltörekvő piacok az első félévben
Az év első hónapjai ugyanakkor messze nem voltak eseménytelenek. Márciusban az EM index több mint 10 százalékos korrekciót szenvedett el, ám ezt a második negyedévben látványos, közel 25 százalékos emelkedés követte. A volatilitás egyik fő forrása az iráni-amerikai konfliktus volt, amely a globális kereskedelemre és az energiaárakra is azonnali hatást gyakorolt. A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság jelentős kockázati prémiumot épített be az olaj- és alapanyagárakba, ami különösen érzékenyen érintette a nettó energiaimportőr feltörekvő gazdaságokat. Ezzel párhuzamosan a kockázatkerülés idején a tajvani TWSE (-9%) és a dél-koreai KOSPI (-14%) index is erős nyomás alá került dollárban számolva, ami azért volt különösen fontos, mert e két piac együtt meghatározó súlyt képvisel az MSCI EM Indexben.
A piaci gyengeség azonban nem bizonyult tartósnak. A Generali Asset Management elemzői is inkább arra számítottak, hogy a második negyedévben a helyzet rendeződik, és a Hormuzi-szoros újranyitása csökkenti a geopolitikai prémiumot. A részvénypiaci fordulatot ugyanakkor nem csupán ez a szcenárió hozta el, hanem a vállalati eredményekben megfigyelhető javulás is. 2026 első felében több régióban valódi profitnövekedési ciklus indult el, különösen a technológiai és exportorientált szektorokban. Az AI-beruházási ciklus további felfutása miatt Dél-Korea és Tajvan a legfontosabb nyertesek között maradt. Az AI- és félvezető-lánc kulcsszereplői — a Samsung, az SK Hynix és a TSMC — a legutóbbi gyorsjelentésekben történelmi rekordokról számoltak be, ami jól mutatja, hogy a mesterséges intelligencia miatti chipkereslet továbbra is erős profitmotor. A TSMC ráadásul tovább javította 2026-os várakozását a robusztus keresletre hivatkozva, míg az SK Hynix menedzsmentje jelezte, hogy a piaci igényekhez képest továbbra is szűkös a kínálat. A Samsung szintén magas DRAM- és NAND-árakkal számol, miközben a 2 nanométeres második generációs chipek felfutásában lát új növekedési lehetőséget.
A kínai piac továbbra sem tudott visszatérni a korábbi szerepéhez a fejlődő világon belül. A fogyasztói bizalom gyenge maradt, az ingatlanszektor problémái pedig továbbra is nyomás alatt tartják a belföldi keresletet. A különféle soft indikátorok is inkább lassuló gazdaságot jeleznek, így egyre kevésbé tűnik reálisnak az 5 százalékos GDP-növekedési cél teljesítése. A villamosenergia-felhasználás, az importvolumen, valamint az ünnepi szezon utazási és vendéglátóipari adatai is inkább a független becslésekben megjelenő, 3 százalék körüli növekedési ütemet támasztják alá. Mindez azt jelenti, hogy Kína továbbra is inkább fékező, mintsem húzó ereje a fejlődő piacoknak.
A befektetői figyelem ezért egyre kevésbé összpontosul Kínára, és egyre inkább más feltörekvő piacok kerülnek előtérbe. Jó példa erre Brazília, amelynek súlya ugyan jelenleg 4 százalék alatt van az EM-indexben, mégis egyre vonzóbb alternatívának tűnik. Az ország továbbra is jelentős diszkontot mutat P/E alapon a feltörekvő piaci átlaghoz képest, miközben nettó energiaexportőrként profitál a magasabb nyersanyagárakból is. Emellett a brazíliai befektetési sztorit az is támogatja, hogy az ország külpolitikája pragmatikusabb, és igyekszik távol maradni az USA és Kína közötti rivalizálástól. Ez a fajta egyensúlykeresés a befektetők szemében diverzifikációs előnyt jelenthet. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az októberi választások újabb piaci mozgásokat hozhatnak, hiszen a politikai táborok között továbbra is éles a megosztottság.
Összességében a 2026-os év eddigi eseményei azt mutatják, hogy a feltörekvő piacok felülteljesítése nem átmeneti epizód, hanem egyre inkább fundamentumokkal is alátámasztott trend.
A dollárgyengülési narratíva, az AI- és félvezető-vezérelt ázsiai profitboom, valamint a szelektív országválasztás mind ebbe az irányba mutatnak. A geopolitikai kockázatok ugyanakkor továbbra sem tűntek el: az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli feszültség emlékeztet arra, hogy az EM-piacok előnye csak akkor maradhat tartós, ha a fundamentumok mellett a külső sokkok is kezelhetőek maradnak.