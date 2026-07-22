Újabb energiaársokk kerülgeti Európát: csúcson a földgáz ára, az iráni háború kezdete óta nem volt ilyen drága

Az európai földgáz referenciaára a holland gáztőzsdén (TTF) az iráni háború kitörése óta a legmagasabb szintre emelkedett - írja a Handelsblatt.

Bárcsak még 50 euró alatt lenne a földgáz ára /Fotó: NurPhoto via AFP

Újabb energiaársokk kerülgeti Európát: csúcson a földgáz ára, az iráni háború kezdete óta nem volt ilyen magas

Egy megawattóra augusztusi szállításra szerda délután már 63 euróba került. Összehasonlításképpen, június végén az ár még 40 euró körül volt. Eközben a Brent típusú nyersolaj ára augusztusi szállításra egyhavi csúcsára lőtt ki.

Az egekbe szökő energiaárak ismét felélesztették az általános ársokktól való félelmet is a piacokon.

Mivel Európa nettó energiaimportőr, a magas árak közvetlenül befolyásolják az inflációt.

Júniusban az euróövezetben az inflációs ráta váratlanul meredeken, 2,8 százalékra esett vissza az előző év azonos időszakához képest, ám ha ez így megy tovább, ez a fejlemény csupán átmeneti lehet.

A Világbank szerint az Egyesült Államok és Irán közötti háború eszkalációja a globális gazdaságot is súlyos válságba taszíthatja. A világgazdaság növekedése akár 1,3 százalékra is zuhanhat – mondta Indermit Gill, a Világbank vezető közgazdásza szerdán a Reutersnek.

Ha a konfliktus hat hónapig vagy még tovább elhúzódik, az akár 4,5 százalékos inflációhoz is vezethet átlagosan világszerte, ami természetesen a kamatlábakat is felhajtja.

A szénhidrogénárak legújabb megugrását a konfliktusövezet szélesedése is magyarázza, hiszen a Perzsa-öböl után a Vörös-tengerre is átterjedhetnek a harcok, miután a jemeni húszik blokádot hirdettek a Bab el-Mandeb-szorosra, ami azzal fenyeget, hogy a Vörös-tengerről sem tudnak az Ádeni-öböl, illetve az Arab-tenger felé kihajózni a tankerek. Három szaúdi olajszállító hajó állítólag már vissza is fordult a szorostól.

Persze a Szuezi-csatornán keresztül ki tudnak jutni a tankerek a Vörös-tengerről, ám ez egyrészt hatalmas torlódáshoz vezet, másfelől óriási kerülőútra kényszeríti például az India vagy Kína felé tartó szállítmányokat.