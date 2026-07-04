Ford: több száz mérnököt vettek vissza, miután felsült a mesterséges intelligencia

Szürke szakállaknak hívják a Fordnál azokat a régóta szolgálatot teljesítő szakembereket, akiket a vállalat a közelmúltban először elbocsátott, majd újra felvett, mert a mesterséges intelligencia (AI), amelynek át kellett volna vennie a feladataikat, egyszerűen képtelen volt felvenni velük a versenyt. Az elbocsátásokkal eredetileg azt célozták, hogy a minőségellenőrzések során csökkentsék a költségeket és növeljék a termelékenységet.

A Ford több száz mérnököt vett vissza, mert felsült az AI / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Visszatért a Fordhoz az elbocsájtott légió

Ez azonban nem jött be, ezért a Ford vezetői kénytelenek voltak beismerni, hogy az elmúlt években több mint 300 tapasztalt minőségellenőrt állítottak újra munkába - írja a Bloomberg.

A mesterséges intelligencia fantasztikus eszköz, de csak annyira jó, amennyire azok az információk is helyesek, amelyekkel betanítják

– magyarázta Charles Poon, a Ford járműhardver-fejlesztésért felelős alelnöke az amerikai hírügynökségnek.

"Az elmúlt években a kelleténél kevesebb figyelmet fordítottunk legjártasabb mérnökeink ismereteire, pedig ők számos termékcikluson át gyűjtötték a tapasztalatokat"

- tette hozzá az alelnök.

Hol van már a tavalyi nyár, amikor Jim Farley, a Ford vezérigazgatója az Aspen Ideas Festivalon kijelentette:

A mesterséges intelligencia szó szerint az Egyesült Államok összes fehérgalléros munkavállalójának a felét fel fogja váltani.

Ezt követően a Walter Isaacson amerikai íróval folytatott beszélgetés során Farley arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia sok alkalmazottat áldozatként hagy majd hátra.

” Sok dolog nagyon hasznos lesz, de nagy lesz a fájdalom is. Felmerül a kérdés, hogy mit tehet a társadalom azokért az emberekért, akiket a technológia magára hagy. Erre még nem dolgoztak ki tervet."

Nem teljesített kellően az AI

Poon azonban most a Bloombergnek elárulta, hogy a mesterséges intelligencián alapuló minőségellenőrzések nem feleltek meg az elvárásoknak.

Tévesen feltételeztük, hogy pusztán a mesterséges intelligencia bevezetése és a tervezési követelményeink betáplálása kiváló minőségű termékekhez vezetne

– mondta.