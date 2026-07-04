Ford: több száz mérnököt vettek vissza, miután felsült a mesterséges intelligencia
Szürke szakállaknak hívják a Fordnál azokat a régóta szolgálatot teljesítő szakembereket, akiket a vállalat a közelmúltban először elbocsátott, majd újra felvett, mert a mesterséges intelligencia (AI), amelynek át kellett volna vennie a feladataikat, egyszerűen képtelen volt felvenni velük a versenyt. Az elbocsátásokkal eredetileg azt célozták, hogy a minőségellenőrzések során csökkentsék a költségeket és növeljék a termelékenységet.
Visszatért a Fordhoz az elbocsájtott légió
Ez azonban nem jött be, ezért a Ford vezetői kénytelenek voltak beismerni, hogy az elmúlt években több mint 300 tapasztalt minőségellenőrt állítottak újra munkába - írja a Bloomberg.
A mesterséges intelligencia fantasztikus eszköz, de csak annyira jó, amennyire azok az információk is helyesek, amelyekkel betanítják
– magyarázta Charles Poon, a Ford járműhardver-fejlesztésért felelős alelnöke az amerikai hírügynökségnek.
"Az elmúlt években a kelleténél kevesebb figyelmet fordítottunk legjártasabb mérnökeink ismereteire, pedig ők számos termékcikluson át gyűjtötték a tapasztalatokat"
- tette hozzá az alelnök.
Hol van már a tavalyi nyár, amikor Jim Farley, a Ford vezérigazgatója az Aspen Ideas Festivalon kijelentette:
A mesterséges intelligencia szó szerint az Egyesült Államok összes fehérgalléros munkavállalójának a felét fel fogja váltani.
Ezt követően a Walter Isaacson amerikai íróval folytatott beszélgetés során Farley arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia sok alkalmazottat áldozatként hagy majd hátra.
” Sok dolog nagyon hasznos lesz, de nagy lesz a fájdalom is. Felmerül a kérdés, hogy mit tehet a társadalom azokért az emberekért, akiket a technológia magára hagy. Erre még nem dolgoztak ki tervet."
Nem teljesített kellően az AI
Poon azonban most a Bloombergnek elárulta, hogy a mesterséges intelligencián alapuló minőségellenőrzések nem feleltek meg az elvárásoknak.
Tévesen feltételeztük, hogy pusztán a mesterséges intelligencia bevezetése és a tervezési követelményeink betáplálása kiváló minőségű termékekhez vezetne
– mondta.
"Az eszközökből ugyanis hiányzik a képzés és a tapasztalt technikusok szakértelme, akik közül sokan elhagyták a vállalatot."
A Ford topmenedzsere azt is hangsúlyozta, hogy ezeket a munkatársakat időközben újra felvették, hogy betanítsák a rendszereket és irányítsák a fiatalabb munkatársakat is. A feladatuk többek között az, hogy már az alkatrészek gyártásának megkezdése előtt kiszúrják az esetleges hibaforrásokat.
A vállalat adatai szerint a szürke szakállak visszatérése óta mind a jótállási költségek, mind a visszahívási akciók költségei csökkentek.